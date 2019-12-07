И мажем, и буксуем… Россия – в шаге от пьедестала

«ФОРМА НЕ ОЧЕНЬ – НЕДОВОЛЕН ХОДОМ»

На первый этап тренерский штаб сборной России поставил Матвея Елисеева. Что выглядело совершенно логично: Матвей принес в Эстерсунде единственную медаль в общую копилку – бронзу, в индивидуальной гонке стал пятым. Кому еще, как не ему оформить задел. Увы, задела не получилось. На первом рубеже Елисеев дважды мажет, но главной – идет очень тяжело. Как результат – наш биатлонист уходит после первой стрельбы на дистанцию 21-м. Даже китаец его обошел, подопечный Бьорндалена.

На втором рубеже у Елисеева один промах. Ходом тоже добавил, немного выправил ситуацию – финишировал восьмым, После гонки Елисеев посетовал, что форма пока не очень и к тому же недоволен сегодня ходом.

Дмитрию Малышко необходимо было хорошо отстрелять тогда какие-то призрачные шансы на борьбу за подиум могли появиться. Но идет Дима тяжеловато. Комментатор нашел точное слово – буксует. Да, буксуем, а еще и мажем вдобавок. Усилился ветер, но усилился он для всех, а у Малышко на первом рубеже три промаха. Справедливости ради нужно сказать, что восьмое место для нашей команды биатлонист из Питера сохранил. Но от этого не легче.

«ЛАТЫПОВ И ЛОГИНОВ ЕДВА НЕ ЗАТАЩИЛИ КОМАНДУ НА ПЬЕДЕСТАЛ»

Казалось, на этом гонка для нашей сборной фактически закончена. Но чудеса скорости проявил Эдуард Латыпов. И отстрелял россиян очень прилично – на первом рубеже лежа израсходовал шесть патронов. А, например, швед ушел на штрафной круг. Смазали и другие ближайшие конкуренты. Латыпов уже шестой, отставание от третьего места 30 секунд. Многовато. Эх, если бы не два первых этапа…

На втором рубеже Латыпов стреляет чисто – 5 из 5, обходит финна и финиширует пятым. Появился шанс на медаль?

Вся надежда на Александра Логинова – лидера, финишера. Он уходит на дистанцию всего метрах в десяти позади своего давнего «друга» Себастьяна Самуэльссона. Но увы, далековато ушел, идущий третьим итальянец Доминик Виндиш. На лежке у Логинова один промах, швед уходит на штрафной круг. Все могло решиться на стойке. Итальянец отстрелял чуть быстрее и точнее. И сохранил безопасный отрыв до самого финиша.

Учитывая проблемы на первых этапах, можно четвертое место в данной ситуации считать очень неплохим результатом. Но достигнут он благодаря героизму Латыпова и Логинова.