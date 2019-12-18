Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат - Советский спорт
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18 декабря 2019 17:00БиатлонВолохов Юрий

Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат

В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий.

В Хохфильцене сборная России выступила достаточно успешно – завоевала четыре медали. Причем наши девушки в эстафете упустили золото фактически перед самым финишем. Олимпийский чемпион Сергей Тарасов рассказал, почему преобразилась женская сборная России.

«МИРОНОВА НЕ ОТДАЛА БЫ ЗОЛОТО В ЭСТАФЕТЕ»

– Порадовали все, но особенно девушки. Что с ними случилось?
– Девчонки очень приятное впечатление оставляют. Видно, что в этом сезоне они прилично добавили ходом и потихоньку подбираются к лидерам. Стрельба тоже радует – очень достойно выглядели. Вспомните, в каком плачевном состоянии находился наш женский биатлон в последние годы. Не может же все измениться в одночасье. Идет поступательное движение, это очевидно.

– Считалось, что потолок нынешней женской сборной в эстафете – бронза, при условии если соперницы нам помогут. Но в Хохфильцене уверенно шли на золото.
– Эстафетная гонка показала, что потенциал у нашей команды достаточно высок. Девчонки лидировали большую часть гонки…

– Но Юрлова-Перхт проиграла ходом норвежке Марте Ройселанд на последнем отрезке. Тяжеловато Екатерина шла. Согласны?
– Согласен. Катя явно далека от своей лучшей формы. Она готовилась отдельно от команды. Хорошо если будет добавлять по ходу сезона. Но сейчас я от нее больше ожидал. Может, она рассчитывает выйти на пик формы к чемпионату мира?

Еще и с соперницей Кате не повезло – Ройселанд сейчас самая быстрая из действующих биатлонисток. Финишный круг она у любой может отыграть. В прошлом сезоне норвежка это показывала не раз. На финише с ней соревноваться нереально.

– Если бы, допустим, Миронова бежала последний этап. Преимущество перед Ройселанд составляло больше 15 секунд. Миронова удержала бы лидерство до финиша?
– Думаю, Света точно не отдала бы победу норвежке, несмотря на ее скоростные качества.

– Стреляли наши девушки просто великолепно. Правда, и погода была безветренная, но соперницы-то ошибались. Что скажете по поводу стрельбы?
– Девчонки просто хорошо готовы. Знаю, как они работали над стрельбой в подготовительный период. Я присутствовал на тренировках нашей сборной в мае месяце – часто по четыре пачки за тренировку отстреливали, а это 200 патронов. Виден явный прогресс, это не может не радовать. Наш женский биатлон на правильном пути.

– Нет опасности, что сейчас наберут форму, а к чемпионату мира пик будет пройден?
– Все может быть. Но давайте доверять тренерскому штабу. Там люди опытные, знают, как планировать пики формы, чтобы подвести спортсменов к главному старту сезона в полной готовности.

«У МЕНЯ НЕТ ОБЪЯСНЕНИЯ СТРЕЛЬБЕ МАЛЫШКО»

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– Перейдем к мужчинам. Логинов и Елисеев в индивидуальных гонках хорошо себя проявили, но вот с эстафетой не задалось.
– Да, эстафета крайне неудачно сложилась. Для Елисеева бежать третью гонку подряд да еще на такой высоте сложно. Он сказал перед гонкой: «Если поставят – побегу». Но причина не в одном Елисееве.

Неправильную тактику выбрал Латыпов. Все знают, что в Хохфильцене из-за высоты не надо бежать не в своем темпе, не надо рваться, особенно со старта. Если превысить интенсивность со старта, можно так «наесться», что до финиша еле дойдешь. С Латыповым так и произошло. Он решил отыграть шесть секунд отставания от лидирующей группы. На первом километре это Эдуарду удалось, но было видно, что во время второго круга он был едва жив. Но все же терпения и волевых качеств Латыпову хватило, чтобы достойно пройти второй и третий круги. Иначе отрыв мог бы быть больше.

