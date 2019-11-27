Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом - Советский спорт
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27 ноября 2019 20:36БиатлонВолохов Юрий

Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом

Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах.

Однако когда настало время для вопросов, журналисты спрашивали о WADA, допинге и обстановке в сборной.

«НЕ О ЧЕМ ПЕРЕЖИВАТЬ, БИАТЛОНИСТЫ МОГУ СПОКОЙНО ГОТОВИТЬСЯ К СТАРТАМ»

Впрочем, тон задал сам глава СБР, сообщив под конец своей речи, что утром в Министерстве спорта прошло совещание у министра с участием руководителей федераций по различным видам спорта. Там как раз и обсуждались злободневные вопросы, связанные с рекомендациями Комитета по соответствию WADA исполкому организации, который пройдет 9 декабря в Париже.

- Министерство спорта совместно с руководителями федераций обсудило все острые моменты по данному вопросу. Мы выработали единую позицию по поддержке наших спортсменов, - рассказал Владимир Драчев.

Он заверил, что нашим биатлонистам не о чем переживать, они могу спокойно готовиться к предстоящим стартам.

- Могу заверить, что работа в том направлении, чтобы наши спортсмены могли выступать на летних и зимних Олимпийских играх, будет продолжена. Это было подтверждено министром спорта, - завершил спич глава СБР.

Затем наступило время вопросов.

- Что конкретно обсуждалось на совещании у министра по поводу рекомендаций WADA?
- Мы обсуждали те вопросы, которые будет рассматривать Исполком WADA 9 декабря. А также перспективы работы каждой федерации с учетом рекомендаций Комитета по соответствию WADA. Затрагивались вопросы взаимодействия с WADA и РУСАДА. Хочу отметить, что СБР работает в тесном контакте с РУСАДА. Представитель РУСАДА входит в специальную комиссию, которая занимается вопросами восстановления СБР в IBU. Эта комиссия работает в ежедневном режиме.

От себя могу добавить, что наши биатлонисты будут гарантировано выступать на всех международных соревнованиях. Мы находимся в самом тесном контакте с IBU.

- Они будут выступать под российским флагом?
- Под российским флагом и в нашей фирменной экипировке. В этом даже нет сомнения. Мы не можем предугадать, какие решения будут приняты на Исполкоме WADA 9 декабря. Но этот процесс точно не закончится 10 декабря. Если даже будут приняты какие-то санкции в отношении России, мы будем подавать апелляцию в САS, поэтому процесс затянется на неопределенный период.

Пока что комитет WADA лишь дал исполкому рекомендации, их будут рассматривать, но это еще не решения.

- Но вы же знаете, что практически сто процентов рекомендаций затем воплощались в жизнь.
- Но когда-нибудь эта правило должно не сработать.

- При худшем варианте, если у нас отнимут флаг, возникнет прецедент, который был перед Олимпиадой в Пхенчхане. Тогда IBU будет приглашать на свои соревнования отдельных спортсменов. Мы помним, что на Игры-2018 МОК пригласил всего четверых наших биатлонистов. Есть уверенность, что из нынешнего состава сборной России все получат приглашения от IBU?
- Давайте дождемся решений Исполкома WADA.

«В СБР НЕ ПРИХОДИЛИ ДОКУМЕНТЫ ИЗ WADA»

- На основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории WADA были направлены документы в различные федерации в отношении 47 спортсменов, которые нарушали допинговое законодательство. Некоторые федерации уже знают их имена. Вам известны имена биатлонистов из этого списка WADA?
- Ни к нам, ни в IBU не приходили никакие документы из WADA по поводу наших спортсменов.

- Какие задачи поставил СБР перед спортсменами в этом сезоне?
- Во-первых, мы хотим вернуть квоту в женской команде, которую мы потеряли в прошлом сезоне. Также хотелось, чтобы мужская и женская команды завершили сезон в тройке призеров в Кубке наций. Надеемся выступить не хуже, чем в прошлом году, на чемпионате мира. И напомню, что мы имеем две дополнительные квоты на первый этап Кубка мира, потому что наши биатлонисты победили в общем зачете Кубка IBU среди мужчин и женщин. Хотелось бы повторить этот успех.

Напомним, что СБР потерял квоту на Кубок мира из-за дисквалификации Маргариты Васильевой. После аннулирования результатов биатлонистки у женской сборной России осталось пять мест на этапах Кубка мира.

- В первоначальный состав сборной России на этапы Кубка мира была включена Ирина Старых. Затем ее перевели в состав для выступления на Кубке IBU. Можем мы быть уверенными, что наша сборная оправится на Кубок мира в сильнейшем составе?
- Сборная уже отправилась в Эстерсунд и отправилась в сильнейшем составе. Мы во всех этих спортсменах уверены, не только в тех, кто поехал на Кубок мира, но и в тех, кто выступит на Кубке IBU. Что касается Старых, в СМИ попала не совсем точная и самое главное, предварительная информация. Если Старых будет показывать высокие результаты, у нее есть возможность затем выступить на Кубке мира, чемпионате мира и Европы. Это касается любого нашего сборника.

- Летом возникло недопонимание между биатлонистами и федерацией по поводу рекламного места на экипировке. Застрельщиком со стороны спортсменов был Александр Логинов. Затем вопрос урегулировали. Во время сезона иностранные спортсмены критиковали Логинова за его прошлые прегрешения. Вы общались с лидером нашей команды, в каком он сейчас психологическом состоянии?
- Я беседовал с Александром. Скажу так: видно, что молодой папа готов работать. Когда у человека появляется надежный тыл в виде семьи, это еще больше его мотивирует, чтобы показать самый лучший результат.

А что касается скользких моментов, которые были у Саши, то нельзя исключать, что соперники стараются педалировать их, чтобы влиять на результат. Поэтому мы должны поддерживать наших спортсменов.

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