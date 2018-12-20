Первый после Бе. Логинов взял серебро в спринте в Нове-Место

Биатлон 20 декабря 2018 22:29 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Александр Логинов завоевал свою третью медаль в текущем сезоне. В первой гонке стартовавшего в Нове-Место этапа Кубка мира россиянин финишировал вторым. Лучше и быстрее оказался только лидер общего зачета – Йоханнес Бе.

НУЖНОЕ ВРЕМЯ В НОВЕ-МЕСТО

Помогут ли чехам домашние трибуны? Как скажется на стрельбе вечернее время этапа? Сумеет ли Мартен Фуркад навязать борьбу Йоханнесу Бе? Француз провалился в Поклюке но, вроде бы, нашел себя в Хохфильцене. И должен прибавлять!

Как выступят, наконец, россияне? После недавних скандалов? После визита австрийской полиции? И недоразумения с Антоном Бабиковым? Как, кстати, сам Бабиков пробежит в Нове-Место? На Кубке IBU смотрелся ведь неплохо! Не выбила ли парня из колеи эта история с его несостоявшимся отстранением от главной команды? У нас было много вопросов. Ответы могла дать только гонка. И она их дала.

Что наши ребята в порядке, становится ясно уже по ходу стартового круга. Пусть ненадолго, но стартовавшие в первой группе Дмитрий Малышко и Евгения Гараничев возглавляют промежуточный протокол после первой стрельбы. Понятно, что фавориты катят следом. Уже видно, что катят быстрее. Но и два россиянина чистой работой на рубеже и неплохим ходом наглядно демонстрируют – медали, не медали, а за место в топ-10 бороться вполне можно! И это Александр Логинов еще не стартовал…

Пусть Лукас Хофер первым из остальных опережает Дмитрия и Евгения, уходя с лежки – итальянец «застрелится» в конце второго круга, допустив сразу четыре промаха. Куда важнее скорость Йоханнеса Бе. Настоящий летучий норвежец! Не катит – парит на лыжах над трассой, стреляя при этом и метко, и быстро. Что ж, главный претендент на золото понятен. С такой-то скоростью даже один возможный промах не помешает лидеру сезона оформить победу. Но нас интересует другое – удержат ли темп Малышко с Гараничевым? Как проявит себя Матвей Елисеев, опередивший их на первом круге и тоже чисто отсрелявшийся на лежке? А главное – что покажет нам Логинов? И, конечно, Фуркад?

«НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ»

Мартен на рубеж приходит одновременно с Бе. С одной лишь разницей – для француза эта стрельба первая, для норвежца – вторая. И пока семикратный обладатель Кубка мира только встает на изготовку, Йоханнес лихо закрывает все мишени и проносится мимо – к победе. Возможно, воздушные вихри от реактивного Бе-младшего так повлияли на стрельбу Фуркада. Возможно, подвели нервы. Может, он просто не в форме. Но промах на лежке лишает француза малейших шансов на успех.

Потом, на стойке, он ошибется еще трижды.

И тогда станет понятно: у сборной России – медаль!

Ведь Логинов не просто безупречен в обращении с винтовкой. Он еще и быстр. Невероятно быстр! Гараничев, увы, дважды мажет на стойке. Малышко точен пять из пяти, но ходом заметно проигрывает («Обидно, с такой стрельбой хотелось бы быть повыше», - признает Дмитрий, ставший в итоге 14-м). А Александр уходит на последний круг с отставанием в 15 секунд от Йоханнеса. На финише проигрывает 20. Считай, прошел в одни ноги! Все остальные уступили норвежцу почти минуту или более. Сейчас он правда кажется непобедимым. Но именно Логинов – первый после Бе. Как в этой гонке. Так и в общем зачете.

- В принципе, мне понравилась трасса, - расскажет Александр в эфире «Матч ТВ». – Да, днем шел снег, но когда он закончился, все быстро утрамбовалось, так что особой разницы в условиях для стартовавших в первой, второй или третьей группах не было. Подход к рубежу был отличный, легкий морозец, красота… Что касается своего результата – конечно, доволен. Но нет предела совершенству. Главное – стабильно показывать, на что ты способен, как ходом, так и на рубеже. Я, в общем-то, в прошлом году говорил то же самое. Но в нынешнем сезоне – тьфу-тьфу-тьфу – пока все получается, как надо.

P.S. Возвращаясь к изначальным вопросам: чехам домашний стадион не помог, Бабиков провалился (стал 80-м с тремя промахами), вечер на стрельбу не повлиял (спасали мощные прожекторы). Фуркад же в итоге финишировал 43-м. И судя по тому, что мы увидели в Нове-Место, пока не Мартен, а именно Логинов – соперник «номер один» для Йоханнеса Бе.

Многие думали, что начало сезона получится для Александра столь успешным?