– И у Малышко еще стрельба не пошла…
– У меня нет объяснения стрельбе Малышко при почти идеальной погоде. Что это было? Последний этап бежал Логинов. Не могу его упрекнуть за то, что он не выложился полностью. Когда уходишь на трассу шестым-седьмым с приличным отставанием от лидеров, понятно, что шансы на подиум близки к нулю. В этом случае у Саши такого сверхнастроя нет – тогда и ход не тот, и стрельба. Вот когда идет борьба за медаль, тогда совсем другое дело, тогда он выходит на свой этап сверхмотивированным, и мы видим совсем другого Логинова.

– Елисеев шестой в общем зачете. Логинов – второй, отстает всего на 34 очка. Пошли разговоры, что Йоханнес Бе может пропустить этап в Анси. У Логинова есть реальный шанс подтянуться к первому месту.
– Бе говорил, что пропустит то ли один, то ли два этапа из-за рождения ребенка. Рассчитывать на то, что из-за пропусков этапов главным конкурентом Логинов выиграет Кубок мира, думаю, это не совсем правильно. Нужно бороться и побеждать соперников в честной борьбе. Как поется в одной знаменитой песне «Нужно побеждать честно».

«НЕ ПОНИМАЮ ПОВЕДЕНИЯ БАБИКОВА»

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– Не хотел комментировать ситуацию с Бабиковым, стараюсь в эти дела не лезть, но не могу удержаться, – меняет тему Тарасов. – Меня эти сопли с его стороны просто раздражают. Жалуется, что кто-то его в сборной притесняет. Знаете, у меня тоже в сборной не всегда было все безоблачно. Я готовился самостоятельно, будучи уже олимпийским чемпионом. Мне было сказано: если не попаду в призы на этапе Кубка мира, поеду домой. Я приезжал и доказывал результатами, что достоин выступать на Кубке мира. Никто меня за уши в сборную не тянул.

– Но Бабикова после первого этапа в Эстерсунде отправили на «Ижевскую винтовку».
– Все логично – человек занимает пятидесятые места, с таким результатом он даже не заслужил выступления на Кубке IBU. Есть регламент: победитель Кубка IBU прошлого сезона получает право выступить на первом этапе Кубка мира. Бабиков это право получил, но результат не показал. А для выступления на Кубке IBU он не прошел отбор. Поэтому все логично – пусть теперь на Кубке России доказывает.

– Там еще с его винтовкой казус случился – застряло оружие в Европе.
– Так сними с нее ложе и все аксессуары и езжай домой. А железо любое можно поставить. И вся проблема решилась бы. Полный непрофессионализм! А еще он пришел с диктофоном на беседу к тренерам. Это уже низость какая-то! Это переполнило мою чашу терпения, не смог промолчать. А общественность за него заступается – обижают парня.

– В Анси 10 градусов тепла. Организаторы успокаивают, что снега у них в запасе много. Но все равно не понимаю, зачем проводить этапы в таких местах?
– Совершенно согласен! Есть много нормальных мест, где можно проводить биатлонные соревнования. Люди подают заявки, почему их не рассмотреть? Ну как бегать при десяти градусах тепла? Это же не летний биатлон. И запасы снега не помогут. При такой температуре он быстро в кашу превратится.

Анси (Франция)
Кубок мира. 3-й этап

19 декабря
16:15 мск. Спринт 10 км. Мужчины («Матч ТВ», «Евроспорт»)

20 декабря
16:15. Спринт 7,5 км. Женщины («Матч ТВ», «Евроспорт»)

21 декабря
15:00. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины («Матч ТВ», «Евроспорт»)
17:00. Гонка преследования 10 км. Женщины («Матч ТВ», «Евроспорт»)

22 декабря
14:10. Масс-старт 15 км. Мужчины («Матч ТВ», «Евроспорт»)
16:15. Масс-старт 12,5 км. Женщины («Матч ТВ», «Евроспорт»)

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