Чистые рубежи. Идеальная стрельба помогла Евгению Гараничеву взять бронзу в масс-старте

Биатлон 23 декабря 2018 16:11 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Последнюю гонку уходящего года в мужском биатлоне выиграл – ожидаемо – Йоханнес Бе. Что стало приятным сюрпризом – так это чистая стрельба Евгения Гараничева, который в масс-старте в Нове-Место финишировал третьим. И это – пятая медаль нашей мужской команды на первых трех этапах.

БЕ ИЛИ ЛОГИНОВ?

Масс-старт – возможно, лучшее, что придумали в биатлоне за последние 30 лет (да простят автора поклонники микстовых эстафет). Только лучшие, только элита – 30 сильнейших биатлонистов сезона на данный момент в очной борьбе, никаких раздельных стартов, никаких гандикапов, полученных благодаря спринту…. Ты, лыжи, винтовка, топ-звезды справа-слева, впереди и сзади, и четыре рубежа. На которых надо отработать точно. Иначе никакая скорость не спасет.

В первый масс-старт текущего сезона попало сразу четыре россиянина. Но все мы знаем имя того, на кого возлагались особые надежды. Александр Логинов за три дня в Нове-Место успел завоевать два серебра, дать бой Йоханнесу Бе в пасьюте, выйти на второе место общего зачета (Мартен Фуркад – далеко позади!) и закрепиться в статусе фаворита. Правда, не совсем понятно, как бороться с Бе-младшим, пока он находится в своей нынешней форме… Слишком силен, слишком стабилен – семь личных стартов и сразу пять побед! Так было до утра воскресенья. Которое могло все изменить. Вдруг у Йоханнеса со стрельбой не заладится? Или случится какой форс-мажор? Ну, там, лыжа сломается, сам упадет… Ведь падают же на коварной трассе даже ребята с колоссальным опытом (взять, например, Арнда Пайффера в гонке преследования). А Александр получит возможность подняться еще на одну ступень выше. Взять первое золото.

Золота мы дождались!

Увы, все вышло несколько иначе. Хотя российская команда все равно не осталась без наград.

ГАРАНИЧЕВ И БЕ

Первый рубеж определяет многое. Если не все. Последний, конечно, бывает особенно важен, но только в том случае, если приходишь на него в числе лидеров. А чтобы оказаться в их числе надо достойно отработать на трех предыдущих. Провал же на старте сразу отбросит далеко в конец. И отыграть такое отставание – сложно.

Масс-старт не стал исключением. И если Йоханнес Бе на пару Кентеном Фийоном-Майе, нашим Евгением Гараничевым и еще полдюжиной соперников стреляет на ноль, убегая вперед, то остальные фавориты мажут. В том числе – Александр Логинов. Мартен Фуркад не закрывает сразу две мишени – после идеального пасьюта в работе француза вновь что-то сломалось… Дважды неточен и Дмитрий Малышко. Группа участников постепенно растягивается. И чем дальше, тем очевиднее две вещи.

Первая – с Бе соперничать нереально. С младшим Бе. Прет, как машина! Стреляет – как элитный снайпер. На финиш он накатит в гордом одиночестве, везя всем остальным почти минуту. И это – шестая победа в восьми личных гонках. Йоханнес, похоже, всерьез вознамерился впервые в карьере взять Кубок мира!

Вторая – у Логинова, как говорится, «не пошло». Вслед за промахом на первом рубеже следует неточный выстрел на втором, и еще по две незакрытых мишени – на третьем и четвертом. Даже высокая скорость не помогла Александру подняться выше 15-го места. Что ж, у фаворитов тоже бывают неудачные дни.

Но главное – и это особенно радует! – без единого промаха дистанцию проходит наш Гараничев! Чего с ним не случилось, мягко говоря, давно. Только он и Йоханнес – вот те два единственных два парня, не допустивших ни одной ошибки ни на одном рубеже. И именно за счет этого Евгений внезапно для многих финиширует третьим. Очередная медаль в копилку нашей мужской сборной первая – которую принес не Логинов!

- Я не думал о чистой стрельбе, - признается Евгений в эфире «Матч ТВ». – После спринта немного собрался, и сам себе поставил цель – отработать конец года на все, что я могу. По ходу гонки было тяжеловато, ведь вчера я упал. Но все вышло удачно – давно не стрелялся на «ноль!». Вспомнил Контиолахти, когда такое случалось во время контрольных стартов. Что ж, на первых этапах получалось не все, но я не опускал рук. Знал, что могу работать чисто, если не буду суетиться. И вот – сегодня это удалось!