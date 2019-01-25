Сергей Тарасов: Этап в Антхольце не показательный, у нас был один «горняк» – Шипулин

Биатлон 25 января 2019 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов – о спринтерской гонке на 6-м этапе Кубка мира.

– Из наших никто не может бегать удачно в Атнхольце, – говорит Сергей Тарасов. – Я сам там один раз только третье место занял. Акклиматизация занимает минимум 12 дней. Мы там бывали на сборах, я только на 13-й день мог нормально бежать, меня было не остановить. Это физиология, законы природы, от этого никуда не денешься.

– То есть, все было предрешено?

– У нас был один «горняк» – Шипулин. Вот Антхольц – это его этап. И сейчас в мировом биатлоне могут в Антхольце показывать результат без предварительной подготовки всего несколько человек. Что касается наших, тяжело для них складывалась гонка. И, возможно, я не могу утверждать, но вроде была проблема с лыжами.

– Что про стрельбу скажете?

– Почти все не справились со стрельбой, за исключением Поварницына, который отстрелял на удовлетворительно. И это следствие того, а чем я говорил выше.

– Вы сказали, что единственным «горняком» у нас был Шипулин. Можете пояснить, это, что – особый талант, особенности организма?

– Да, это особенности организма спортсмена бегать именно в высокогорье. У Шипулина это было, у других – нет. Поэтому этап в Антхольце совсем не показательный в плане готовности команды. Чтобы здесь показать результат, нужно провести сбор. Повторю, только на 13-й день в Антхольце начинаешь себя нормально чувствовать. Если б ребята там отработали 12 дней, картина была бы совсем другая.

– Но Йоханнес Бе бегает отлично и в горах, и на равнине. Чем вы это объясните?

– Йоханнес очень хорошо готов на данный момент, это очевидно. И психология здесь играет роль. Он после своих побед получил дополнительную уверенность, что он на ходу. Что лучше всех, это тоже важно. На этой эмоциональной волне он порхает, как бабочка. И гонку он проходит очень грамотно тактически. Это характерно для великих спортсменов.

– Фуркад – опять деревянная медаль. Что скажете?

– У него не удовлетворительное функциональное состояние, это очевидно. На это еще накладывается и психология – все привыкли, что он должен выигрывать.

Антхольц (Италия). Кубок мира. 6-й этап. Мужчины. Спринт 10 км

Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (0+1) 1 (21.43,4) 23.53,9 2 Эрлен Бьонтегорд (Норвегия) 0 (0+0) 7 (+28,6) +17,5 3 Антонин Гигонна (Франция) 1(0+1) 5 (+15,9) +20,2 4 Мартен Фуркад (Франция) 0 (0+0) 10 (+33,5) +21,3 5 Симон Эдер (Австрия) 1 (0+1) 8 (+29,6) +23,9 …21 Евгений Гараничев (Россия) 2 (0+2) 18 (+47,0) +1.15,1 …26 Александр Логинов (Россия) 3 (1+2) 13 (+39,4) +1.22,3 …30 Александр Поварницын (Россия) 1 (0+1) 45 (+1.25,7) +1.29,3 …39 Матвей Елисеев (Россия) 3 (1+2) 20 (+51,9) +1.41,1 …52 Дмитрий Малышко (Россия) 3 (1+2) 44 (+1.25,3) +2.02,7 …98 Эдуард Латыпов (Россия) 5 (2+3) 68 (+1.52,0) +3.49,4

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