Ау, где все? Йоханнес – богатырь, а россияне не попали в топ-10 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон20 января 2019 15:15Источник: «Советский спорт»Автор: Кузина Наталья

Ау, где все? Йоханнес – богатырь, а россияне не попали в топ-10

В Рупольдинге завершился мужской масс-старт. Выиграл Йоханнес Бе, Мартен Фуркад снова не попал на пьедестал, а россиян нет даже в десятке.

Второй номер Александра Логинова в общем зачете Кубка мира обеспечил ему отличное место на старте масс-старта: по центру первой линии – он, по краям, как Добрыня Никитич и Алеша Попович, – Йоханнес Бе и Мартен Фуркад. А Александр, получается, Илья Муромец.

Представить такой же расклад на финише – по нынешним временам было вполне реально. Непопадание Логинова на пьедестал нас уже удивляет – к его успехам мы привыкли быстро. Победа ему тоже по карману, как мы убедились в Оберхофе.

Но вот же странность – на первом немецком этапе, когда условия для стрельбы были аховыми, наши раз за разом удивляли своей точностью. В Рупольдинге же, когда посветлело, россияне все никак не пристреляются. Так было и в спринте, и в обеих эстафетах, где девчонки нахватали 14 дополнительным патронов, а в мужской командной гонке Дмитрий Малышко уехал даже на штрафной круг.

Вот и масс-старт начался с того, что все трое наших парней здесь – а это помимо Логинова Евгений Гараничев и Матвей Елисеев – на первой стрельбе промахнулись. При том что 19 спортсменов из 30 первый рубеж отработали на ноль.

На втором рубеже стало лучше: опять же синхронно российские биатлонисты отработали на ноль и пустились в новую погоню с отрывом от лидера в 20 с хвостиками секунд.

Возглавил гонку на третьем круге – Мартен Фуркад. Так, заявочка! В этом сезоне он выиграл лишь две гонки, при том, что сегодня заканчивается пятый этап. А в восьми гонках он вообще не попал на пьедестал и даже однажды не финишировал.

Сейчас Мартен все чаще говорит о том, что сосредоточен прежде всего на подготовке к чемпионату мира и готов даже ради этого пожертвовать некоторыми этапами – считай, окончательно отказаться от борьбы за очередной хрустальный глобус, на который пока наивысшие шансы имеет Йоханнес Бе.

Сегодня норвежец в очередной раз показал, какой он молодец. Немного лопухнулся младший норвежский брат на четвертой стрельбе: как и остальные лидеры уехал на штрафной, но учитывая в какой прекрасной физической форме он находится, ему, очевидно, и семь верст не круг. Легко обогнал всех, кто воспользовался его промахом, и одержал свою девятую победу в сезоне. А если считать с эстафетами – то в последних 12 гонках у него 10 побед. А-а, фантастика же!

А наших парней стрельба подвела окончательно. То и дело для россиян открывались прекрасные возможности для атаки, но они тут же закрывались – в отличие от мишеней.

В итоге Гараничев – 16-й, Логинов – 17-й, а Елисеев – 24-й. Главный тренер команды Анатолий Хованцев грустно констатировал, что этап в Рупольдинге не сложился. Да мы и сами это поняли.

Рупольдинг (Германия). Кубок мира. 5-й этап. Мужчины. Масс-старт 15 км

Стрельба

Ход

Финиш

1

Йоханнес Бе (Норвегия)

1 (0+0+0+1)

4 (+5,9)

36.43,8

2

Юлиан Эберхард (Австрия)

2 (0+1+0+1)

1 (33.00,8)

+0,6

3

Кентен Фийон-Майе (Франция)

1 (0+1+0+0)

2 (+0,8)

+2,8

4

Мартен Фуркад (Франция)

1 (0+0+0+1)

3 (+5,2)

+8,6

5

Ветле Кристиансен (Норвегия)

1 (0+0+1+0)

8 (+18,2)

+9,9

…16

Евгений Гараничев (Россия)

2 (1+0+1+0)

12 (+27,0)

+56,1

17

Александр Логинов (Россия)

3 (1+0+2+0)

13 (+27,3)

+1.00,2

…24

Матвей Елисеев (Россия)

3 (1+0+0+2)

25 (+58,5)

+1.33,3

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 (л)

С3 (с)

С4 (с)

Логинов

21 (+25,4)

17 (+22,3)

24(+56,0)

18 (+45,4)

Гараничев

22 (+27,3)

18 (+22,9)

20 (+38,4)

16 (+30,7)

Елисеев

28 (+30,3)

23 (+25,6)

12 (+20,1)

20 (+48,8)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 662
2. Александр Логинов (Россия) – 476
3. Мартен Фуркад (Франция) – 428
4. Симон Дестье (Франция) – 400
5. Симон Эдер (Австрия) – 394
…19. Евгений Гараничев (Россия) – 218
20. Матвей Елисеев (Россия) – 207

#кубок мира по биатлону#бе йоханнес#логинов александр#гараничев евгений#елисеев матвей#мужская сборная россии по биатлону#фуркад мартен
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта