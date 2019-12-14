Был бронзовый день - стал серебряный. Логинов - второй в гонке преследования

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Между прочим, это была первая личная контактная гонка сезона. А контактные гонки - это, как вы понимаете, совсем не то, что классические «разделки». Как и личные - не то, что командные. Здесь ты отвечаешь только за себя, на партнеров оглядываться нет нужды. И соблазн погрузиться в текущую тактическую борьбу, рискуя задохнуться на трассе и завалить потом стрельбу, возрастает в разы.

К двум лидерам сборной России-2019/20 это имело самое непосредственное отношение. Стартовые позиции у Александра Логинова с Матвеем Елисеевым сегодня были почти идеальными: третий и четвертый соответственно, недалеко от лидера. Проблема в том, что лидером этим был не кто-нибудь, а самый быстрый биатлонист мира Йоханнес Бе. Сразу кидаться в погоню за рыжей норвежской «электричкой» - занятие из разряда «себе дороже».

Еще было интересно посмотреть, как начнет Логинов: подпустит к себе Елисеева вместе с Бе-старшим и итальянцем Хофером или, наоборот, попробует догнать француза Дестье? Разница в обе стороны у него была одинаковой, порядка семи секунд.

Логинов сначала попытался все-таки достать Детстье, но на трассе сделать этого не сумел. Помог сам француз, промазавший на первом же огневом рубеже. Ветра в Хохфильцене практически не было, и в таких тепличных условиях можно было попадать 20 из 20. Что в итоге удалось четверым: Бе-младшему, Якову Факу, Эмильену Жакелену - и Логинову.

Который палил не только точно, но и очень быстро! По времени, проведенном на рубежах, Логинов опередил остальных «стопроцентщиков» минимум на десять секунд! Только для того, чтобы догнать рыжего Йоханнеса, этого все равно было маловато.

Зато для второго места - хватало вполне. На него Логинов вышел после первой же стрельбы, а после заключительной спокойно удержал на дистанции своих преследователей, благо дистанция в 16 секунд позволяла. Александр поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира и теперь на 34 очка отстает от Бе-младшего, который, как известно, пропустит то ли часть трех январских этапов КМ, то ли все их целиком - по случаю рождения сына. Похоже на шанс.

Елисеев до поры-до времени тоже держался здорово, но под конец все-таки сдал: и на последнем рубеже разок промазал, и заключительный круг ногами не выдержал. В конце финишной прямой его обошел даже Мартен Фуркад, стартовавший 18-ю секундами позже и пробежавший на штрафной круг больше. Теперь они соседи в общем зачете КМ: Фуркад - пятый, Елисеев - шестой.

В четырех гонках Хохфильцена-2019 у России - четыре медали. Вчера было две спринтерских бронзы Светланы Мироновой и Логинова, сегодня, с учетом женской эстафеты, - два серебра. В воскресенье эстафета будет мужской (уже известно, что там побегут Логинов, Елисеев, Малышко и Эдуард Латыпов), а гонка преследования – наоборот, женской.

Как-то хочется золота…

Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен (Австрия)

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (-8,0) 0 (0+0+0+0) 11 (+31,2) 31.27,0 2 Александр Логинов (Россия) 3 (+15,0) 0 (0+0+0+0) 23 (+49,9) +33,5 3 Эмильен Жакелен (Франция) 18 (+55,0) 0 (0+0+0+0) 4 (+14,9) +40,5 4 Яков Фак (Словения) 13 (+42,0) 0 (0+0+0+0) 16 (+39,3) +41,6 5 Симон Дестье (Франция) 2 (+8,0) 1 (1+0+0+0) 13 (+34,7) +41,6 6 Тарьей Бе (Норвегия) 6 (+23,0) 2 (0+0+1+1) 10 (+29,5) +1.06,3 …10 Мартен Фуркад (Франция) 10 (+39,0) 2 (0+1+1+0) 9 (+27,9) +1.20,9 …11 Матвей Елисеев (Россия) 4 (+21,0) 1 (0+0+0+1) 28 (+1.02.6) +1.21,1 …25 Дмитрий Малышко (Россия) 27 (+1.12,0) 2 (1+1+0+0) 30 (+1.05,7) +2.35,7 …34 Евгений Гараничев (Россия) 44 (+1.41,0) 3 (0+1+2+0) 34 (+1.17,5) +3.53,6 …38 Никита Поршнев (Россия) 34 (+1.31,0) 2 (0+2+0+0) 49 (+1.57,3) +3.59,7

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С1 (с) С2 (с) Логинов 2 (+29,3) 4 (+34,2) 2 (+39,7) 2 (+46,9) Елисеев 5 (+34,0) 5 (+34,6) 4 (+46,5) 6 (+1.21,2) Малышко 29 (+1.51,1) 35 (+2.27,0) 27 (+2.39,4) 23 (+2.44,5) Гараничев 30 (+1.52,5) 33 (+2.25,7) 41 (+3.43,2) 36 (+4.01,3) Поршнев 26 (+1.46,0) 43 (+2.50,6) 36 (+3.26,2) 35 (+4.00,0)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 211

2. Александр Логинов (Россия) - 177

3. Симон Дестье (Франция) - 175

4. Тарьей Бе (Норвегия) - 168

5. Мартен Фуркад (Франция) - 162

6. Матвей Елисеев (Россия) - 155

…24. Евгений Гараничев (Россия) - 49

Оставшиеся гонки этапа

15 декабря, воскресенье

14.00 (мск). Гонка преследования 10 км. Женщины

16.15. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины