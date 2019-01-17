Секретное оружие Логинова. Почему Бе важно держать на расстоянии одного выстрела

Биатлон 17 января 2019 16:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Юрий Цыбанев – с контрольным замером шансов Александра Логинова в битве против норвежского лидера.

Признайтесь, результаты мужского спринта в Рупольдинге вы приняли без энтузиазма и даже без особого интереса. Дескать, все вернулось на свои места. Младший Бе - снова первый, даже с промахом, Александр Логинов отошел. С призовых позиций.

Но!

Как же быстро меняются наши критерии оценки тех или иных результатов! Давайте попробуем мысленно отступить всего на полтора месяца назад. Да скажи кто нам, что в общем зачете Кубка мира российский биатлонист будет гордо опережать Мартена Фуркада и возвышаться на второй позиции (причем этим спортсменом будет не Антон Шипулин)?! Да мы бы такого прогнозиста приняли, вернее всего, за аутиста…

Так вот. Главным достижением Логинова по ходу сезона я бы назвал отнюдь не победу в спринте Оберхофа, пусть даже по первым местам в личных гонках мы мучительно скучали. Нет! Ценнее всего в нынешней поступи нового российского лидера то, что он держит норвежского резвунчика, образно говоря, на расстоянии одного меткого выстрела. И после самого первого сезонного старта, индивидуалки в Поклюке, практически не позволяет себя провалов.

Вспомните преследование в Оберхофе. Чувствовалось,что Логинов не успел переварить успех в спринте, стрельба категорически не ладится. Однако же, когда вероятность падения в –надцатые строчки финишного протокола сделалась ощутимой, на последней стойке Александр берет себя в руки и хладнокровно рисует «ноль». Похожее было сейчас и в спринте Рупольдинга. Промах на лежке отнимал практические шансы на призовое место – на стойку Логинов вновь исполнил идеально.

У Александра Логинова не было до сей поры не то что ровно проведенного – подразумеваем на высоком уровне – сезона. У него, можно считать, вообще пока что не было полноценного сезона в Кубке мира. Сейчас он, не будет преувеличением, впервые осваивает не только кубковые высоты, но и кубковую стратегию. Вот почему следует особо отметить, сколько веско и солидно он это делает.

А теперь переведем внимание на Бе-младшего, вроде бы захватившего трон после отступления Фуркада. Казалось бы, только по счастливому случаю Логинов способен застичь его врасплох и перехватить победу в спринте (про более длинные гонки разговор особый). Однако же в досье норвежца накопился весьма показательный статистический материал, открывающий шансы его конкурентам.

Вот смотрите. Из 29 побед в главных стартах (Кубок мира, ЧМ, олимпийские гонки) Йоханнес только семь одержал за пределами декабря – января! И из этих семи четыре пришлись на бурную молодость рыжего викинга – когда в общем и целом он еще не значился в записных первачах, а скорее был гонщиком-вспышкой. В 2015-м он единственный раз выиграл свой коронный спринт на ЧМ. Что на счету повзрослевшего Бе в дальнейшем? Две победы в марте и выигрыш индивидуалки в Пхенчхане. Маловато будет.

Иными словами – если Логинову удастся вот так удерживать свои кондиции на достаточно высоком уровне и поддавливать Бе конкуренцией – велика вероятность, что на мартовском ЧМ наш новый лидер будет располагать вполне реальным шансом на золото.

Ну и надо бы еще поддавить рыжего в длинных гонках, что пока удалось по-настоящему сделать только в Поклюке. Перед масс-стартом Рупольдинга будет день отдыха, что предоставляет Логинову удобную возможность перезарядить свой недюжинный потенциал.