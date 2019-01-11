Александр – великий! Логинов одержал первую победу в карьере

Биатлон 11 января 2019 18:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузина Наталья

Ну вот и дождались: после пяти подиумов в этом сезоне Александр Логинов одержал победу в карьере.

Александр стартовал 17-м, ушел в гонку за Мартеном Фуркадом. Это уже было интересно. Помните, ровно год назад их нерукопожатные отношения обсуждали, кажется, даже на Марсе. Но за это время все настолько изменилось! Руки парни друг другу жмут, встречаясь на медально-цветочной церемониях. Но важнее другое: Логинов после декабрьских этапов вышел на второе место в Кубке мира, а Фуркад скромно окопался на пятой строке (тот случай, когда не веришь тому, что пишешь).

Оклемается ли, наконец, Фуркад – это была одна главных интриг первой мужской гонки года. Но уже после первого рубежа стало ясно, что француз, хоть и поднажал, по-прежнему чувствует себя не слишком уверенно. Особенно -- если сравнить его с нашим Логиновым, который стартовал сразу после многократного француза. Что скорость, что скорострельность, что точность – все было лучше у Александра.

Такой же сцепкой, как Фуркад с Логиновым, несколькими номерами спустя бежали и братья Бе. После первой стрельбы оказалось, что у старшего из них то же время, что у Логинова. А вот младший, как водится обошел на первом круге ногами всех. Да, уступил Логинову на стрельбе пару секунд – но в целом сохранил ощутимое преимущество над братом и нашим Александром – почти 12 секунд. Вот монстр!

На что по такой гонке можно было рассчитывать Логинову? На собственный 100-процентный результат на стойке и хотя бы на одну м-а-а-аленькую ошибку Йоханнеса. Тарьей был не в счет – уже на втором круге стало понятно, что на лыжне он не конкурент ни Логинову, ни тем более брату.

Стойка Логинова была настолько бесподобной, что сравнить это можно было только со стрельбой того же Фуркада образца последних лет. Быстро (22 секунды!) и точно. А ведь погода была далека до идеальной. Это ветер, это снег, это Оберхоф.

- Мне повезло, -- пояснит после гонки Саша. – Когда я приходил на рубеж, порывов особых не было, хотя ветер, конечно, мешал.

Что помешало Йоханнесу дострелять на ноль, нам доподлинно неизвестно, но не в последнюю очередь это напор и уверенность нашего нового лидера, который наконец-то добился первой своей победы в карьере. Первой победы россиян в новом сезоне.

Осталось шампанское? Нет повода не отпраздновать!

Итак, после финиша 25-го участника, им как раз был Йоханнес Бе, интрига в гонке будто бы пропала. К тому моменту Адександр Логинов был первым, Йоханнес – вторым, Мартен Фуркад – третьим.

И все шло к тому, что так гонка и завершится, но потом француза оттеснили Бенедикт Долль и Арнд Пайффер, а еще чуть позже на третье место уже окончательно вклинился еще один большой «друг» российского биатлона швед Себастян Самуэльссон. Тот самый, что активно призывал братьев по оружию бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Тот самый этап, где и была одержана наша последняя победа в Кубке мира. В масс-старте тогда победил Максим Цветков.

Кто бы тогда мог подумать, что в следующем сезоне места в сборной Максиму не достанется и он вернется в команду только в январе, завоевав это право на Ижевской винтовке. Возвращение в главную команду получилось скомканным. Два промаха на первой стрельбу плюс еще один на стойке отбросили его далеко даже среди тех, кто стартовал в первой группе. А в итоге он отстал от Логинова почти на три минуты и едва уместился в число тех, кто будет стартовать в гонке преследования. Ну – тоже радость!

И как же круто, что возглавит эту гонку преследования наш спортсмен.

С новым чемпионом вас!

Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия). Спринт 10 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Александр Логинов (Россия) 0 (0+0) 2 (+3,9) 25.50,9 2 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (0+1) 1 (24.05,8) +25,2 3 Себастьян Самуэльссон (Швеция) 0 (0+0) 7 (+28,2) +36,8 4 Бенедикт Долль (Германия) 1 (0+1) 3 (+15,7) +38,8 5 Арнд Пайффер (Германия) 1 (0+1) 4 (+16,3) +39,3 …7 Мартен Фуркад (Франция) 1 (1+0) 5 (+20,3) +47,2 …15 Дмитрий Малышко (Россия) 1 (0+1) 27 (+1.10,3) +1.36,5 …20 Матвей Елисеев (Россия) 3 (2+1) 13 (+40,3) +1.53,8 …21 Евгений Гараничев (Россия) 1 (0+1) 41 (+1.21,5) +1.54,9 …56 Максим Цветков (Россия) 3 (2+1) 35 (+1.17,2) +2.53,1 …95 Семен Сучилов (Россия) 4 (3+1) 95 (+2.48,9) +4.44,8



Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) Логинов 2 (+11,7) 1 (-14,2) Малышко 15 (+29,5) 15 (+1.12,6) Елисеев 42 (+56,6) 19 (+1.19,5) Гараничев 11 (+23,6) 20 (+1.19,6) Цветков 82 (+1.34,1) 63 (+2.22,9) Сучилов 101 (+2.21,4) 98 (+3.41,1)



Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 482

2. Александр Логинов (Россия) - 372

3. Мартен Фуркад (Франция) - 299

4. Симон Дестье (Франция) - 298

5. Симон Эдер (Австрия) - 296

…21. Матвей Елисеев (Россия) - 157

…22. Евгений Гараничев (Россия) – 150

…29. Дмитрий Малышко (Россия) - 112

Расписание оставшихся гонок 4-го этапа

12 января, суббота

14.45 (время московское). Гонка преследования 10 км. Женщины

17.00. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

13 января, воскресенье

13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

16.30. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины