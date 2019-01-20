Непродолжение банкета. Что означают пятые места России в эстафетах Рупольдинга? - Советский спорт
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Биатлон20 января 2019 12:30Источник: «Советский спорт»Автор: Тигай Лев

Непродолжение банкета. Что означают пятые места России в эстафетах Рупольдинга?

После золотого дубля в Оберхофе наши эстафетные четверки на следующем этапе Кубка мира синхронно опустились на четыре ступеньки вниз.

Поводов для особого разочарования не вижу. Совсем. Конечно, хотелось бы быть поближе к пьедесталу с точки зрения разрывов (мужчины проиграли бронзовым призерам под 40 секунд, женщины – больше минуты), но Рупольдинг с его ясной, безветренной погодой – это все-таки не метельно-лотерейный Оберхоф. Здесь соперники ошибаются намного реже. К тому же на последние перед чемпионатом мира европейские эстафеты (они еще будут в канадском Кэнморе, но за океан поедут не все) большинство сборных выставили максимально боевые составы. В отличие от прошлой недели, свои этапы честно пробежали и Дальмайер, и братья Бе. Так что непродолжение российского банкета было вполне ожидаемым.

Так что ж, наше настоящее место – не первое, а именно пятое?

ЭКСПЕРИМЕНТ С МИРОНОВОЙ

Полагаю, все-таки нет. Скорее, где-то посерединке. На результате женского квартета в Рупольдинге сказался очередной эксперимент с составом, который по сравнению с предыдущим этапом изменился на три четверти. Особенно рискованным выглядело появление в команде быстрой, но как правило не меткой Светланы Мироновой. И оба этих качества она исправно подтвердила, как на стрельбище, так и на лыжне. Хорошо хоть дело обошлось пятью доппатронами, без штрафного круга. Но так или иначе, Миронова с еще одной дебютанткой Анастасией Морозовой за полгонки привезли опытным Ирине Старых и Екатерине Юрловой-Перхт минуту отставания с лишним.

Кроме того, вся четверка в унисон намазала на «стойке», использовав там 32 патрона из 32 возможных. В итоге сорок мишеней все-таки закрылись, но 14 лишних выстрелов – это, пардон, уже не минута, а больше двух! Отыграть такое ногами может разве что какая-нибудь интернационально-беговая Dream Team из сплошных Кузьминых, Мякяряйнен и Херманн, да и то не факт.

Хотя Старых с Юрловой все равно как следует приподняли нас в итоговом протоколе. А с возвращением в эстафету Евгении Павловой, надеюсь, добавится и надежный первый этап, который нельзя выиграть, а вот проиграть – очень даже просто. Проблема с этапом №2, правда, остается. Ее на ЧМ явно придется решать по ситуации, то есть, отчасти наобум. Что же до стрельбы стоя, то здесь хотелось бы дождаться прогресса хотя бы от Юрловой. Молодым, понятно, тяжелее: в контактной борьбе такого уровня и при дополнительной ответственности за команду они, естественно, теряются. Это можно вылечить только опытом. Ощупыванием-обдумыванием набитых за карьеру шишек.

ПЕРВЫЙ ШТРАФНОЙ КРУГ В СЕЗОНЕ

Наглядный тому пример – Евгений Гараничев: признанный могильщик русских эстафет в 30 лет вдруг обернулся чуть ли не самым надежным стрелком сборной! Напомню, что именно он вывел Россию в окончательно-бесповоротные лидеры эстафеты Оберхофа. В Рупольдинге Гараничев, правда, парой промахов пошалил, но до прежней нервной трясучки все равно не дошло. Мужскую команду подвел другой ветеран Дмитрий Малышко, который никак не может нащупать правильный баланс скорость-точность и схлопотал на третьем этапе штрафной круг. Не случись этого ляпа, финишер Александр Логинов вполне мог бы побороться за медаль, а так – не взошло.

Еще смутил слабый последний круг стартера Матвея Елисеева. Пусть он проиграл лишь шесть секунд, но в мужской мясорубке и это – вовсе не крохи. Заметьте, по суммарному эстафетному ходу четыре лучших сборных – Франция, Норвегия, Австрия и Германия – впихнулись в какие-то 7,2. Меньше одного доппатрона – и это на 30-километровой дистанции! Наши же проиграли ногами 48,3. Чувствуете разницу?

Впрочем, мужская эстафета у России, так или иначе, тоже есть. Нормальная эстафета. На первом – не Елисеев, так Цветков. А можно и Гараничева при желании туда попробовать. Не наладится у Малышко – в загашнике имеется более молодой, но не менее опытный Бабиков. И так далее. Никакой безнадеги не видать и близко.

Кстати, штрафной круг Малышко в Рупольдинге стал первым для российских эстафет в Кубке мира-2018/19. И только наша сборная в шести командных гонках обоего пола ни разу не выпадала из первой пятерки.

ЭСТАФЕТНЫЙ ЗАЧЕТ КУБКА МИРА И МЕСТА СТРАН В ОТДЕЛЬНЫХ ГОНКАХ

Мужчины

Хох

Обер

Руп

Очки

1

Норвегия

2

7

1

150

2

Россия

5

1

5

140

3

Швеция

1

5

6

138

4

Германия

3

8

2

136

5

Франция

9

2

3

134

6

Австрия

4

3

4

134

Женщины

Хох

Обер

Руп

Очки

1

Франция

3

5

1

148

2

Россия

4

1

5

143

3

Германия

7

2

3

138

4

Норвегия

6

4

2

135

5

Швеция

2

7

4

133

6

Италия

1

15

11

116

Хох – Хофильцен, Обер – Оберхоф, Руп – Рупольдинг

ШЕСТЬ РОССИЙСКИХ ЭСТАФЕТ КМ-2018/19

Мужчины

1-й этап

2-й этап

3-й этап

4-й этап

Хохфильцен. 16.12

5-е место (52,7)

0+10 (0+4 0+6)

5 (31,4)

М

С

Х

+/-

Елисеев

7 (36,4)

0+3 (0+1 0+2)

3 (9,6)

-7 (+36,4)

Латыпов

10 (37,1)

0+2 (0+2 0+0)

15 (25,2)

-3 (+0,7)

Малышко

6 (33,2)

0+2 (0+0 0+2)

5 (20,8)

+4 (-3,9)

Логинов

5 (52,7)

0+3 (0+1 0+2)

6 (13,6)

+1 (+19,5)

Оберхоф. 13.01

1-е место (-1.01,1)

0+6 (0+3 0+3)

2 (31,7)

М

С

Х

+/-

Цветков

3 (1,3)

0+0 (0+0 0+0)

5 (9,0)

-3 (+1,3)

Гараничев

1 (-32,1)

0+0 (0+0 0+0)

8 (29,9)

+2 (-33,4)

Малышко

1 (-1.11,4)

0+2 (0+1 0+1)

3 (18,8)

=0 (-39,3)

Логинов

1 (-1.01,1)

0+4 (0+2 0+2)

1 (-2,8)

=0 (+10,3)

Рупольдинг. 18.01

5-е место (1.04,8)

1+9 (0+1 1+8)

5 (48,3)

М

С

Х

+/-

Елисеев

7 (5,9)

0+2 (0+1 0+1)

4 (13,6)

-7 (+5,9)

Гараничев

6 (22,5)

0+2 (0+0 0+2)

9 (26,6)

+1 (+16,6)

Малышко

7 (56,0)

1+3 (0+0 1+3)

6 (30,7)

-1 (+33,5)

Логинов

5 (1.04,8)

0+2 (0+0 0+2)

4 (20,2)

+2 (+8,8)

Женщины

1-й этап

2-й этап

3-й этап

4-й этап

Хохфильцен. 16.12

4-е место (47,2)

0+6 (0+3 0+3)

5 (1.01,6)

М

С

Х

+/-

Павлова

7 (21,5)

0+1 (0+0 0+1)

8 (21,0)

-7 (+21,5)

Юрлова-Перхт

4 (21,9)

0+2 (0+1 0+1)

5 (22,7)

+3 (+0,4)

Васнецова

5 (40,5)

0+3 (0+2 0+1)

9 (35,8)

-1 (+18,6)

Старых

4 (47,2)

0+0 (0+0 0+0)

11 (28,5)

+1 (+6,7)

Оберхоф. 13.01

1-е место (-33,5)

0+8 (0+3 0+5)

4 (1.28,4)

