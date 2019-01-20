Непродолжение банкета. Что означают пятые места России в эстафетах Рупольдинга?

После золотого дубля в Оберхофе наши эстафетные четверки на следующем этапе Кубка мира синхронно опустились на четыре ступеньки вниз.
Поводов для особого разочарования не вижу. Совсем. Конечно, хотелось бы быть поближе к пьедесталу с точки зрения разрывов (мужчины проиграли бронзовым призерам под 40 секунд, женщины – больше минуты), но Рупольдинг с его ясной, безветренной погодой – это все-таки не метельно-лотерейный Оберхоф. Здесь соперники ошибаются намного реже. К тому же на последние перед чемпионатом мира европейские эстафеты (они еще будут в канадском Кэнморе, но за океан поедут не все) большинство сборных выставили максимально боевые составы. В отличие от прошлой недели, свои этапы честно пробежали и Дальмайер, и братья Бе. Так что непродолжение российского банкета было вполне ожидаемым.
Так что ж, наше настоящее место – не первое, а именно пятое?
Полагаю, все-таки нет. Скорее, где-то посерединке. На результате женского квартета в Рупольдинге сказался очередной эксперимент с составом, который по сравнению с предыдущим этапом изменился на три четверти. Особенно рискованным выглядело появление в команде быстрой, но как правило не меткой Светланы Мироновой. И оба этих качества она исправно подтвердила, как на стрельбище, так и на лыжне. Хорошо хоть дело обошлось пятью доппатронами, без штрафного круга. Но так или иначе, Миронова с еще одной дебютанткой Анастасией Морозовой за полгонки привезли опытным Ирине Старых и Екатерине Юрловой-Перхт минуту отставания с лишним.
Кроме того, вся четверка в унисон намазала на «стойке», использовав там 32 патрона из 32 возможных. В итоге сорок мишеней все-таки закрылись, но 14 лишних выстрелов – это, пардон, уже не минута, а больше двух! Отыграть такое ногами может разве что какая-нибудь интернационально-беговая Dream Team из сплошных Кузьминых, Мякяряйнен и Херманн, да и то не факт.
Хотя Старых с Юрловой все равно как следует приподняли нас в итоговом протоколе. А с возвращением в эстафету Евгении Павловой, надеюсь, добавится и надежный первый этап, который нельзя выиграть, а вот проиграть – очень даже просто. Проблема с этапом №2, правда, остается. Ее на ЧМ явно придется решать по ситуации, то есть, отчасти наобум. Что же до стрельбы стоя, то здесь хотелось бы дождаться прогресса хотя бы от Юрловой. Молодым, понятно, тяжелее: в контактной борьбе такого уровня и при дополнительной ответственности за команду они, естественно, теряются. Это можно вылечить только опытом. Ощупыванием-обдумыванием набитых за карьеру шишек.
Наглядный тому пример – Евгений Гараничев: признанный могильщик русских эстафет в 30 лет вдруг обернулся чуть ли не самым надежным стрелком сборной! Напомню, что именно он вывел Россию в окончательно-бесповоротные лидеры эстафеты Оберхофа. В Рупольдинге Гараничев, правда, парой промахов пошалил, но до прежней нервной трясучки все равно не дошло. Мужскую команду подвел другой ветеран Дмитрий Малышко, который никак не может нащупать правильный баланс скорость-точность и схлопотал на третьем этапе штрафной круг. Не случись этого ляпа, финишер Александр Логинов вполне мог бы побороться за медаль, а так – не взошло.
Еще смутил слабый последний круг стартера Матвея Елисеева. Пусть он проиграл лишь шесть секунд, но в мужской мясорубке и это – вовсе не крохи. Заметьте, по суммарному эстафетному ходу четыре лучших сборных – Франция, Норвегия, Австрия и Германия – впихнулись в какие-то 7,2. Меньше одного доппатрона – и это на 30-километровой дистанции! Наши же проиграли ногами 48,3. Чувствуете разницу?
Впрочем, мужская эстафета у России, так или иначе, тоже есть. Нормальная эстафета. На первом – не Елисеев, так Цветков. А можно и Гараничева при желании туда попробовать. Не наладится у Малышко – в загашнике имеется более молодой, но не менее опытный Бабиков. И так далее. Никакой безнадеги не видать и близко.
Кстати, штрафной круг Малышко в Рупольдинге стал первым для российских эстафет в Кубке мира-2018/19. И только наша сборная в шести командных гонках обоего пола ни разу не выпадала из первой пятерки.
ЭСТАФЕТНЫЙ ЗАЧЕТ КУБКА МИРА И МЕСТА СТРАН В ОТДЕЛЬНЫХ ГОНКАХ
Мужчины
Хох
Обер
Руп
Очки
1
Норвегия
2
7
1
150
2
Россия
5
1
5
140
3
Швеция
1
5
6
138
4
Германия
3
8
2
136
5
Франция
9
2
3
134
6
Австрия
4
3
4
134
Женщины
Хох
Обер
Руп
Очки
1
Франция
3
5
1
148
2
Россия
4
1
5
143
3
Германия
7
2
3
138
4
Норвегия
6
4
2
135
5
Швеция
2
7
4
133
6
Италия
1
15
11
116
Хох – Хофильцен, Обер – Оберхоф, Руп – Рупольдинг
ШЕСТЬ РОССИЙСКИХ ЭСТАФЕТ КМ-2018/19
Мужчины
1-й этап
2-й этап
3-й этап
4-й этап
Хохфильцен. 16.12
5-е место (52,7)
0+10 (0+4 0+6)
5 (31,4)
М
С
Х
+/-
Елисеев
7 (36,4)
0+3 (0+1 0+2)
3 (9,6)
-7 (+36,4)
Латыпов
10 (37,1)
0+2 (0+2 0+0)
15 (25,2)
-3 (+0,7)
Малышко
6 (33,2)
0+2 (0+0 0+2)
5 (20,8)
+4 (-3,9)
Логинов
5 (52,7)
0+3 (0+1 0+2)
6 (13,6)
+1 (+19,5)
Оберхоф. 13.01
1-е место (-1.01,1)
0+6 (0+3 0+3)
2 (31,7)
М
С
Х
+/-
Цветков
3 (1,3)
0+0 (0+0 0+0)
5 (9,0)
-3 (+1,3)
Гараничев
1 (-32,1)
0+0 (0+0 0+0)
8 (29,9)
+2 (-33,4)
Малышко
1 (-1.11,4)
0+2 (0+1 0+1)
3 (18,8)
=0 (-39,3)
Логинов
1 (-1.01,1)
0+4 (0+2 0+2)
1 (-2,8)
=0 (+10,3)
Рупольдинг. 18.01
5-е место (1.04,8)
1+9 (0+1 1+8)
5 (48,3)
М
С
Х
+/-
Елисеев
7 (5,9)
0+2 (0+1 0+1)
4 (13,6)
-7 (+5,9)
Гараничев
6 (22,5)
0+2 (0+0 0+2)
9 (26,6)
+1 (+16,6)
Малышко
7 (56,0)
1+3 (0+0 1+3)
6 (30,7)
-1 (+33,5)
Логинов
5 (1.04,8)
0+2 (0+0 0+2)
4 (20,2)
+2 (+8,8)
Женщины
1-й этап
2-й этап
3-й этап
4-й этап
Хохфильцен. 16.12
4-е место (47,2)
0+6 (0+3 0+3)
5 (1.01,6)
М
С
Х
+/-
Павлова
7 (21,5)
0+1 (0+0 0+1)
8 (21,0)
-7 (+21,5)
Юрлова-Перхт
4 (21,9)
0+2 (0+1 0+1)
5 (22,7)
+3 (+0,4)
Васнецова
5 (40,5)
0+3 (0+2 0+1)
9 (35,8)
-1 (+18,6)
Старых
4 (47,2)
0+0 (0+0 0+0)
11 (28,5)
+1 (+6,7)
Оберхоф. 13.01
1-е место (-33,5)
0+8 (0+3 0+5)
4 (1.28,4)
М
С
Х
+/-
Павлова
5 (24,9)
0+4 (0+1 0+3)
2 (0,2)
-5 (+24,9)
Васильева
2 (14,0)
0+1 (0+1 0+0)
8 (26,6)
+3 (-9,1)
Куклина
2 (0,2)
0+0 (0+0 0+0)
8 (1.02,7)
=0 (-13,8)
Юрлова-Перхт
1 (-33,5)
0+3 (0+1 0+2)
6 (34,3)
+1 (-33,7)
Рупольдинг. 19.01
5-е место (1.46,2)
0+14 (0+2 0+12)
4 (41,4)
М
С
Х
+/-
Морозова
8 (39,5)
0+3 (0+0 0+3)
11 (14,9)
-8 (+39,5)
Миронова
9 (1.14,6)
0+5 (0+2 0+3)
2 (8,9)
-1 (+35,1)
Старых
4 (1.22,2)
0+3 (0+0 0+3)
4 (22,4)
+5 (+7,6)
Юрлова-Перхт
5 (1.46,2)
0+3 (0+0 0+3)
8 (42,8)
-1 (+24,0)
М – место (отставание от лидера) на финише этапа, С – стрельба (в скобках – лежа и стоя), Х – место (отставание от лучшего) ходом на этапе, +/- – изменение места (отставания от лидера) по сравнению с началом этапа.
