Тихонов: Логинову слово «тренировка» вычеркнуть жирным фломастером, только восстановление

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов – о победе Александра Логинова в спринтерской гонке на 4-м этапе Кубка мира.
- Александр Иванович, поздравляю вас с большой победой российского биатлона!
- Эта победа Саши была ожидаемой. Мы весь период его дисквалификации поддерживали с ним контакт.
- Кто «мы»?
- Касперович, Кравцов и Тихонов. Эти три человека во время насильственной дисквалификации поддерживали его, как могли. Никой вины Саши в той истории нет, я об этом уже много раз говорил. Там «постарались» другие люди.
- Что говорили: «Саша, жизнь не закончилась, ты еще молод»?
- Примерно так и говорили. Я никогда не сомневался в Сашке, всегда говорил, что он единственный будет бороться со всеми лидерами мирового биатлона. Потому что он трудолюбивый парень в отличие от Антона Шипулина.
- Из фаворитов Логинов стрелял быстрее всех. Получается идеальная гонка – быстрая и точная стрельба и быстрый бег. Оказывается, так бывает и у наших биатлонистов.
- Бывает, и у нас часто так бывало. Когда я стрелял на ноль, то отрыв от второго призера получался 4 минуты 45 секунд.
- Александр Иванович, ваши достижения известны, но тогда играли по системе дубль-ве. Сейчас футбол стал более быстрым, жестким и компактным. Никто вам уже не позволит сделать такой отрыв. Извините, я на футбольную терминологию перешел, чтобы было понятнее.
- Понимаю, о чем вы говорите, в принципе, согласен.
- Йоханнес Бе силен ходом, но сегодня Логинов у него и у других лидеров выиграл 11 секунд на последнем круге. Хотя по итогам всей гонки Бе был быстрее Логинова на 4 секунды. Мы не знаем, что будет дальше, но эти цифры дают повод для оптимизма.
- Я сейчас сажусь писать для Саши инструкцию. Очень важно слово «тренировки» из его оборота изъять. Фундамент заложен огромный. Сейчас Саше между этапами Кубка мира нужно отдыхать. И думать только о восстановлении. И отдохнуть в том числе от оружия. Зачехлить винтовку и лыжи.
- Что тогда ему остается между этапами – легкие пробежки?
- Я никогда не бегал и не только я. Что мы получаем от этой пробежки? Во время ее работает другая группа мышц. Я никогда не делал зарядку. Когда у человека самый крепкий сон?
- Ранним утром.
- Правильно! Так какой толк от этой зарядки в полусонном состоянии? Я старался утренний сон поймать, чтобы лучше восстановиться. Поэтому я приходил на вторую половину завтрака. И мой сосед по номеру приходил после зарядки – руки на коленях, голова опущена. Я спрашивал: «Ну, что зарядился?».
- Вы будете Логинову звонить?
- Напишу на своем сайте. Он всегда все читает внимательно. Напишу: Саша, только восстановление, никаких тренировок, только накопление энергии. Слово «тренировка» пусть вычеркнет жирным фломастером.
- Завтра у Логинова 25 секунд форы в гонке преследования перед Бе. Что скажете – отличный шанс на еще одно золото?
- Если не промажет, может спокойно бороться за первое место.