Сергей Тарасов: Почему никто не подсказал Елисееву? В Рупольдинге нельзя лидировать!

Биатлон 18 января 2019 19:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов назвал причины относительной неудачи российской сборной в эстафетной гонке на 5-м этапе Кубка мира.

- Началось все с Елисеева, он совершил тактическую ошибку: нельзя лидировать в Рупольдинге, ни в коем случае нельзя выходить вперед, даже, если ты чувствуешь, что идешь своим темпом! – начинает эмоциональный разговор Сергей Тарасов. – Все знают эту трассу, все знают, какие там условия. Ему что, никто не подсказал, если он сам про это не знал? Ему обязательно надо было идти вторым-третьим. Тогда бы он пришел к финишу в голове группы, не привез бы 6 секунд Гараничеву. А Елисеева не хватило именно на финиш.

- Но отстрелял Елисеев хорошо…

- Да, он справился со стрельбой, но грубая тактическая ошибка на дистанции стала началом нашего провала. А дальше потянулась цепная реакция.

- Однако, если б не штрафной круг Малышко, был шанс на медаль.

- Не могу назвать его стрельбу иначе, как безответственной. Самоуверенно начал палить, три попал, на четвертом промазал. Ну, остановись, сделай здесь паузу, а он стазу сделал пятый выстрел. Больше одного доппатрона в эстафете нельзя использовать! А он не только все доппатроны использовал, еще и на круг зашел.

- Этот круг нас и сгубил…

- Дело даже не в круге, Малышко при его скорости второй доппатрон нельзя даже брать. На финише было видно, что он не совсем готов. А Рупольдинг – такое место, если ты себя не совсем хорошо чувствуешь, то все это проявится. По себе могу сказать: когда был в форме – отлично выступал, а когда физические кондиции не в порядке, я после финиша несколько минут не мог подняться. Если ты не форме, последний круг вырубает полностью.

- Нет претензий к Гараничеву и Логинову.

- Ну, Логинов два промахал на стойке допустил. В эстафете этого нельзя делать. Хотя французы уже оторвались, вряд ли нам помогло бы, если б он отстрелял чище.

- Почему Мартен Фуркад бежал на втором этапе?

- Ну, во-первых, французы имеют право на эксперименты. Во-вторых, я думаю, Мартена поставили туда, чтобы он не получил психологическую травму. Одно дело проиграть финиш на втором этапе, другое – Йоханнесу Бе или Логинову.