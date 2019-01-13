Дубль заказывали? Мужская сборная России выиграла эстафету вслед за женской!

Второй раз в истории – и впервые за 13 лет – обе российские команды синхронно, в один день, одержали победы в эстафетах на этапе Кубке мира! В Оберхофе вслед за нашими девушками золото завоевали и мужчины.
Привычно быстрая стрельба Логинова дала небольшой сбой. «Ветер, все же, лихо закручивал», – признается потом Александр. Если до последнего этапа в пассиве команды России было всего два промаха (оба – на счету Малышко), то лидер сборной не закрыл аж четыре мишени (по паре на стойке и лежке). Впрочем, это было неважно. Мартен Фуркад, бежавший позади в минуте (!), даже с филигранной работой на рубежах был не в состоянии хотя бы сократить отставание. Если в женской эстафете судьба золота решалась на последней стойке (и Екатерина Юрлова отработала лучше Дениз Херрман), то в мужской все стало понятно заранее. Логинов просто не мог растерять гандикап, полученный от Малышко на старте своего этапа.
И он его не растерял.
И от мужской команды мы изначально ждали много! Ведь девушки, при всем к ним уважении, пока не слишком ярко проводят текущий сезон. А у парней есть Логинов – прямо сейчас второй в общем зачете Кубка мира! При том, что лидер – Йоханнес Бе – как и его старший брат Тарьей в эстафете решил не участвовать (устали парни – приберегли их тренеры перед Руппольдингом). Плюс в призах был Евгений Гараничев. Плюс Дмитрий Малышко и Максим Цветков периодически проводили сильные гонки. С таким составом мы могли надеяться не просто на медаль. На золото тоже.
И тут еще девушки задали такой фантастический темп!
– Девчонки нас воодушевили, – расскажет в эфире «Матч ТВ» Гараничев. – Победили уж очень уверенно. Мы их сразу поздравили, сами почувствовали какой-то кураж. И, видимо, на этом кураже вот так уверенно для нас сложилась гонка.
Цветков с ролью забойщика справляется на все 100. И лежку, и стойку работает чисто. На втором рубеже – так и вовсе один в группе лидеров обходится без незакрытых мишеней! И держится, держится в числе фаворитов. Уходя на финишный круг с отставанием в 8 секунд от Лессера и Гигонна, быстро их догоняет – и в плотной группе отправляет на дистанцию Гараничева.
Страшно? Боязно? Нет, наверное. Но опасения были. Евгений не всегда справлялся в эстафетах с нервами. Сейчас – другая история. И ногами работает – ого-го! И на обоих рубежах избегает ошибок. Десять выстрелов – 10 закрытых мишеней. В отличие от соперников. На круг после стойки убегают чех Корчмар и немец Шемпп. Как и француз Дестье. Норвежец Ларс-Хельге Биркеланд обходится двумя доппатронами, он – второй, но отставание от россиянина – 31 секунда.
Пожалуй, именно в тот момент мы поняли, что эта эстафета должна закончиться победой!
Мужская гонка во многом вышла похожа на женскую. Обилием падений – так точно. Падали все! Даже Джулиан Эберхард на финишном круге, идущий третьим, едва не сломал лыжи и не лишился бронзы (в итоге для австрийских мужчин все сложилось удачно – в отличие от австрийских девушек, сошедших на первом этапе как раз из-за сломанной после падения винтовки). Обилием промахов – тоже. Ух, сколько было незакрытых мишеней. Сколько штрафных кругов намотали спортсмены! А главное, в чем две эстафеты похожи – это тем, кто их выиграл.
И если в женской интрига хотя бы держалась до финального огневого рубежа, то в мужской она закончилась уже на середине третьего этапа.
Малышко не просто выдержал фантастический темп. Не просто работал ногами не хуже соперников. Он и стрелял почти идеально! Всего один промах на лежке – в отличие от Бьентегорда (два) и Фийона-Майе (три), и превосходство России над ближайшим соперником (командой Норвегии) – уже 50 секунд! Стойка – у Дмитрия опять всего один промах, тогда как норвежец уходит на круг, а отставание Франции – уже больше минуты.
И эта минута останется, по сути, неизменной до самого финиша гонки. Там побегут Фуркад и Логинов. И как бы Мартен не старался Александра достать, ногами – не выходит, да и за счет стрельбы не получается. Россиянин уже убегает на свой заключительный круг, когда Фуркад только встает на коврик.
Да-да-да! Это – второе наше золото за три часа!
И финиш Логинова с флагом – еще одно яркое воспоминание в копилку чудесных мгновений российских болельщиков, на которые последний день этапа в Оберхофе выдался действительно богатым.
Оберхоф (Германия). Кубок мира. 4-й этап. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
Стрельба
Ход
Финиш
1
Россия
0+4 (0+0 0+0 0+2 0+2)
2 (+31,7)
1:20.54,3
2
Франция
1+8 (0+2 1+3 0+3 0+0)
4 (+46,5)
+1.01,2
3
Австрия
1+7 (1+3 0+0 0+1 0+3)
7 (+1.56,8)
+2.18,6
4
Чехия
1+10 (0+1 1+4 0+3 0+2)
6 (+1.27,0)
+2.36,0
5
Швеция
1+7 (1+4 0+1 0+1 0+1)
8 (+2.27,4)
+2.42,7
6
Италия
0+14 (0+3 0+4 0+3 0+4)
5 (+1.23,7)
+2.43,1
7
Норвегия
2+16 (0+2 0+3 1+5 1+6)
1 (1:12.16,9)
+2.43,1
8
Германия
2+17 (0+1 1+6 1+6 0+4)
3 (+36,0)
+2.54,9
Сборная России по этапам
С1 (л)
Место
С2 (с)
Место
Ход
Финиш
1
Цветков
0+0
5 (+3,8)
0+0
3 (+8,4)
5 (+9,0)
3 (+1,3)
2
Гараничев
0+0
1 (-3,3)
0+0
1 (-30,8)
8 (+29,9)
1 (-32,1)
3
Малышко
0+1
1 (-49,8)
0+1
1 (-1.04,6)
3 (+18,8)
1 (-1.11,4)
4
Логинов
0+2
1 (-48,1)
0+2
1 (-41,7)
1 (-2,8)
1 (-1.01,1)