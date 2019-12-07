И мажем, и буксуем… Россия – в шаге от пьедестала

На первый этап тренерский штаб сборной России поставил Матвея Елисеева. Что выглядело совершенно логично: Матвей принес в Эстерсунде единственную медаль в общую копилку – бронзу, в индивидуальной гонке стал пятым. Кому еще, как не ему оформить задел. Увы, задела не получилось. На первом рубеже Елисеев дважды мажет, но главной – идет очень тяжело. Как результат – наш биатлонист уходит после первой стрельбы на дистанцию 21-м. Даже китаец его обошел, подопечный Бьорндалена.
На втором рубеже у Елисеева один промах. Ходом тоже добавил, немного выправил ситуацию – финишировал восьмым, После гонки Елисеев посетовал, что форма пока не очень и к тому же недоволен сегодня ходом.
Дмитрию Малышко необходимо было хорошо отстрелять тогда какие-то призрачные шансы на борьбу за подиум могли появиться. Но идет Дима тяжеловато. Комментатор нашел точное слово – буксует. Да, буксуем, а еще и мажем вдобавок. Усилился ветер, но усилился он для всех, а у Малышко на первом рубеже три промаха. Справедливости ради нужно сказать, что восьмое место для нашей команды биатлонист из Питера сохранил. Но от этого не легче.
Казалось, на этом гонка для нашей сборной фактически закончена. Но чудеса скорости проявил Эдуард Латыпов. И отстрелял россиян очень прилично – на первом рубеже лежа израсходовал шесть патронов. А, например, швед ушел на штрафной круг. Смазали и другие ближайшие конкуренты. Латыпов уже шестой, отставание от третьего места 30 секунд. Многовато. Эх, если бы не два первых этапа…
На втором рубеже Латыпов стреляет чисто – 5 из 5, обходит финна и финиширует пятым. Появился шанс на медаль?
Вся надежда на Александра Логинова – лидера, финишера. Он уходит на дистанцию всего метрах в десяти позади своего давнего «друга» Себастьяна Самуэльссона. Но увы, далековато ушел, идущий третьим итальянец Доминик Виндиш. На лежке у Логинова один промах, швед уходит на штрафной круг. Все могло решиться на стойке. Итальянец отстрелял чуть быстрее и точнее. И сохранил безопасный отрыв до самого финиша.
Учитывая проблемы на первых этапах, можно четвертое место в данной ситуации считать очень неплохим результатом. Но достигнут он благодаря героизму Латыпова и Логинова.