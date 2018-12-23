Чистые рубежи. Идеальная стрельба помогла Евгению Гараничеву взять бронзу в масс-старте

Последнюю гонку уходящего года в мужском биатлоне выиграл – ожидаемо – Йоханнес Бе. Что стало приятным сюрпризом – так это чистая стрельба Евгения Гараничева, который в масс-старте в Нове-Место финишировал третьим. И это – пятая медаль нашей мужской команды на первых трех этапах.
Масс-старт – возможно, лучшее, что придумали в биатлоне за последние 30 лет (да простят автора поклонники микстовых эстафет). Только лучшие, только элита – 30 сильнейших биатлонистов сезона на данный момент в очной борьбе, никаких раздельных стартов, никаких гандикапов, полученных благодаря спринту…. Ты, лыжи, винтовка, топ-звезды справа-слева, впереди и сзади, и четыре рубежа. На которых надо отработать точно. Иначе никакая скорость не спасет.
В первый масс-старт текущего сезона попало сразу четыре россиянина. Но все мы знаем имя того, на кого возлагались особые надежды. Александр Логинов за три дня в Нове-Место успел завоевать два серебра, дать бой Йоханнесу Бе в пасьюте, выйти на второе место общего зачета (Мартен Фуркад – далеко позади!) и закрепиться в статусе фаворита. Правда, не совсем понятно, как бороться с Бе-младшим, пока он находится в своей нынешней форме… Слишком силен, слишком стабилен – семь личных стартов и сразу пять побед! Так было до утра воскресенья. Которое могло все изменить. Вдруг у Йоханнеса со стрельбой не заладится? Или случится какой форс-мажор? Ну, там, лыжа сломается, сам упадет… Ведь падают же на коварной трассе даже ребята с колоссальным опытом (взять, например, Арнда Пайффера в гонке преследования). А Александр получит возможность подняться еще на одну ступень выше. Взять первое золото.
Золота мы дождались!
Увы, все вышло несколько иначе. Хотя российская команда все равно не осталась без наград.
Первый рубеж определяет многое. Если не все. Последний, конечно, бывает особенно важен, но только в том случае, если приходишь на него в числе лидеров. А чтобы оказаться в их числе надо достойно отработать на трех предыдущих. Провал же на старте сразу отбросит далеко в конец. И отыграть такое отставание – сложно.
Масс-старт не стал исключением. И если Йоханнес Бе на пару Кентеном Фийоном-Майе, нашим Евгением Гараничевым и еще полдюжиной соперников стреляет на ноль, убегая вперед, то остальные фавориты мажут. В том числе – Александр Логинов. Мартен Фуркад не закрывает сразу две мишени – после идеального пасьюта в работе француза вновь что-то сломалось… Дважды неточен и Дмитрий Малышко. Группа участников постепенно растягивается. И чем дальше, тем очевиднее две вещи.
Первая – с Бе соперничать нереально. С младшим Бе. Прет, как машина! Стреляет – как элитный снайпер. На финиш он накатит в гордом одиночестве, везя всем остальным почти минуту. И это – шестая победа в восьми личных гонках. Йоханнес, похоже, всерьез вознамерился впервые в карьере взять Кубок мира!
Вторая – у Логинова, как говорится, «не пошло». Вслед за промахом на первом рубеже следует неточный выстрел на втором, и еще по две незакрытых мишени – на третьем и четвертом. Даже высокая скорость не помогла Александру подняться выше 15-го места. Что ж, у фаворитов тоже бывают неудачные дни.
Но главное – и это особенно радует! – без единого промаха дистанцию проходит наш Гараничев! Чего с ним не случилось, мягко говоря, давно. Только он и Йоханнес – вот те два единственных два парня, не допустивших ни одной ошибки ни на одном рубеже. И именно за счет этого Евгений внезапно для многих финиширует третьим. Очередная медаль в копилку нашей мужской сборной первая – которую принес не Логинов!
- Я не думал о чистой стрельбе, - признается Евгений в эфире «Матч ТВ». – После спринта немного собрался, и сам себе поставил цель – отработать конец года на все, что я могу. По ходу гонки было тяжеловато, ведь вчера я упал. Но все вышло удачно – давно не стрелялся на «ноль!». Вспомнил Контиолахти, когда такое случалось во время контрольных стартов. Что ж, на первых этапах получалось не все, но я не опускал рук. Знал, что могу работать чисто, если не буду суетиться. И вот – сегодня это удалось!