Дубль заказывали? Мужская сборная России выиграла эстафету вслед за женской!

Биатлон 13 января 2019 18:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Второй раз в истории – и впервые за 13 лет – обе российские команды синхронно, в один день, одержали победы в эстафетах на этапе Кубке мира! В Оберхофе вслед за нашими девушками золото завоевали и мужчины.

Привычно быстрая стрельба Логинова дала небольшой сбой. «Ветер, все же, лихо закручивал», – признается потом Александр. Если до последнего этапа в пассиве команды России было всего два промаха (оба – на счету Малышко), то лидер сборной не закрыл аж четыре мишени (по паре на стойке и лежке). Впрочем, это было неважно. Мартен Фуркад, бежавший позади в минуте (!), даже с филигранной работой на рубежах был не в состоянии хотя бы сократить отставание. Если в женской эстафете судьба золота решалась на последней стойке (и Екатерина Юрлова отработала лучше Дениз Херрман), то в мужской все стало понятно заранее. Логинов просто не мог растерять гандикап, полученный от Малышко на старте своего этапа.

И он его не растерял.

УДАРНОЕ НАЧАЛО

И от мужской команды мы изначально ждали много! Ведь девушки, при всем к ним уважении, пока не слишком ярко проводят текущий сезон. А у парней есть Логинов – прямо сейчас второй в общем зачете Кубка мира! При том, что лидер – Йоханнес Бе – как и его старший брат Тарьей в эстафете решил не участвовать (устали парни – приберегли их тренеры перед Руппольдингом). Плюс в призах был Евгений Гараничев. Плюс Дмитрий Малышко и Максим Цветков периодически проводили сильные гонки. С таким составом мы могли надеяться не просто на медаль. На золото тоже.

И тут еще девушки задали такой фантастический темп!

– Девчонки нас воодушевили, – расскажет в эфире «Матч ТВ» Гараничев. – Победили уж очень уверенно. Мы их сразу поздравили, сами почувствовали какой-то кураж. И, видимо, на этом кураже вот так уверенно для нас сложилась гонка.

Цветков с ролью забойщика справляется на все 100. И лежку, и стойку работает чисто. На втором рубеже – так и вовсе один в группе лидеров обходится без незакрытых мишеней! И держится, держится в числе фаворитов. Уходя на финишный круг с отставанием в 8 секунд от Лессера и Гигонна, быстро их догоняет – и в плотной группе отправляет на дистанцию Гараничева.

Страшно? Боязно? Нет, наверное. Но опасения были. Евгений не всегда справлялся в эстафетах с нервами. Сейчас – другая история. И ногами работает – ого-го! И на обоих рубежах избегает ошибок. Десять выстрелов – 10 закрытых мишеней. В отличие от соперников. На круг после стойки убегают чех Корчмар и немец Шемпп. Как и француз Дестье. Норвежец Ларс-Хельге Биркеланд обходится двумя доппатронами, он – второй, но отставание от россиянина – 31 секунда.

Пожалуй, именно в тот момент мы поняли, что эта эстафета должна закончиться победой!

НЕМАЛЕНЬКИЙ ЗАДЕЛ ОТ МАЛЫШКО

Мужская гонка во многом вышла похожа на женскую. Обилием падений – так точно. Падали все! Даже Джулиан Эберхард на финишном круге, идущий третьим, едва не сломал лыжи и не лишился бронзы (в итоге для австрийских мужчин все сложилось удачно – в отличие от австрийских девушек, сошедших на первом этапе как раз из-за сломанной после падения винтовки). Обилием промахов – тоже. Ух, сколько было незакрытых мишеней. Сколько штрафных кругов намотали спортсмены! А главное, в чем две эстафеты похожи – это тем, кто их выиграл.

И если в женской интрига хотя бы держалась до финального огневого рубежа, то в мужской она закончилась уже на середине третьего этапа.

Малышко не просто выдержал фантастический темп. Не просто работал ногами не хуже соперников. Он и стрелял почти идеально! Всего один промах на лежке – в отличие от Бьентегорда (два) и Фийона-Майе (три), и превосходство России над ближайшим соперником (командой Норвегии) – уже 50 секунд! Стойка – у Дмитрия опять всего один промах, тогда как норвежец уходит на круг, а отставание Франции – уже больше минуты.

И эта минута останется, по сути, неизменной до самого финиша гонки. Там побегут Фуркад и Логинов. И как бы Мартен не старался Александра достать, ногами – не выходит, да и за счет стрельбы не получается. Россиянин уже убегает на свой заключительный круг, когда Фуркад только встает на коврик.

Да-да-да! Это – второе наше золото за три часа!

И финиш Логинова с флагом – еще одно яркое воспоминание в копилку чудесных мгновений российских болельщиков, на которые последний день этапа в Оберхофе выдался действительно богатым.

Оберхоф (Германия). Кубок мира. 4-й этап. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

Стрельба Ход Финиш 1 Россия 0+4 (0+0 0+0 0+2 0+2) 2 (+31,7) 1:20.54,3 2 Франция 1+8 (0+2 1+3 0+3 0+0) 4 (+46,5) +1.01,2 3 Австрия 1+7 (1+3 0+0 0+1 0+3) 7 (+1.56,8) +2.18,6 4 Чехия 1+10 (0+1 1+4 0+3 0+2) 6 (+1.27,0) +2.36,0 5 Швеция 1+7 (1+4 0+1 0+1 0+1) 8 (+2.27,4) +2.42,7 6 Италия 0+14 (0+3 0+4 0+3 0+4) 5 (+1.23,7) +2.43,1 7 Норвегия 2+16 (0+2 0+3 1+5 1+6) 1 (1:12.16,9) +2.43,1 8 Германия 2+17 (0+1 1+6 1+6 0+4) 3 (+36,0) +2.54,9

Сборная России по этапам