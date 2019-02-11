«Логинову надо рот заклеить!» Александр Тихонов – об этапе Кубка мира в Канаде

Биатлон 11 февраля 2019 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Четырехкратный олимпийский чемпион, экс-президент СБР Александр Тихонов – о стартах в Канаде и результатах россиян.

О МОРОЗАХ

Я в лыжных гонках и при минус 32 стартовал – помню, в Кемерово было. В биатлоне выступали при минус 27. Но у нас тогда было боевое оружие – с таким хоть в минус 40 стреляй, ему все ни по чем! Сейчас же винтовки малокалиберные, и морозы влияют на точность. Погрешность резко возрастает. Поэтому есть правило IBU – при температуре ниже «минус 15» старты не проводить. Все! Когда начинаются разговоры из серии «два-три градуса ни на что не влияют», то можно очень далеко уйти. Это неправильно. Законы нарушать нельзя. Заметьте, сколько промахов мы видим в Канаде! Да, в Кэнморе сильный ветер. Но, в первую очередь, это все – из-за холода.

ОБ ЭТАПАХ В АМЕРИКЕ

Эти старты – в США и Канаде – еще при мне в Кубок мира ввели. И я уже тогда говорил, что пьяница и гуляка Бессеберг из-за таких вот решений плохо закончит карьеру! Американцам важно провести турнир. Не важно – как. Мы как в Лейк-Плэсиде в 1980 году нахлебались по полной – жизни в тюрьме, плохой еды и прочего, так вот с тех пор там ничего не изменилось. Все реально плюются: размещение – хреновое, питание – хреновое, транспорт – тоже. И ради кого? Трех сотен болельщиков, которым биатлон там не нужен?

Вообще, весь нынешний календарь Кубка мира – это издевательство над нашим видом спорта. Следствие полнейшей безграмотности исполкома IBU. И натуральное вредительство! Сначала все бегают на равнине. Потом переезжают в Антхольц без всякой среднегорной подготовки. Да там спортсменов с трассы на руках выносили! И слава богу, что никто не умер. Хотя риск был. В Италии – лучший этап. Никто не думал когда-то, что в Антерсельве будут собираться полные трибуны. Сейчас на них мест не хватает. Давайте там выступать! Но делать все по уму – чтобы была возможность акклиматизироваться (это минимум 16-18 дней), потом – отсоревноваться, потом – спуститься с гор и дать неделю на реакклиматизацию. И будет идеальный чемпионат планеты! Спортсмены сразу побегут на запредельных скоростях! А вместо этого в разгар сезона, когда все – на пике формы, перед главнейшим стартом, мы сначала всех резко гоним в горы, а потом – и вовсе в Америку… Где морозы, бардак и отсутствие зрителей.

О ЛОГИНОВЕ

Я сразу говорил – кроме Александра из наших никому в Канаде делать нечего. Так, в итоге, и вышло. Логинов хотя бы взял бронзу в индивидуальной гонке. И помог в эстафете. При этом то, что он наговорил в интервью… Да ему рот надо заклеить пластырем! Или скотчем покрепче… То «У меня загустела кровь». То «Я хорошо провел время со своей девушкой». Саша, тебе уже не 17 лет! Пора быть пограмотней! Зачем ты это говоришь? Других деталей рассказать не хочешь? Что ел, что пил, как в туалет сходил? Это просто смешно. Сказал бы просто – отдохнул. Это, кстати, важно. У нас было правило: винтовку – в угол, лыжи – под кровать, и три-четыре дня набираешься сил. Никаких кроссов, никаких тренировок. Это то, чего нет в сборной сейчас. И что серьезно бьет по результатам.

ОБ ОСТАЛЬНЫХ

Результаты женской эстафеты… О чем говорить? Когда цыган отправляет за молоком сына, дает ему крынку и заранее лупит – чтоб не разбил. Поскольку если разобьет, то смысл лупить? Вот нам бы надо также. Сейчас пытаться улучшить результаты женской команды – проще из слона сделать спринтера. Работать не с кем. И некому. Уровень Норицына – тренер сборной области. Но никак не выше.

В мужской команде – не сильно лучше. Кто-то еще чего-то ждет от Гараничева? Вот, он показал высокую скорость в Канаде… А толку что от этой скорости? Медаль где? В спорте есть закон – вторых не помнят. Не говоря о бронзовых призерах. А Гараничев в Кэнморе и в призы не попал. Эстафета – полнейший провал в плане тактики. Надо же гонку разбирать! Планировать! Зачем мы ставим первым Гараничева, который тащит на себе пелотон? Зачем потом пускаем Латыпова – неокрепшего парня, чтобы он тоже тащил, а после проиграл 30 секунд на финишном круге? Умение правильно раскладывать силы – важнейший навык! У наших тренеров и спортсменов, его, видимо, нет.