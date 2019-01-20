Ау, где все? Йоханнес – богатырь, а россияне не попали в топ-10

В Рупольдинге завершился мужской масс-старт. Выиграл Йоханнес Бе, Мартен Фуркад снова не попал на пьедестал, а россиян нет даже в десятке.
Второй номер Александра Логинова в общем зачете Кубка мира обеспечил ему отличное место на старте масс-старта: по центру первой линии – он, по краям, как Добрыня Никитич и Алеша Попович, – Йоханнес Бе и Мартен Фуркад. А Александр, получается, Илья Муромец.
Представить такой же расклад на финише – по нынешним временам было вполне реально. Непопадание Логинова на пьедестал нас уже удивляет – к его успехам мы привыкли быстро. Победа ему тоже по карману, как мы убедились в Оберхофе.
Но вот же странность – на первом немецком этапе, когда условия для стрельбы были аховыми, наши раз за разом удивляли своей точностью. В Рупольдинге же, когда посветлело, россияне все никак не пристреляются. Так было и в спринте, и в обеих эстафетах, где девчонки нахватали 14 дополнительным патронов, а в мужской командной гонке Дмитрий Малышко уехал даже на штрафной круг.
Вот и масс-старт начался с того, что все трое наших парней здесь – а это помимо Логинова Евгений Гараничев и Матвей Елисеев – на первой стрельбе промахнулись. При том что 19 спортсменов из 30 первый рубеж отработали на ноль.
На втором рубеже стало лучше: опять же синхронно российские биатлонисты отработали на ноль и пустились в новую погоню с отрывом от лидера в 20 с хвостиками секунд.
Возглавил гонку на третьем круге – Мартен Фуркад. Так, заявочка! В этом сезоне он выиграл лишь две гонки, при том, что сегодня заканчивается пятый этап. А в восьми гонках он вообще не попал на пьедестал и даже однажды не финишировал.
Сейчас Мартен все чаще говорит о том, что сосредоточен прежде всего на подготовке к чемпионату мира и готов даже ради этого пожертвовать некоторыми этапами – считай, окончательно отказаться от борьбы за очередной хрустальный глобус, на который пока наивысшие шансы имеет Йоханнес Бе.
Сегодня норвежец в очередной раз показал, какой он молодец. Немного лопухнулся младший норвежский брат на четвертой стрельбе: как и остальные лидеры уехал на штрафной, но учитывая в какой прекрасной физической форме он находится, ему, очевидно, и семь верст не круг. Легко обогнал всех, кто воспользовался его промахом, и одержал свою девятую победу в сезоне. А если считать с эстафетами – то в последних 12 гонках у него 10 побед. А-а, фантастика же!
А наших парней стрельба подвела окончательно. То и дело для россиян открывались прекрасные возможности для атаки, но они тут же закрывались – в отличие от мишеней.
В итоге Гараничев – 16-й, Логинов – 17-й, а Елисеев – 24-й. Главный тренер команды Анатолий Хованцев грустно констатировал, что этап в Рупольдинге не сложился. Да мы и сами это поняли.
Рупольдинг (Германия). Кубок мира. 5-й этап. Мужчины. Масс-старт 15 км
Стрельба
Ход
Финиш
1
Йоханнес Бе (Норвегия)
1 (0+0+0+1)
4 (+5,9)
36.43,8
2
Юлиан Эберхард (Австрия)
2 (0+1+0+1)
1 (33.00,8)
+0,6
3
Кентен Фийон-Майе (Франция)
1 (0+1+0+0)
2 (+0,8)
+2,8
4
Мартен Фуркад (Франция)
1 (0+0+0+1)
3 (+5,2)
+8,6
5
Ветле Кристиансен (Норвегия)
1 (0+0+1+0)
8 (+18,2)
+9,9
…16
Евгений Гараничев (Россия)
2 (1+0+1+0)
12 (+27,0)
+56,1
17
Александр Логинов (Россия)
3 (1+0+2+0)
13 (+27,3)
+1.00,2
…24
Матвей Елисеев (Россия)
3 (1+0+0+2)
25 (+58,5)
+1.33,3
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (л)
С3 (с)
С4 (с)
Логинов
21 (+25,4)
17 (+22,3)
24(+56,0)
18 (+45,4)
Гараничев
22 (+27,3)
18 (+22,9)
20 (+38,4)
16 (+30,7)
Елисеев
28 (+30,3)
23 (+25,6)
12 (+20,1)
20 (+48,8)
Общий зачет Кубка мира
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 662
2. Александр Логинов (Россия) – 476
3. Мартен Фуркад (Франция) – 428
4. Симон Дестье (Франция) – 400
5. Симон Эдер (Австрия) – 394
…19. Евгений Гараничев (Россия) – 218
20. Матвей Елисеев (Россия) – 207