М

С

Х

+/-

Павлова

5 (24,9)

0+4 (0+1 0+3)

2 (0,2)

-5 (+24,9)

Васильева

2 (14,0)

0+1 (0+1 0+0)

8 (26,6)

+3 (-9,1)

Куклина

2 (0,2)

0+0 (0+0 0+0)

8 (1.02,7)

=0 (-13,8)

Юрлова-Перхт

1 (-33,5)

0+3 (0+1 0+2)

6 (34,3)

+1 (-33,7)

Рупольдинг. 19.01

5-е место (1.46,2)

0+14 (0+2 0+12)

4 (41,4)

М

С

Х

+/-

Морозова

8 (39,5)

0+3 (0+0 0+3)

11 (14,9)

-8 (+39,5)

Миронова

9 (1.14,6)

0+5 (0+2 0+3)

2 (8,9)

-1 (+35,1)

Старых

4 (1.22,2)

0+3 (0+0 0+3)

4 (22,4)

+5 (+7,6)

Юрлова-Перхт

5 (1.46,2)

0+3 (0+0 0+3)

8 (42,8)

-1 (+24,0)

М – место (отставание от лидера) на финише этапа, С – стрельба (в скобках – лежа и стоя), Х – место (отставание от лучшего) ходом на этапе, +/- – изменение места (отставания от лидера) по сравнению с началом этапа.

14 ЧЕЛОВЕК, БЕЖАВШИХ ЗА РОССИЮ В ЭСТАФЕТАХ

Мужчины

Этапы

Стрельба

Лежа

Стоя

Ход

+/-

Елисеев

2х1

80,0 (20/25)

83,3 (10/12)

76,9 (10/13)

3,5 (11,6)

-7 (+21,2)

Цветков

1х1

100,0 (10/10)

100,0 (5/5)

100,0 (5/5)

5 (9,0)

-3 (+1,3)

Гараничев

2х2

90,9 (20/22)

100,0 (10/10)

83,3 (10/12)

8,5 (28,3)

+1,5 (-8,4)

Латыпов

1х2

83,3 (10/12)

71,4 (5/7)

100,0 (5/5)

15 (25,2)

-3 (+0,7)

Малышко

3х3

78,4 (29/37)

93,8 (15/16)

66,7 (14/21)

4,7 (23,4)

+1 (-3,2)

Логинов

3х4

76,9 (30/39)

83,3 (15/18)

71,4 (15/21)

3,7 (10,3)

+1 (+12,9)

За этап

82,1 (9,9/12,1)

88,2 (5,0/5,7)

76,6 (4,9/6,4)

5,8 (17,9)

-0,9 (+5,3)

Женщины

Этапы

Стрельба

Лежа

Стоя

Ход

+/-

Павлова

2х1

80,0 (20/25)

90,9 (10/11)

71,4 (10/14)

5 (10,6)

-6 (+23,2)

Морозова

1х1

76,9 (10/13)

100,0 (5/5)

62,5 (5/8)

11 (14,9)

-8 (+39,5)

Васильева

1х2

90,9 (10/11)

83,3 (5/6)

100,0 (5/5)

8 (26,6)

+3 (-9,1)

Миронова

1х2

66,7 (10/15)

71,4 (5/7)

62,5 (5/8)

2 (8,9)

-1 (+35,1)

Куклина

1х3

100,0 (10/10)

100,0 (5/5)

100,0 (5/5)

8 (1.02,7)

=0 (-6,9)

Васнецова

1х3

76,9 (10/13)

71,4 (5/7)

83,3 (5/6)

9 (35,8)

-1 (+18,6)

Старых

1х3+1х4

87,0 (20/23)

100,0 (10/10)

76,9 (10/13)

7,5 (25,5)

+3 (+7,2)

Юрлова

1х2+2х4

78,9 (30/38)

88,2 (15/17)

71,4 (15/21)

6,3 (33,3)

+1 (-3,1)

За этап

81,1(10,0/12,3)

88,2 (5,0/5,7)

75,0 (5,0/6,7)

6,8 (26,7)

-0,8 (+11,0)

Этапы – количество этапов и их порядковые номера, стрельба/лежа/стоя – проценты попаданий на огневых рубежах (попадания/выстрелы), «+/-» и ход – в среднем за этап.

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