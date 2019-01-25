Сергей Тарасов: Этап в Антхольце не показательный, у нас был один «горняк» – Шипулин - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон25 января 2019 20:00Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

Сергей Тарасов: Этап в Антхольце не показательный, у нас был один «горняк» – Шипулин

Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов – о спринтерской гонке на 6-м этапе Кубка мира.

– Из наших никто не может бегать удачно в Атнхольце, – говорит Сергей Тарасов. – Я сам там один раз только третье место занял. Акклиматизация занимает минимум 12 дней. Мы там бывали на сборах, я только на 13-й день мог нормально бежать, меня было не остановить. Это физиология, законы природы, от этого никуда не денешься.

– То есть, все было предрешено?
– У нас был один «горняк» – Шипулин. Вот Антхольц – это его этап. И сейчас в мировом биатлоне могут в Антхольце показывать результат без предварительной подготовки всего несколько человек. Что касается наших, тяжело для них складывалась гонка. И, возможно, я не могу утверждать, но вроде была проблема с лыжами.

– Что про стрельбу скажете?
– Почти все не справились со стрельбой, за исключением Поварницына, который отстрелял на удовлетворительно. И это следствие того, а чем я говорил выше.

– Вы сказали, что единственным «горняком» у нас был Шипулин. Можете пояснить, это, что – особый талант, особенности организма?
– Да, это особенности организма спортсмена бегать именно в высокогорье. У Шипулина это было, у других – нет. Поэтому этап в Антхольце совсем не показательный в плане готовности команды. Чтобы здесь показать результат, нужно провести сбор. Повторю, только на 13-й день в Антхольце начинаешь себя нормально чувствовать. Если б ребята там отработали 12 дней, картина была бы совсем другая.

– Но Йоханнес Бе бегает отлично и в горах, и на равнине. Чем вы это объясните?
– Йоханнес очень хорошо готов на данный момент, это очевидно. И психология здесь играет роль. Он после своих побед получил дополнительную уверенность, что он на ходу. Что лучше всех, это тоже важно. На этой эмоциональной волне он порхает, как бабочка. И гонку он проходит очень грамотно тактически. Это характерно для великих спортсменов.

– Фуркад – опять деревянная медаль. Что скажете?
– У него не удовлетворительное функциональное состояние, это очевидно. На это еще накладывается и психология – все привыкли, что он должен выигрывать.

Антхольц (Италия). Кубок мира. 6-й этап. Мужчины. Спринт 10 км

Стрельба

Ход

Финиш

1

Йоханнес Бе (Норвегия)

1 (0+1)

1 (21.43,4)

23.53,9

2

Эрлен Бьонтегорд (Норвегия)

0 (0+0)

7 (+28,6)

+17,5

3

Антонин Гигонна (Франция)

1(0+1)

5 (+15,9)

+20,2

4

Мартен Фуркад (Франция)

0 (0+0)

10 (+33,5)

+21,3

5

Симон Эдер (Австрия)

1 (0+1)

8 (+29,6)

+23,9

…21

Евгений Гараничев (Россия)

2 (0+2)

18 (+47,0)

+1.15,1

…26

Александр Логинов (Россия)

3 (1+2)

13 (+39,4)

+1.22,3

…30

Александр Поварницын (Россия)

1 (0+1)

45 (+1.25,7)

+1.29,3

…39

Матвей Елисеев (Россия)

3 (1+2)

20 (+51,9)

+1.41,1

…52

Дмитрий Малышко (Россия)

3 (1+2)

44 (+1.25,3)

+2.02,7

…98

Эдуард Латыпов (Россия)

5 (2+3)

68 (+1.52,0)

+3.49,4

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 (с)

Гараничев

4 (+16,0)

29 (+1.01,8)

Логинов

24 (+35,1)

34 (+1.06,6)

Поварницын

21 (+34,3)

32 (+1.06,2)

Елисеев

26 (+37,3)

44 (+1.24,3)

Малышко

44 (+48,3)

56 (+1.37,5)

Латыпов

86 (+1.18,6)

99 (+3.03,0)

#тарасов сергей#шипулин антон#поварницын александр#кубок мира по биатлону#бе йоханнес#фуркад мартен
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта