Логинов вместо Мартена Фуркада! У Йоханнеса Бе сменился главный соперник - Советский спорт
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    • Биатлон22 декабря 2018 18:45Источник: «Советский спорт»Автор: Мысин Николай

    Логинов вместо Мартена Фуркада! У Йоханнеса Бе сменился главный соперник

    Александр Логинов завоевал уже четвертую медаль в этом сезоне – на финише пасьюта россиянин лишь в упорной борьбе уступил золото Йоханнесу Бе. Зато упрочил свое второе место в общем зачете Кубка мира.

    Бе-младший, Фуркад-младший… Мы привыкли – это главное соперничество в мужском мировом биатлоне. Так было последние годы. Так, казалось, будет теперь. Но на старте гонки преследования в Нове-Место француз был только 43-м! Йоханнес же убегал первым. Вторым – с отставанием в 21 секунду был вовсе не Мартен. А наш спортсмен. Александр Логинов.

    Который по итогам спринта не только завоевал серебро, но и обеспечил себе второе место в общем зачете. И который – как подтвердил пасьют – попал на него неспроста. Не случайно. На финише гонки преследования Логинова от Бе-младшего оделило всего 5 секунд! При равном количестве промахов (по 4 у каждого). Александр не просто стрельбой, но ходом продемонстрировал, что может на равных соперничать с лучшими.

    Да ладно, чего скромничать: он сам теперь – один из лучших.

    БЕ, БЕ И ЛОГИНОВ

    Большие отрывы на старте гонки между лидерами – просто условность. Поднявшийся ветер обязан был внести свою долю сумбура в стрельбу и расклады в борьбе за медали. Так в итоге и вышло. Пасьют вышел огненным!

    Первый рубеж. Логинов – единственный в лидирующей группе, кто держит темп Йоханнеса. Уступает ему на стартовом круге всего пару секунд – остальные бегут куда медленнее. Но все-таки на стрельбище норвежец – в одиночестве. И шквалы ветра внезапно стихают, едва Бе-младший встает на изготовку.

    Везет сильнейшим? Ну, как насчет «везет»… Все выстрелы лидера – строго по габаритам (пули сносит на 3 часа). Один габарит не проходит. Итог – штрафной круг. Пока Йоханнес убегает, на лежке уже Логинов. И ветер… поднимается опять!

    Россиянин медлит, не торопится. Выцеливает почти каждый выстрел. Но тоже закрывает лишь четыре мишени. А отставание от Бе вырастает до 38 секунд. Не из-за скорости бега. Именно из-за задержек на стрельбище.

    Фуркад? Фуркад и ветер – как родные братья. Мартен обходится без промахов. И поднимается в топ-30.

    Второй рубеж. Отрыв между двумя фаворитами не вырастает, не сокращается. Опять на многое повлияет стрельба. Йоханнес долго выцеливает вторую мишень, в которой не попал в первый раз, но в итоге все чисто! А вот Логинов… Опять не попадает один раз. Пока Бе-младший убегает вперед, Александр подпускает к себе группу преследователей. В числе которых – Бе-старший, француз Симон Дестье и еще один норвежец – Эрленд Бьентегаард. И Тарьей, кстати, уже впереди россиянина.

    Фуркад? Опять чисто! И он уже – 19-й.

    Третий рубеж. Преимущество лидера – аж 50 секунд! Как раз на два промаха… Которые Йоханнес и допускает на первой стойке! Вот он – шанс для остальных. Но Логинов… снова не попадает один выстрел. Тарьей, Дестье и Бьентегаард точны (правда, последний уж очень долго возится на рубеже). В итоге на четвертый круг два брата Бе убегают с интервалом в какие-то 0,2 секунды! Логинов отстает на 18. Он – пятый.

    Мартен? Вот же ж каков – снова чисто! А это – 9-е место.

    Четвертый рубеж. Россиянин идет даже быстрее норвежцев – снимает с их отрыва по секунде на каждой отсечке. На заключительную серию выстрелов пятерка лидеров приходит почти одновременно. Опять поднимается ветер – сдувает шансы Дестье (две незакрытых мишени) и бьет по Бьентегаарду (сразу четыре промаха!). Два Бе и Логинов мажут по разу. Но как разнится скорость стрельбы – на финишный круг парни уходят в одни ноги!

