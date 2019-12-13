Наши «братья» не хуже братьев Бе: Логинов – третий, Елисеев – четвертый - Советский спорт
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13 декабря 2019 18:15БиатлонТигай Лев

Наши «братья» не хуже братьев Бе: Логинов – третий, Елисеев – четвертый

На втором этапе Кубка мира, стартовавшем в Австрии, Россия взяла две медали в один день: вслед за Светланой Мироновой бронзу в спринте добыл Александр Логинов.

После стартового этапа в Эстерсунде состав восьмерки лидеров общего зачета мужского Кубка мира выглядел так: двое наших, двое норвежских братьев Бе – и четверо шустрых французов во главе с восставшим из пепла Мартеном Фуркадом. Ситуация приятная, поскольку год назад рядом с Александром Логиновым никого из россиян и близко не наблюдалось. Теперь же они с Матвеем Елисеевым, словно повязанные одной ниточкой, завершили обе личных гонки в Швеции на соседних местах: сначала – третьем и четвертом, затем – восьмом и девятом. Елисеев в обоих случаях был на строчку выше и имел на промах меньше, но разница между ними была чисто символической: 7,2 секунды в спринте и всего 0,5 – в марафонской «индивидуалке».

Когда у тебя в команде есть сразу два элитных биатлониста, это уже совсем другой коленкор. Хотелось только, чтобы Елисеев подтвердил неслучайность своих стартовых успехов в Хохфильцене. При жеребьевке Матвею достался 37-й номер, на минуту позже старшего Бе, а Логинову – 20-й, через полторы минуты после Бе-младшего. Фуркад же решил пойти ва-банк, заявился в конец протокола и ушел на трассу только 78-м из 109 участников.

Ставка Фуркада не сыграла. Но не из-за его промаха по погоде (сначала шел густой снег, но потом он прекратился), а из-за его же двух промахов при стрельбе стоя, отбросивших француза на десятое место. С другой стороны: даже своему соотечественнику и соседу по поздней стартовой группе Симону Дестье (№83) Фуркад ходом тоже проиграл. В результате Дестье выпихнул из призовой тройки Елисеева и сместил Логинова со второй ступени пьедестала на третью.

Так или иначе, наши «братья» опять финишировали «тык в тык». Совсем как в Эстерсунде (три-четыре), только наоборот. Просто здесь у Елисеева уже не было преимущества в один точный выстрел, и они поменялись местами – ногами Логинов все-таки быстрей. Хотя по сравнению с лучшими зарубежными бегунами пока все равно не очень. Бог с ним с Бе-младшим – он заведомо обгоняет всех. А вот полминуты отставания от Дестье и четверть минуты от Фуркада, мягко говоря, не радуют.

В общем зачете КМ сменился лидер: теперь Бе выигрывает у дуэта французских преследователей 16 очков. Что, как вы понимаете, очень мало, а уже завтра на повестке дня – гонка преследования с четырьмя огневыми рубежами. Фуркад, уверен, точит свою месть. Что ж, хороший вариант для наших «братьев», чтобы «из засады» огорошить и норвежца, и француза – те, похоже, заняты только друг другом и не видят вокруг никого. Самое время напомнить им о многообразии биатлонной географии.

Безымянный

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 151
2. Симон Дестье (Франция) – 135
3. Мартен Фуркад (Франция) – 131
4. Тарьей Бе (Норвегия) – 130
5. Матвей Елисеев (Россия) – 125
6. Александр Логинов (Россия) – 123
…20. Евгений Гараничев (Россия) – 42

Оставшиеся гонки этапа

14 декабря, суббота

13.30 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины
16.55. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

15 декабря, воскресенье

14.00. Гонка преследования 10 км. Женщины
16.15. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

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