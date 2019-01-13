Владимир Драчев: Два золота – наш подарок на Старый Новый год всей стране

Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал победы сборной России по биатлону в эстафетных гонках на 4-м этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
– Что случилось? Это итог нашей работы, – начинает разговор Драчев. – Поздравляем всех с наступающим Старым Новым годом. Два золота в эстафетных гонках – это подарок от биатлона всей стране.
– Начнем с девушек. Каковы слагаемые победы?
– Залог – качественная работа на рубеже, точная стрельба. Это самое главное, что сегодня было необходимо. В команде была сделана очень удачная и своевременная замена, я имею в виду Ларису Куклину. Она очень удачно прошла свой этап.
– Кого изначально планировали?
– Старых, либо Миронову, но я настоял на замене.
– Чем аргументировали?
– Куклина отлично и уверенно стреляет. На всех тренировках проходит дистанцию без штрафов. В эстафетной гонке это очень важно, здесь необходима точная работа именно на рубеже. И Лариса отработала просто фантастически.
– Васильева упала, но поднялась и пробежала лучше всех свой этап.
– Ничего страшного. Во-первых, она не сама упала, а ее сбили. Во-вторых, такие моменты только закаляют, сильнее будет.
– Стреляли и девушки, и парни идеально.
– На первых двух этапах обошлись без дополнительных патронов. У Саши Логинова были небольшие проблемы, но во время его этапа ветер усилился.
– Два золота в эстафетах стали неожиданностью не только для болельщиков, но и наверняка для вас. На что рассчитывали?
– Рассчитывали побороться за пьедестал как у женщин, так и у мужчин, но так получилось, что обе наши команды победили. Спасибо погоде в Оберхофе, и, видимо, все-таки на Старый Новый год страна ждала от нас подарков. А девушки и ребята не подвели.