Весь мир против Логинова. Что сегодня смотреть на Кубке мира?

Биатлон 12 января 2019 11:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Гонка преследования, 10 км (женщины), 14:45 мск

Гонка преследования, 12,5 км (мужчины), 17:00 мск

Нас ждут два очень жарких пасьюта. У девушек в одной минуте стартует почти 20 номеров. А отставание стартующей пятой Ирины Кривко от лидера Лизы Виттоцци составляет всего 21 секунду. При этом шансы на топ-5 в теории сохраняет даже Паулина Фиалкова, которая уйдет на дистанцию 21-й. Словачке в этом сезоне очень здорово удаются пасьюты.

Удивляет, конечно, отсутствие немок на приличных позициях после спринта на домашнем этапе. Надежды местных болельщиков на Дениз Херманн не оправдались. На трассе она вновь была одной из самых быстрых, но стрельбу завалила и с 36 места вряд ли сможет прорваться хотя бы в десятку.

За победу же будут дико рубиться Виттоцци, Анаис Шевалье, Ханна Эберг, Марте Ульсбю-Ройселанн. Вполне может включиться и Анастасия Кузьмина, для которой 30 секунд отставания от лидера – не проблема. Опять же, все решит стрельба.

У мужчин вчерашняя победа Александра Логинова вызвала массовые истерики. Мартен Фуркад врубил режим чеченца и пытался заставить нашего гонщика извиняться за ЭПО-шное прошлое, Себастьян Самуэльссон верещал так, будто бы хотел собрать стихийный митинг возле отеля сборной России, Йоханнес Бе пренебрежительно бросил, что потратил на Логинова слишком много сил и попытается обыграть его на трассе.

Только если норвежец и швед такие принципиальные борцы с допингом, почему же они спокойно улыбались и жали руку Александру на награждении? Может быть после гонки россиянин, вкалывая себе очередную дозу кустарного ЭПО, окунул ее в коктейль Родченкова?

Эта ситуация настолько бредовая и смешная, что по-другому писать о ней просто невозможно. Если Логинов чистый, закройте рты и попробуйте реально обогнать его. Если нет, дождитесь, когда поймают, и потом орите сколько угодно. Александр совершил ошибку и перечеркнул тригода своей карьеры. Хотя мог бы в это время биться за подиумы с теми же «фуркадами» и «бе». Для него это худшее наказание. А извинения… Что они изменят?

Поэтому, вперед, мсье Фуркад, догоняйте. 47 секунд отставания для вас же не проблема? Йоханнес, у вас 25 секунд. Вы самый быстрый биатлонист планеты. Это же так просто для вас.

Кто побежит за Россию?

У девушек после спринта мы обошлись без потерь. Вся наша шестерка заехала в 60 номеров, пусть и с трудом. Так что сегодня на трассе мы увидим Светлану Миронову, Евгению Павлову, Екатерину Юрлову-Перхт, Ирину Старых, Маргариту Васильеву и Валерию Васнецову.

Жаль только, что расклад у них значительно хуже, чем у мужчин. Ближе всех к топ-10 – Светлана Миронова, но рассчитывать на нее в пасьюте сложно. Дама не может справиться с двумя рубежами, а тут целых четыре. Поэтому остается надеяться на опытных стрелков – Юрлову и Старых, которые из конца третьего десятка вполне могут переместиться в начало второго и заработать хорошие очки.

У мужчин в преследование не попал Семен Сучилов, но вряд ли это большая проблема. Здесь мы будем отчаянно болеть за Логинова, на которого ополчился весь мир. Интересно будет посмотреть, как Александр выступит под давлением. Четыре нуля на рубежах и хорошая скорость будут отличным ответом на все выпады. Логинов сильный, он не боится обструкции и готов все доказывать на трассе.

Вместе с ним на трассу сегодня выйдут Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Максим Цветков. Кстати, у первых двух при условии качественной стрельбы есть отличные шансы на десятку.

Кто будет претендовать на победу?

Если хотите проиграть все свои деньги в букмекерской конторе, ставьте на женщин и молодежь. Поэтому говорить о фаворитах в женском пасьюте можно, но очень осторожно. Там все очень близко. Понятно, что Виттоцци с Шевалье и Эберг будут лидировать как минимум до первого рубежа. Но потом все перемешается. И здесь можно обратить внимание на Кузьмину и Ульсбю-Ройселанн, которые даже с промахами могут включиться за борьбу за первое место.

У мужчин картина более ясная. Логинов сегодня в роли лося, который оказался в загоне. Его будут атаковать бешеные псы: Бе-младший, Самуэльссон и Фуркад. И тут на первый план выйдет психология. Либо Александр сломается под давлением, ошибется с выбором тактике и завалит стрельбу. Либо хладнокровно расстреляет мишени и финиширует с флагом. Хочется увидеть второй сценарий.

Под какими номерами стартуют лидеры и наши?

Женщины

1. Лиза Виттоцци (Италия)

2. Анаис Шевалье (Франция) +0.05

3. Ханна Эберг (Швеция) +0.15

4. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) +0.18

5. Ирина Кривко (Белоруссия) +0.21

6. Вита Семеренко (Украина) +0.29

7. Анастасия Кузьмина (Словакия) +0.30

8. Анаис Бескон (Франция) +0.30

9. Селия Эмонье (Франция) +0.35

10. Сюзан Данкли (США) +0.40…

17. Светлана Миронова (Россия) +0.57…

22. Евгения Павлова (Россия) +1.06…

28. Екатерина Юрлову-Перхт (Россия) +1.16

29. Ирина Старых (Россия) +1.17…

53. Маргарита Васильева (Россия) +2.04…

60. Валерия Васнецова (Россия) +2.13

Мужчины

1. Александр Логинов (Россия)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) +0.25

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) +0.36

4. Бенедикт Долль (Германия) +0.38

5. Арнд Пайффер (Германия) +0.39

6. Юлиан Эберхард (Австрия) +0.44

7. Мартен Фуркад (Франция) +0.47

8. Тарьей Бе (Норвегия) +1.04

9. Симон Дестье (Франция) +1.05

10. Лукас Хофер (Италия) +1.15…

15. Дмитрий Малышко (Россия) +1.36…

20. Матвей Елисеев (Россия) +1.53

21. Евгений Гараничев (Россия) +1.54…

56. Максим Цветков (Россия) +2.53