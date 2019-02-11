Как мы всех обыграли в биатлонные шахматы. Только с Фуркадом – ничья

Биатлон 11 февраля 2019 00:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Юрий Цыбанев – о сорванном этапе биатлонного Кубка мира в Кэнморе и последствиях заокеанской авантюры.

Похоже, здесь тот нечастый случай, когда мы действительно оказались самыми умными. Что делает сейчас биатлонная рать в насквозь промерзшей Северной Америке? Только подставляется.

В недавние времена иные наши спортивные штабисты охочи были пафосно разглагольствовать, но полезных практических шагов от них было не дождаться. Ныне штаб биатлонной сборной России выразил свое отношение к аппендиксу, вставленному в биатлонное тело в виде двух заокеанских этапов, сугубо делом. Из всей обоймы командировав в Канаду и Америку только Логинова и Гараничева. Уподобив сборную России коллективному Мартену Фуркаду.

Оно нам не нужно сто лет в обед, это заокеанье, – только так сей жест и следовало понимать.

С Логиновым и Гараничевым, да, рискнули. Во-первых, у тренеров, по всей вероятности, есть уверенность в устойчивых гоночных кондициях обоих. Во-вторых, Логинов очень стремится к высокому итоговому месту в зачете Кубка мира, ибо ему пора уже должным образом себя позиционировать в биатлонной иерархии, – и Александру пошли навстречу.

Остальные – не переподготовку в Риднау. Пока конкуренты, за отдельными редкими исключениями, морозятся в Канаде – ни посоревноваться, ни потренироваться толком, ни даже расслабиться осмотром достопримечательностей, а только здоровьем рискуют, – наши в массе своей планомерно проходят, можно сказать, дополнительную предсезонку. Уже с конкретным прицелом на чемпионат мира в Эстерсунде. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы провести аналогию, она напрашивается. Примерно так сборная России и вступала в сезон. Сначала отборочные старты – потом добротное продолжение на первых этапах Кубка мира. Только отбор теперь пройдет в рамках чемпионата Европы.

Говоря о российском биатлоне, трудно вытравить из себя скептика – но сейчас очень похоже на то, что в биатлонных наших штабах, несколько лет являвших собой образец коллективного безумия, наконец-то поселился здравый смысл. Принятым решением мы накануне чемпионата мира создали себе стратегически выгодную позицию. Ибо риск того, что некий форс-мажор нарушит тренерские планы, сведен к минимуму.

А рисков, помимо зверских заморских морозов, достаточно. Я вот вспоминаю свой первый вояж, 37 лет назад это было, по случаю хоккейного Кубка Канады, принесшего нашей сборной легендарную победу. Ладно бы по возвращении только я, новичок трансконтинентальных путешествий, с месяц ходил сам не свой. Так Владимир Владимирович Юрзинов, игроком и тренером налетавшийся за океан вдосталь, недели через две-три после возвращения, помнится, доверительно мне шепнул: мол, даже нас, тренеров, иной раз все еще вырубает не вовремя и некстати пресловутая эта реакклиматизация (которая посложнее собственно акклиматизации). А биатлонисты летают за океан, учтите, крайне редко.

После предыдущего эксперимента с североамериканскими этапами, необходимость которых способна существовать только в нездоровой голове, наших биатлонистов кого качало, кого шатало, а кто засыпал на ходу. С тем в чемпионат мира и вошли.

Тем временем норвежцы, заметим, предпочли приберечь, освободив от заокеанья, Бе-старшего, но не младшего. И это тоже нам на руку. Я вот тоже может сыграть нам на руку. Мне вот что думается: чем больше рыжий Бе навыигрывает сейчас – тем сложнее ему будет доминировать в Эстерсунде. Потому что не было в биатлоне последних лет такой закономерности – продолжения победного вектора на главном старте сезона. Легче получалось преуспеть, так сказать, выскочив из-за угла. Так и нашим в этом году надо – воспользовавшись выгодным стечением обстоятельств.

А уж если Йоханнес вдруг и на ЧМ продолжит в том же терминаторском духе, то нелишне будет задать вопрос: с чего это вдруг в зрелые уже годы – у парня, по-спортивному уже сформировавшегося, произошла столь колоссальная прибавка победной стабильности?