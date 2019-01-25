Сергей Тарасов: Этап в Антхольце не показательный, у нас был один «горняк» – Шипулин

Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов – о спринтерской гонке на 6-м этапе Кубка мира.
– Из наших никто не может бегать удачно в Атнхольце, – говорит Сергей Тарасов. – Я сам там один раз только третье место занял. Акклиматизация занимает минимум 12 дней. Мы там бывали на сборах, я только на 13-й день мог нормально бежать, меня было не остановить. Это физиология, законы природы, от этого никуда не денешься.
– То есть, все было предрешено?
– У нас был один «горняк» – Шипулин. Вот Антхольц – это его этап. И сейчас в мировом биатлоне могут в Антхольце показывать результат без предварительной подготовки всего несколько человек. Что касается наших, тяжело для них складывалась гонка. И, возможно, я не могу утверждать, но вроде была проблема с лыжами.
– Что про стрельбу скажете?
– Почти все не справились со стрельбой, за исключением Поварницына, который отстрелял на удовлетворительно. И это следствие того, а чем я говорил выше.
– Вы сказали, что единственным «горняком» у нас был Шипулин. Можете пояснить, это, что – особый талант, особенности организма?
– Да, это особенности организма спортсмена бегать именно в высокогорье. У Шипулина это было, у других – нет. Поэтому этап в Антхольце совсем не показательный в плане готовности команды. Чтобы здесь показать результат, нужно провести сбор. Повторю, только на 13-й день в Антхольце начинаешь себя нормально чувствовать. Если б ребята там отработали 12 дней, картина была бы совсем другая.
– Но Йоханнес Бе бегает отлично и в горах, и на равнине. Чем вы это объясните?
– Йоханнес очень хорошо готов на данный момент, это очевидно. И психология здесь играет роль. Он после своих побед получил дополнительную уверенность, что он на ходу. Что лучше всех, это тоже важно. На этой эмоциональной волне он порхает, как бабочка. И гонку он проходит очень грамотно тактически. Это характерно для великих спортсменов.
– Фуркад – опять деревянная медаль. Что скажете?
– У него не удовлетворительное функциональное состояние, это очевидно. На это еще накладывается и психология – все привыкли, что он должен выигрывать.
Антхольц (Италия). Кубок мира. 6-й этап. Мужчины. Спринт 10 км
Стрельба
Ход
Финиш
1
Йоханнес Бе (Норвегия)
1 (0+1)
1 (21.43,4)
23.53,9
2
Эрлен Бьонтегорд (Норвегия)
0 (0+0)
7 (+28,6)
+17,5
3
Антонин Гигонна (Франция)
1(0+1)
5 (+15,9)
+20,2
4
Мартен Фуркад (Франция)
0 (0+0)
10 (+33,5)
+21,3
5
Симон Эдер (Австрия)
1 (0+1)
8 (+29,6)
+23,9
…21
Евгений Гараничев (Россия)
2 (0+2)
18 (+47,0)
+1.15,1
…26
Александр Логинов (Россия)
3 (1+2)
13 (+39,4)
+1.22,3
…30
Александр Поварницын (Россия)
1 (0+1)
45 (+1.25,7)
+1.29,3
…39
Матвей Елисеев (Россия)
3 (1+2)
20 (+51,9)
+1.41,1
…52
Дмитрий Малышко (Россия)
3 (1+2)
44 (+1.25,3)
+2.02,7
…98
Эдуард Латыпов (Россия)
5 (2+3)
68 (+1.52,0)
+3.49,4
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (с)
Гараничев
4 (+16,0)
29 (+1.01,8)
Логинов
24 (+35,1)
34 (+1.06,6)
Поварницын
21 (+34,3)
32 (+1.06,2)
Елисеев
26 (+37,3)
44 (+1.24,3)
Малышко
44 (+48,3)
56 (+1.37,5)
Латыпов
86 (+1.18,6)
99 (+3.03,0)