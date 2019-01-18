Надо ли извиняться Логинову? Малышко уже извинился. А Россия – пятая в эстафете - Советский спорт
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Биатлон18 января 2019 18:15Источник: «Советский спорт»Автор: Тигай Лев

Надо ли извиняться Логинову? Малышко уже извинился. А Россия – пятая в эстафете

Мужская сборная России, выигравшая эстафету в Оберхофе в минувшее воскресенье, сегодня в Рупольдинге финишировала на пятом месте.

По прибытии в Рупольдинг все опять принялись чесать языком: надо ли новому лидеру сборной России Александру Логинову извиняться за свой старый допинг? Речь идет о двухлетней дисквалификации, которую наш биатлонист благополучно отсидел еще в конце 2016-го. После чего вернулся – и теперь стал выигрывать опять, что, собственно, и послужило поводом для новой пиар-на него-атаки. Она пошла с прошлой недели, когда Логинов в нокаутирующей манере выиграл спринт в Оберхофе, и продолжается до сих пор. В четверг сам великий-ужасный Уле-Эйнар Бьорндален лично заявил в интервью «Матч ТВ»: будет лучше, если он соберет пресс-конференцию и покается.

С какого бодуна? Давайте-ка охолонем: вопрос на самом деле отнюдь не праздный. Понятно, что де-юре Логинов каяться ни в чем не обязан, но с другой стороны – почему нет? Вообще-то, готовность извиняться – неотъемлимая часть мужского менталитета. Псевдоджигит, не умеющий публично признавать собственные ошибки, уж поверьте, – никакой не мужик.

Но!

Устраивать извинялку прямо сейчас – как бы «по команде нытиков с Запада» – тоже перебор. Не годится. А вот где-нибудь потом, под конец сезона, когда они поутихнут автоматически, – вполне норм. Особенно если Логинов и дальше будет выступать так, как нынче. Мол, да, ребята, я сожалею (об этом он и так говорил много раз) – и заодно извиняюсь, что вас обыгрываю. Кстати, это можно было сделать еще в воскресном Оберхофе, когда Логинов обошел на финише Фуркада больше, чем на минуту. Ей-богу, «пардон, Мартен» там прозвучало бы элегантней некуда, вся Франция обзавидовалась бы в хлам. Просто тогда это никому (включая меня) не пришло оперативно в голову.

То была эстафета. И сейчас, в Рупольдинге – тоже была она. Формально предпоследняя перед мартовско-шведским чемпионатом мира, а на самом деле – последняя «при всех сильнейших». Ведь в канадский Кэнмор в феврале многие звезды, включая наших, не поедут – слишком далеко.

Надо признать: сегодня нас обыграли. Это был реванш по всем статьям. Включая лично Логинова, который на последнем этапе не сумел приблизиться к Йоханнесу Бе, проиграв тому ногами 20 секунд. При том, что норвежский рыжий в конце уже явно дурачился. Логинов обошел шведа Флеминга и чеха Крупчика? Ну да, обошел – и все равно. Маловато-не густо. Хотя главной «редиской» сборной России сегодня был Дмитрий Малышко, схлопотавший на третьем этапе штрафной круг и извинившийся за него в прямом ТВ-эфире.

Впрочем, даже не будь этого круга – не факт, что у нас была бы медаль. Это вам не Оберхоф с его лотерейными дождями-метелями и неоптимальными составами. Тут все было «по чесноку», максимально серьезно. И проиграли.

А завтра, в субботу женская эстафета. Состав уже объявлен: Морозова, Миронова, Старых, Юрлова-Перхт.

Рупольдинг (Германия). Кубок мира. 5-й этап. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

Стрельба

Ход

Финиш

1

Норвегия

0+8 (0+2 0+1 0+2 0+3)

2 (+3,6)

1:09.54,6

2

Германия

0+6 (0+0 0+4 0+0 0+2)

4 (+7,2)

+13,5

3

Франция

0+9 (0+2 0+1 0+4 0+2)

1 (1:02.22,1)

+26,2

4

Австрия

0+11 (0+3 0+2 0+0 0+6)

3 (+4,1)

+26,8

5

Россия

1+9 (0+2 0+2 1+3 0+2)

5 (+48,3)

+1.04,8

Сборная России по этапам

С1 (л)

Место

С2 (с)

Место

Ход

Финиш

1

Елисеев

0+1

8 (+4,5)

0+1

3 (+1,1)

4 (+13,6)

7 (+5,9)

2

Гараничев

0+0

2 (+3,6)

0+2

6 (+22,5)

9 (+26,6)

5 (+28,6)

3

Малышко

0+0

2 (+30,3)

1+3

8 (+46,7)

6 (+30,7)

7 (+56,0)

4

Логинов

0+0

7 (+58,4)

0+2

6 (+59,9)

4 (+20,2)

5 (+1.04,8)

Расписание оставшихся гонок 5-го этапа

19 января, суббота
16.30. Эстафета 4х6 км. Женщины

20 января, воскресенье
14.15. Масс-старт 15 км. Мужчины
16.40. Масс-старт 12,5 км. Женщины

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