    И да, Фуркад… Он снова – «по нулям»! Итог – пятое место. При старте с 43-го. Мартен – это Мартен…

    Финиш. Тарьея съедают, не поперхнувшись. При этом за километр до финиша Логинов уступает Йоханнесу всего 2 секунды! Не может оторваться норвежец. Хотя, казалось бы – лучший по скорости в этом году! Кажется – всех ждет финишный спурт. Но нет, увы. Слегка не хватает то ли сил, то ли везения. На заключительном подъеме Бе-младший создает мизерный задел. И лишает Александра возможности сесть себе на плечи. У него – пятое золото в текущем сезоне. У Логинова – второе серебро.

    На финише россиянин посмотрит на соперника. Йоханнес протянет руку в ответ. Как не признать, что соперник – достойный?

    «ВЕТЕР СДЕЛАЛ ГОНКУ ЛОТЕРЕЕЙ»

    – Сегодня хорошо работали лыжи, да и самочувствие тоже было рабочим, – признает Александр в эфире «Матч ТВ». – На финишном круге отсиживаться не было смысла. Сам круг – короткий, каких-то затяжных подъемов нет, так что надо было работать с самого начала. Перед выходом на заключительный круг было видно – мне не хватило буквально сотни метров, чтобы поработать за Йоханнесом в спину. Отрыв уже не позволят отыграть отставание. Так что вышло, как вышло.

    – На рубеже из-за ветра волнение мешало?
    – Я вообще не нервничал из-за порывов. Еще на пристрелке осознал, что гонка будет – как лотерея. Так что тактика, особенно на стойку, была простая – работать агрессивно и быстро. Пережидать, выстаивать, ждать, пока ветер стихнет, не было смысла. Нет, это не ва-банк – просто в подобных условиях именно такая стрельба больше всего мне подходила.

    И ведь подошла!

    Даже допустив 4 промаха – столько же, сколько главный соперник – Логинов сумел отыграть у Йоханнеса 16 секунд и дать бой на финишном круге. Ладно, пока Бе (младший) – сильнее. Но что нас ждет дальше? Скажем, уже в воскресенье? В масс-старте?

    Нове-Место (Чехия). Кубок мира 3-й этап

    Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

    Старт

    Стрельба

    Ход

    Финиш

    1

    Йоханнес Бе (Норвегия)

    1 (-21,0)

    4 (1+0+2+1)

    2 (+2,3)

    31.59,0

    2

    Александр Логинов (Россия)

    2 (+21,0)

    4 (1+1+1+1)

    4 (+9,2)

    +6,2

    3

    Тарьей Бе (Норвегия)

    8 (+1.09,0)

    1 (0+0+0+1)

    14 (+41,2)

    +23,9

    4

    Симон Дестье (Франция)

    5 (+1.04,0)

    2 (0+0+0+2)

    7 (+21,8)

    +29,2

    5

    Мартен Фуркад (Франция)

    43 (+2.13,0)

    0 (0+0+0+0)

    6 (+14,4)

    +57,3

    …11

    Матвей Елисеев (Россия)

    18 (+1.24,0)

    4 (1+1+2+0)

    21 (+52,6)

    +1.48,2

    …13

    Евгений Гараничев (Россия)

    30 (+1.53,0)

    1 (0+1+0+0)

    30 (+1.07,1)

    +1.52,2

    …29

    Дмитрий Малышко (Россия)

    14 (+1.14,0)

    8 (1+3+2+2)

    25 (+1.00,1)

    +3.27,1

    Сборная России после огневых рубежей

    С1 (л)

    С2 (л)

    С3 (с)

    С4 (с)

    Логинов

    2 (+38,1)

    3 (+51,0)

    5 (+18,3)

    3 (+5,1)

    Елисеев

    20 (+1.38,8)

    14 (+1.52,2)

    22 (+1.55,3)

    10 (+1.29,3)

    Гараничев

    24 (+1.47,7)

    23 (+2.11,4)

    3 (+1.34,9)

    11 (+1.36,1)

    Малышко

    13 (+1.29,0)

    36 (+2.36,9)

    30 (+2.43,3)

    29 (+3.08,1)

    Общий зачет Кубка мира

    1

    Йоханнес Бе (Норвегия)

    368

    2

    Александр Логинов (Россия)

    286

    3

    Антонен Гигонна (Франция)

    249

    4

    Симон Эдер (Австрия)

    239

    5

    Мартен Фуркад (Франция)

    231

    …18

    Матвей Елисеев (Россия)

    134

    #бе йоханнес#бе тарьей#фуркад мартен#логинов александр#кубок мира по биатлону
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