14 ЧЕЛОВЕК, БЕЖАВШИХ ЗА РОССИЮ В ЭСТАФЕТАХ
Мужчины
Этапы
Стрельба
Лежа
Стоя
Ход
+/-
Елисеев
2х1
80,0 (20/25)
83,3 (10/12)
76,9 (10/13)
3,5 (11,6)
-7 (+21,2)
Цветков
1х1
100,0 (10/10)
100,0 (5/5)
100,0 (5/5)
5 (9,0)
-3 (+1,3)
Гараничев
2х2
90,9 (20/22)
100,0 (10/10)
83,3 (10/12)
8,5 (28,3)
+1,5 (-8,4)
Латыпов
1х2
83,3 (10/12)
71,4 (5/7)
100,0 (5/5)
15 (25,2)
-3 (+0,7)
Малышко
3х3
78,4 (29/37)
93,8 (15/16)
66,7 (14/21)
4,7 (23,4)
+1 (-3,2)
Логинов
3х4
76,9 (30/39)
83,3 (15/18)
71,4 (15/21)
3,7 (10,3)
+1 (+12,9)
За этап
82,1 (9,9/12,1)
88,2 (5,0/5,7)
76,6 (4,9/6,4)
5,8 (17,9)
-0,9 (+5,3)
Женщины
Этапы
Стрельба
Лежа
Стоя
Ход
+/-
Павлова
2х1
80,0 (20/25)
90,9 (10/11)
71,4 (10/14)
5 (10,6)
-6 (+23,2)
Морозова
1х1
76,9 (10/13)
100,0 (5/5)
62,5 (5/8)
11 (14,9)
-8 (+39,5)
Васильева
1х2
90,9 (10/11)
83,3 (5/6)
100,0 (5/5)
8 (26,6)
+3 (-9,1)
Миронова
1х2
66,7 (10/15)
71,4 (5/7)
62,5 (5/8)
2 (8,9)
-1 (+35,1)
Куклина
1х3
100,0 (10/10)
100,0 (5/5)
100,0 (5/5)
8 (1.02,7)
=0 (-6,9)
Васнецова
1х3
76,9 (10/13)
71,4 (5/7)
83,3 (5/6)
9 (35,8)
-1 (+18,6)
Старых
1х3+1х4
87,0 (20/23)
100,0 (10/10)
76,9 (10/13)
7,5 (25,5)
+3 (+7,2)
Юрлова
1х2+2х4
78,9 (30/38)
88,2 (15/17)
71,4 (15/21)
6,3 (33,3)
+1 (-3,1)
За этап
81,1(10,0/12,3)
88,2 (5,0/5,7)
75,0 (5,0/6,7)
6,8 (26,7)
-0,8 (+11,0)
Этапы – количество этапов и их порядковые номера, стрельба/лежа/стоя – проценты попаданий на огневых рубежах (попадания/выстрелы), «+/-» и ход – в среднем за этап.