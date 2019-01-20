Непродолжение банкета. Что означают пятые места России в эстафетах Рупольдинга?

Биатлон 20 января 2019 12:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

После золотого дубля в Оберхофе наши эстафетные четверки на следующем этапе Кубка мира синхронно опустились на четыре ступеньки вниз.

Поводов для особого разочарования не вижу. Совсем. Конечно, хотелось бы быть поближе к пьедесталу с точки зрения разрывов (мужчины проиграли бронзовым призерам под 40 секунд, женщины – больше минуты), но Рупольдинг с его ясной, безветренной погодой – это все-таки не метельно-лотерейный Оберхоф. Здесь соперники ошибаются намного реже. К тому же на последние перед чемпионатом мира европейские эстафеты (они еще будут в канадском Кэнморе, но за океан поедут не все) большинство сборных выставили максимально боевые составы. В отличие от прошлой недели, свои этапы честно пробежали и Дальмайер, и братья Бе. Так что непродолжение российского банкета было вполне ожидаемым.

Так что ж, наше настоящее место – не первое, а именно пятое?

ЭКСПЕРИМЕНТ С МИРОНОВОЙ

Полагаю, все-таки нет. Скорее, где-то посерединке. На результате женского квартета в Рупольдинге сказался очередной эксперимент с составом, который по сравнению с предыдущим этапом изменился на три четверти. Особенно рискованным выглядело появление в команде быстрой, но как правило не меткой Светланы Мироновой. И оба этих качества она исправно подтвердила, как на стрельбище, так и на лыжне. Хорошо хоть дело обошлось пятью доппатронами, без штрафного круга. Но так или иначе, Миронова с еще одной дебютанткой Анастасией Морозовой за полгонки привезли опытным Ирине Старых и Екатерине Юрловой-Перхт минуту отставания с лишним.

Кроме того, вся четверка в унисон намазала на «стойке», использовав там 32 патрона из 32 возможных. В итоге сорок мишеней все-таки закрылись, но 14 лишних выстрелов – это, пардон, уже не минута, а больше двух! Отыграть такое ногами может разве что какая-нибудь интернационально-беговая Dream Team из сплошных Кузьминых, Мякяряйнен и Херманн, да и то не факт.

Хотя Старых с Юрловой все равно как следует приподняли нас в итоговом протоколе. А с возвращением в эстафету Евгении Павловой, надеюсь, добавится и надежный первый этап, который нельзя выиграть, а вот проиграть – очень даже просто. Проблема с этапом №2, правда, остается. Ее на ЧМ явно придется решать по ситуации, то есть, отчасти наобум. Что же до стрельбы стоя, то здесь хотелось бы дождаться прогресса хотя бы от Юрловой. Молодым, понятно, тяжелее: в контактной борьбе такого уровня и при дополнительной ответственности за команду они, естественно, теряются. Это можно вылечить только опытом. Ощупыванием-обдумыванием набитых за карьеру шишек.

ПЕРВЫЙ ШТРАФНОЙ КРУГ В СЕЗОНЕ

Наглядный тому пример – Евгений Гараничев: признанный могильщик русских эстафет в 30 лет вдруг обернулся чуть ли не самым надежным стрелком сборной! Напомню, что именно он вывел Россию в окончательно-бесповоротные лидеры эстафеты Оберхофа. В Рупольдинге Гараничев, правда, парой промахов пошалил, но до прежней нервной трясучки все равно не дошло. Мужскую команду подвел другой ветеран Дмитрий Малышко, который никак не может нащупать правильный баланс скорость-точность и схлопотал на третьем этапе штрафной круг. Не случись этого ляпа, финишер Александр Логинов вполне мог бы побороться за медаль, а так – не взошло.

Еще смутил слабый последний круг стартера Матвея Елисеева. Пусть он проиграл лишь шесть секунд, но в мужской мясорубке и это – вовсе не крохи. Заметьте, по суммарному эстафетному ходу четыре лучших сборных – Франция, Норвегия, Австрия и Германия – впихнулись в какие-то 7,2. Меньше одного доппатрона – и это на 30-километровой дистанции! Наши же проиграли ногами 48,3. Чувствуете разницу?

Впрочем, мужская эстафета у России, так или иначе, тоже есть. Нормальная эстафета. На первом – не Елисеев, так Цветков. А можно и Гараничева при желании туда попробовать. Не наладится у Малышко – в загашнике имеется более молодой, но не менее опытный Бабиков. И так далее. Никакой безнадеги не видать и близко.

Кстати, штрафной круг Малышко в Рупольдинге стал первым для российских эстафет в Кубке мира-2018/19. И только наша сборная в шести командных гонках обоего пола ни разу не выпадала из первой пятерки.

ЭСТАФЕТНЫЙ ЗАЧЕТ КУБКА МИРА И МЕСТА СТРАН В ОТДЕЛЬНЫХ ГОНКАХ

Мужчины

Хох Обер Руп Очки 1 Норвегия 2 7 1 150 2 Россия 5 1 5 140 3 Швеция 1 5 6 138 4 Германия 3 8 2 136 5 Франция 9 2 3 134 6 Австрия 4 3 4 134

Женщины

Хох Обер Руп Очки 1 Франция 3 5 1 148 2 Россия 4 1 5 143 3 Германия 7 2 3 138 4 Норвегия 6 4 2 135 5 Швеция 2 7 4 133 6 Италия 1 15 11 116

Хох – Хофильцен, Обер – Оберхоф, Руп – Рупольдинг

ШЕСТЬ РОССИЙСКИХ ЭСТАФЕТ КМ-2018/19

Мужчины

1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап Хохфильцен. 16.12 5-е место (52,7) 0+10 (0+4 0+6) 5 (31,4) М С Х +/- Елисеев 7 (36,4) 0+3 (0+1 0+2) 3 (9,6) -7 (+36,4) Латыпов 10 (37,1) 0+2 (0+2 0+0) 15 (25,2) -3 (+0,7) Малышко 6 (33,2) 0+2 (0+0 0+2) 5 (20,8) +4 (-3,9) Логинов 5 (52,7) 0+3 (0+1 0+2) 6 (13,6) +1 (+19,5) Оберхоф. 13.01 1-е место (-1.01,1) 0+6 (0+3 0+3) 2 (31,7) М С Х +/- Цветков 3 (1,3) 0+0 (0+0 0+0) 5 (9,0) -3 (+1,3) Гараничев 1 (-32,1) 0+0 (0+0 0+0) 8 (29,9) +2 (-33,4) Малышко 1 (-1.11,4) 0+2 (0+1 0+1) 3 (18,8) =0 (-39,3) Логинов 1 (-1.01,1) 0+4 (0+2 0+2) 1 (-2,8) =0 (+10,3) Рупольдинг. 18.01 5-е место (1.04,8) 1+9 (0+1 1+8) 5 (48,3) М С Х +/- Елисеев 7 (5,9) 0+2 (0+1 0+1) 4 (13,6) -7 (+5,9) Гараничев 6 (22,5) 0+2 (0+0 0+2) 9 (26,6) +1 (+16,6) Малышко 7 (56,0) 1+3 (0+0 1+3) 6 (30,7) -1 (+33,5) Логинов 5 (1.04,8) 0+2 (0+0 0+2) 4 (20,2) +2 (+8,8)

Женщины

1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап Хохфильцен. 16.12 4-е место (47,2) 0+6 (0+3 0+3) 5 (1.01,6) М С Х +/- Павлова 7 (21,5) 0+1 (0+0 0+1) 8 (21,0) -7 (+21,5) Юрлова-Перхт 4 (21,9) 0+2 (0+1 0+1) 5 (22,7) +3 (+0,4) Васнецова 5 (40,5) 0+3 (0+2 0+1) 9 (35,8) -1 (+18,6) Старых 4 (47,2) 0+0 (0+0 0+0) 11 (28,5) +1 (+6,7) Оберхоф. 13.01 1-е место (-33,5) 0+8 (0+3 0+5) 4 (1.28,4) М С Х +/- Павлова 5 (24,9) 0+4 (0+1 0+3) 2 (0,2) -5 (+24,9) Васильева 2 (14,0) 0+1 (0+1 0+0) 8 (26,6) +3 (-9,1) Куклина 2 (0,2) 0+0 (0+0 0+0) 8 (1.02,7) =0 (-13,8) Юрлова-Перхт 1 (-33,5) 0+3 (0+1 0+2) 6 (34,3) +1 (-33,7) Рупольдинг. 19.01 5-е место (1.46,2) 0+14 (0+2 0+12) 4 (41,4) М С Х +/- Морозова 8 (39,5) 0+3 (0+0 0+3) 11 (14,9) -8 (+39,5) Миронова 9 (1.14,6) 0+5 (0+2 0+3) 2 (8,9) -1 (+35,1) Старых 4 (1.22,2) 0+3 (0+0 0+3) 4 (22,4) +5 (+7,6) Юрлова-Перхт 5 (1.46,2) 0+3 (0+0 0+3) 8 (42,8) -1 (+24,0)

М – место (отставание от лидера) на финише этапа, С – стрельба (в скобках – лежа и стоя), Х – место (отставание от лучшего) ходом на этапе, +/- – изменение места (отставания от лидера) по сравнению с началом этапа.

14 ЧЕЛОВЕК, БЕЖАВШИХ ЗА РОССИЮ В ЭСТАФЕТАХ

Мужчины

Этапы Стрельба Лежа Стоя Ход +/- Елисеев 2х1 80,0 (20/25) 83,3 (10/12) 76,9 (10/13) 3,5 (11,6) -7 (+21,2) Цветков 1х1 100,0 (10/10) 100,0 (5/5) 100,0 (5/5) 5 (9,0) -3 (+1,3) Гараничев 2х2 90,9 (20/22) 100,0 (10/10) 83,3 (10/12) 8,5 (28,3) +1,5 (-8,4) Латыпов 1х2 83,3 (10/12) 71,4 (5/7) 100,0 (5/5) 15 (25,2) -3 (+0,7) Малышко 3х3 78,4 (29/37) 93,8 (15/16) 66,7 (14/21) 4,7 (23,4) +1 (-3,2) Логинов 3х4 76,9 (30/39) 83,3 (15/18) 71,4 (15/21) 3,7 (10,3) +1 (+12,9) За этап 82,1 (9,9/12,1) 88,2 (5,0/5,7) 76,6 (4,9/6,4) 5,8 (17,9) -0,9 (+5,3)

Женщины

Этапы Стрельба Лежа Стоя Ход +/- Павлова 2х1 80,0 (20/25) 90,9 (10/11) 71,4 (10/14) 5 (10,6) -6 (+23,2) Морозова 1х1 76,9 (10/13) 100,0 (5/5) 62,5 (5/8) 11 (14,9) -8 (+39,5) Васильева 1х2 90,9 (10/11) 83,3 (5/6) 100,0 (5/5) 8 (26,6) +3 (-9,1) Миронова 1х2 66,7 (10/15) 71,4 (5/7) 62,5 (5/8) 2 (8,9) -1 (+35,1) Куклина 1х3 100,0 (10/10) 100,0 (5/5) 100,0 (5/5) 8 (1.02,7) =0 (-6,9) Васнецова 1х3 76,9 (10/13) 71,4 (5/7) 83,3 (5/6) 9 (35,8) -1 (+18,6) Старых 1х3+1х4 87,0 (20/23) 100,0 (10/10) 76,9 (10/13) 7,5 (25,5) +3 (+7,2) Юрлова 1х2+2х4 78,9 (30/38) 88,2 (15/17) 71,4 (15/21) 6,3 (33,3) +1 (-3,1) За этап 81,1(10,0/12,3) 88,2 (5,0/5,7) 75,0 (5,0/6,7) 6,8 (26,7) -0,8 (+11,0)

Этапы – количество этапов и их порядковые номера, стрельба/лежа/стоя – проценты попаданий на огневых рубежах (попадания/выстрелы), «+/-» и ход – в среднем за этап.