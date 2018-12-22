Логинов вместо Мартена Фуркада! У Йоханнеса Бе сменился главный соперник

Биатлон 22 декабря 2018 18:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Александр Логинов завоевал уже четвертую медаль в этом сезоне – на финише пасьюта россиянин лишь в упорной борьбе уступил золото Йоханнесу Бе. Зато упрочил свое второе место в общем зачете Кубка мира.

Бе-младший, Фуркад-младший… Мы привыкли – это главное соперничество в мужском мировом биатлоне. Так было последние годы. Так, казалось, будет теперь. Но на старте гонки преследования в Нове-Место француз был только 43-м! Йоханнес же убегал первым. Вторым – с отставанием в 21 секунду был вовсе не Мартен. А наш спортсмен. Александр Логинов.

Который по итогам спринта не только завоевал серебро, но и обеспечил себе второе место в общем зачете. И который – как подтвердил пасьют – попал на него неспроста. Не случайно. На финише гонки преследования Логинова от Бе-младшего оделило всего 5 секунд! При равном количестве промахов (по 4 у каждого). Александр не просто стрельбой, но ходом продемонстрировал, что может на равных соперничать с лучшими.

Да ладно, чего скромничать: он сам теперь – один из лучших.

БЕ, БЕ И ЛОГИНОВ

Большие отрывы на старте гонки между лидерами – просто условность. Поднявшийся ветер обязан был внести свою долю сумбура в стрельбу и расклады в борьбе за медали. Так в итоге и вышло. Пасьют вышел огненным!

Первый рубеж. Логинов – единственный в лидирующей группе, кто держит темп Йоханнеса. Уступает ему на стартовом круге всего пару секунд – остальные бегут куда медленнее. Но все-таки на стрельбище норвежец – в одиночестве. И шквалы ветра внезапно стихают, едва Бе-младший встает на изготовку.

Везет сильнейшим? Ну, как насчет «везет»… Все выстрелы лидера – строго по габаритам (пули сносит на 3 часа). Один габарит не проходит. Итог – штрафной круг. Пока Йоханнес убегает, на лежке уже Логинов. И ветер… поднимается опять!

Россиянин медлит, не торопится. Выцеливает почти каждый выстрел. Но тоже закрывает лишь четыре мишени. А отставание от Бе вырастает до 38 секунд. Не из-за скорости бега. Именно из-за задержек на стрельбище.

Фуркад? Фуркад и ветер – как родные братья. Мартен обходится без промахов. И поднимается в топ-30.

Второй рубеж. Отрыв между двумя фаворитами не вырастает, не сокращается. Опять на многое повлияет стрельба. Йоханнес долго выцеливает вторую мишень, в которой не попал в первый раз, но в итоге все чисто! А вот Логинов… Опять не попадает один раз. Пока Бе-младший убегает вперед, Александр подпускает к себе группу преследователей. В числе которых – Бе-старший, француз Симон Дестье и еще один норвежец – Эрленд Бьентегаард. И Тарьей, кстати, уже впереди россиянина.

Фуркад? Опять чисто! И он уже – 19-й.

Третий рубеж. Преимущество лидера – аж 50 секунд! Как раз на два промаха… Которые Йоханнес и допускает на первой стойке! Вот он – шанс для остальных. Но Логинов… снова не попадает один выстрел. Тарьей, Дестье и Бьентегаард точны (правда, последний уж очень долго возится на рубеже). В итоге на четвертый круг два брата Бе убегают с интервалом в какие-то 0,2 секунды! Логинов отстает на 18. Он – пятый.

Мартен? Вот же ж каков – снова чисто! А это – 9-е место.

Четвертый рубеж. Россиянин идет даже быстрее норвежцев – снимает с их отрыва по секунде на каждой отсечке. На заключительную серию выстрелов пятерка лидеров приходит почти одновременно. Опять поднимается ветер – сдувает шансы Дестье (две незакрытых мишени) и бьет по Бьентегаарду (сразу четыре промаха!). Два Бе и Логинов мажут по разу. Но как разнится скорость стрельбы – на финишный круг парни уходят в одни ноги!

И да, Фуркад… Он снова – «по нулям»! Итог – пятое место. При старте с 43-го. Мартен – это Мартен…

Финиш. Тарьея съедают, не поперхнувшись. При этом за километр до финиша Логинов уступает Йоханнесу всего 2 секунды! Не может оторваться норвежец. Хотя, казалось бы – лучший по скорости в этом году! Кажется – всех ждет финишный спурт. Но нет, увы. Слегка не хватает то ли сил, то ли везения. На заключительном подъеме Бе-младший создает мизерный задел. И лишает Александра возможности сесть себе на плечи. У него – пятое золото в текущем сезоне. У Логинова – второе серебро.

На финише россиянин посмотрит на соперника. Йоханнес протянет руку в ответ. Как не признать, что соперник – достойный?

«ВЕТЕР СДЕЛАЛ ГОНКУ ЛОТЕРЕЕЙ»

– Сегодня хорошо работали лыжи, да и самочувствие тоже было рабочим, – признает Александр в эфире «Матч ТВ». – На финишном круге отсиживаться не было смысла. Сам круг – короткий, каких-то затяжных подъемов нет, так что надо было работать с самого начала. Перед выходом на заключительный круг было видно – мне не хватило буквально сотни метров, чтобы поработать за Йоханнесом в спину. Отрыв уже не позволят отыграть отставание. Так что вышло, как вышло.

– На рубеже из-за ветра волнение мешало?

– Я вообще не нервничал из-за порывов. Еще на пристрелке осознал, что гонка будет – как лотерея. Так что тактика, особенно на стойку, была простая – работать агрессивно и быстро. Пережидать, выстаивать, ждать, пока ветер стихнет, не было смысла. Нет, это не ва-банк – просто в подобных условиях именно такая стрельба больше всего мне подходила.

И ведь подошла!

Даже допустив 4 промаха – столько же, сколько главный соперник – Логинов сумел отыграть у Йоханнеса 16 секунд и дать бой на финишном круге. Ладно, пока Бе (младший) – сильнее. Но что нас ждет дальше? Скажем, уже в воскресенье? В масс-старте?

Нове-Место (Чехия). Кубок мира 3-й этап

Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (-21,0) 4 (1+0+2+1) 2 (+2,3) 31.59,0 2 Александр Логинов (Россия) 2 (+21,0) 4 (1+1+1+1) 4 (+9,2) +6,2 3 Тарьей Бе (Норвегия) 8 (+1.09,0) 1 (0+0+0+1) 14 (+41,2) +23,9 4 Симон Дестье (Франция) 5 (+1.04,0) 2 (0+0+0+2) 7 (+21,8) +29,2 5 Мартен Фуркад (Франция) 43 (+2.13,0) 0 (0+0+0+0) 6 (+14,4) +57,3 …11 Матвей Елисеев (Россия) 18 (+1.24,0) 4 (1+1+2+0) 21 (+52,6) +1.48,2 …13 Евгений Гараничев (Россия) 30 (+1.53,0) 1 (0+1+0+0) 30 (+1.07,1) +1.52,2 …29 Дмитрий Малышко (Россия) 14 (+1.14,0) 8 (1+3+2+2) 25 (+1.00,1) +3.27,1

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Логинов 2 (+38,1) 3 (+51,0) 5 (+18,3) 3 (+5,1) Елисеев 20 (+1.38,8) 14 (+1.52,2) 22 (+1.55,3) 10 (+1.29,3) Гараничев 24 (+1.47,7) 23 (+2.11,4) 3 (+1.34,9) 11 (+1.36,1) Малышко 13 (+1.29,0) 36 (+2.36,9) 30 (+2.43,3) 29 (+3.08,1)

Общий зачет Кубка мира