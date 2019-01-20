Ау, где все? Йоханнес – богатырь, а россияне не попали в топ-10

Биатлон 20 января 2019 15:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузина Наталья

В Рупольдинге завершился мужской масс-старт. Выиграл Йоханнес Бе, Мартен Фуркад снова не попал на пьедестал, а россиян нет даже в десятке.

Второй номер Александра Логинова в общем зачете Кубка мира обеспечил ему отличное место на старте масс-старта: по центру первой линии – он, по краям, как Добрыня Никитич и Алеша Попович, – Йоханнес Бе и Мартен Фуркад. А Александр, получается, Илья Муромец.

Представить такой же расклад на финише – по нынешним временам было вполне реально. Непопадание Логинова на пьедестал нас уже удивляет – к его успехам мы привыкли быстро. Победа ему тоже по карману, как мы убедились в Оберхофе.

Но вот же странность – на первом немецком этапе, когда условия для стрельбы были аховыми, наши раз за разом удивляли своей точностью. В Рупольдинге же, когда посветлело, россияне все никак не пристреляются. Так было и в спринте, и в обеих эстафетах, где девчонки нахватали 14 дополнительным патронов, а в мужской командной гонке Дмитрий Малышко уехал даже на штрафной круг.

Вот и масс-старт начался с того, что все трое наших парней здесь – а это помимо Логинова Евгений Гараничев и Матвей Елисеев – на первой стрельбе промахнулись. При том что 19 спортсменов из 30 первый рубеж отработали на ноль.

На втором рубеже стало лучше: опять же синхронно российские биатлонисты отработали на ноль и пустились в новую погоню с отрывом от лидера в 20 с хвостиками секунд.

Возглавил гонку на третьем круге – Мартен Фуркад. Так, заявочка! В этом сезоне он выиграл лишь две гонки, при том, что сегодня заканчивается пятый этап. А в восьми гонках он вообще не попал на пьедестал и даже однажды не финишировал.

Сейчас Мартен все чаще говорит о том, что сосредоточен прежде всего на подготовке к чемпионату мира и готов даже ради этого пожертвовать некоторыми этапами – считай, окончательно отказаться от борьбы за очередной хрустальный глобус, на который пока наивысшие шансы имеет Йоханнес Бе.

Сегодня норвежец в очередной раз показал, какой он молодец. Немного лопухнулся младший норвежский брат на четвертой стрельбе: как и остальные лидеры уехал на штрафной, но учитывая в какой прекрасной физической форме он находится, ему, очевидно, и семь верст не круг. Легко обогнал всех, кто воспользовался его промахом, и одержал свою девятую победу в сезоне. А если считать с эстафетами – то в последних 12 гонках у него 10 побед. А-а, фантастика же!

А наших парней стрельба подвела окончательно. То и дело для россиян открывались прекрасные возможности для атаки, но они тут же закрывались – в отличие от мишеней.

В итоге Гараничев – 16-й, Логинов – 17-й, а Елисеев – 24-й. Главный тренер команды Анатолий Хованцев грустно констатировал, что этап в Рупольдинге не сложился. Да мы и сами это поняли.

Рупольдинг (Германия). Кубок мира. 5-й этап. Мужчины. Масс-старт 15 км

Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (0+0+0+1) 4 (+5,9) 36.43,8 2 Юлиан Эберхард (Австрия) 2 (0+1+0+1) 1 (33.00,8) +0,6 3 Кентен Фийон-Майе (Франция) 1 (0+1+0+0) 2 (+0,8) +2,8 4 Мартен Фуркад (Франция) 1 (0+0+0+1) 3 (+5,2) +8,6 5 Ветле Кристиансен (Норвегия) 1 (0+0+1+0) 8 (+18,2) +9,9 …16 Евгений Гараничев (Россия) 2 (1+0+1+0) 12 (+27,0) +56,1 17 Александр Логинов (Россия) 3 (1+0+2+0) 13 (+27,3) +1.00,2 …24 Матвей Елисеев (Россия) 3 (1+0+0+2) 25 (+58,5) +1.33,3

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Логинов 21 (+25,4) 17 (+22,3) 24(+56,0) 18 (+45,4) Гараничев 22 (+27,3) 18 (+22,9) 20 (+38,4) 16 (+30,7) Елисеев 28 (+30,3) 23 (+25,6) 12 (+20,1) 20 (+48,8)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 662

2. Александр Логинов (Россия) – 476

3. Мартен Фуркад (Франция) – 428

4. Симон Дестье (Франция) – 400

5. Симон Эдер (Австрия) – 394

…19. Евгений Гараничев (Россия) – 218

20. Матвей Елисеев (Россия) – 207