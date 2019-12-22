Все ли дело в лыжах? Россияне провалили этап в Анси - Советский спорт
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22 декабря 2019 16:30БиатлонМысин Николай

Все ли дело в лыжах? Россияне провалили этап в Анси

Дожди во Франции смыли шансы нашей мужской сборной на медали в Анси. Без подходящих лыж и на фоне усталости наши биатлонисты в трех гонках ни разу не попали в топ-10. В воскресном масс-старте лидер команды Александр Логинов стал только 11-м.

ВО ФРАНЦИИ – АНГЛИЙСКАЯ ПОГОДА

Дождь вперемешку со снегом, залитые водой ковры на рубежах, разбитая в кашу трасса и зонтики, как неизменный атрибут экипировки… Этап в Анси мог и не состояться – нечасто спортсменам приходится выступать в таких необычных условиях! Но организаторы не стали идти на крайние меры. Тем более, снег все равно был, а то, что подготовить лыжи и пройти дистанцию по такой погоде – то еще испытание, так это – проблема атлетов и сервисеров их команд. Пусть работают, такова их профессия!

Конечно, справились не все. В частности, сборная России – по крайней мере, мужская ее часть – не справилась точно.

То, что нас ждет тяжелый уик-энд, стало понятно в самой первой гонке. Александр Логинов прошел спринт без промахов, но уступил на финише почти 45 секунд и не попал в топ-10!

Надо понять, как так случилось, развел руками лидер нашей команды. – Не понимаю, как мог проиграть настолько много. Для меня это – слишком огромное отставание. Да, может, спортсмены из первой группы стартующих имели небольшое преимущество, мы же бежали по разбитой трассе. Но, думаю, дело не только в этом. Работать надо из любых номеров. И одно дело – уступить 20 секунд. Другое – почти минуту.

Субботний пасьют подтвердил опасения. Никто из россиян, попавших в гонку, не смог претендовать на медали. Куда там – за топ-10 никто не зацепиться не смог! Тот же Логинов, с единственным промахом, потерял две позиции по отношению к начальной и остался 13-м. От победившего Йоханнеса Бе его отделило больше двух минут. Изучение финальных протоколов и подробной статистики еще более ошарашило. По скорости хода в этой гонке Александр был… 36-м! Тот же Бе-младший прошел дистанцию на 1.26 быстрее. Все остальные наши парни не вошли в топ-45 (из 60 участников). Даже китаец Фанмин Чен оказался быстрее – и Никиты Поршнева, и Дмитрия Малышко, и Эдуарда Латыпова, и Евгения Гараничева. И Матвея Елисеева – до кучи. Впрочем, Матчей честно признал:

В моем случае – проблема не в лыжах. А в функциональном состоянии. Сил совсем не осталось. Бежалось очень тяжело. Стоит ли выходить на старт в масс-старте? Не знаю, решим с тренерами.

Допустим, что так. Но как быть с Логиновым? Александр на «физуху» не жаловался.

Я с ним пообщался после финиша, рассказал в эфире «Матч ТВ» главный тренер нашей сборной Анатолий Хованцев. – Он сказал, что лыжи – плохие. До этого поговорил с финским коллегой – он видел на трассе, как Даль проходил Логинова на спуске. В спринте такие эпизоды тоже бывали. Увы, у нас нет возможностей подготовиться к таким вот условиям. Нас мог спасти мороз, но дождь усугубил ситуацию.

Даже если бывают проблемы с лыжами, нельзя винить нашу сервис-бригаду, отмечал Елисеев. – У нас всего 4 человека, тогда как у ведущих сборных (Франции, Норвегии) по 9. К тому же, у нас нет шлифт-машины. И мы не можем накатать свои структуры к текущим условиям. Приходится бежать с теми, которые сделали на заводе. На грязной и разбитой лыжне они быстрее забиваются и лыжи скользят хуже. Но, повторюсь, вины самой сервис-бригады в этом нет.

Вопрос, что нам мешает расширить эту бригаду и обзавестись шлифт-машиной, пока что остается без ответа.

МИНУТА ЗА ОДИН КРУГ

Учитывая, что в воскресенье дождь только усилился, рассчитывать на медали в масс-старте мы тоже, скорее всего, не могли. В него из россиян отобрались лишь трое. Логинов (5-й в общем зачете Кубка мира) и Елисеев (10-й) – напрямую (до участия в масс-старте допускаются 25 сильнейших в турнирной таблице на данный момент). Поршнев вошел в число пяти «лаки-лузеров», отобравшихся за счет хороших результатов непосредственно в Анси. И если с Елисеевым было понятно, что он с трудом дойдет до финиша (учитывая его ход в пасьюте), то от Поршнева мы ждали большего. Ведь парень еще не прошел отбор на январские этапы Кубка мира, так что попадание в топ-15 было для него важной и, главное посильной целью. А Логинов… Ну, это Логинов. Он борется всегда. В любых условиях. И на любых лыжах.

Другое дело, что с киборгами из сборных Франции и Норвегии конкретно в этот день бороться не мог никто. Вот у кого и с физикой полный порядок, и со стрельбой, и с лыжами! Финальный протокол это, в итоге, подтвердит.

А так уже отметка в 1,5 км подтверждает расклады. Логинов отстал от Бе-младшего на 12 секунд. Елисеев и Поршнев – еще значительнее. На первый рубеж Александр приходит, проигрывая полминуты. Уходит – в минуте позади (и с одним промахом). Двое других россиян – без промахов – идут за ним следом. После второй лежки Бе выигрывает у Логинова уже 1 минуту, 37 секунд. После первой стойки – 1 минуту, 44. Что интересно – при этом Александр держится в топ-10. Поскольку лыжи не катят не только у россиян. Да и физически с такими условиями никто нормально, кроме норвежцев и французов, не справляется. Поршнев же уже далеко, хотя и борется за место во втором десятке. Елисеев? Ожидаемо устал и тихо катит в конце.

Насколько плохо он себя чувствует, прекрасно видно на финише. С нулем в графе «промахи» (без ошибок на рубежах обошелся еще только Йоханнес Кюн) Матвей занимает… 29-ю, предпоследнюю позицию. Отставание от Бе-младшего – больше 6 минут (Кюн проиграл 2.37 и стал 14-м, при том, что в начале дистанции потерял много времени из-за отлетевшей лыжи)! Поршнев остался 18-м. Логинов – 11-й. С двумя промахами. Без них мог бы попасть в цветы, замкнув топ-6… Но о медалях было грезить бессмысленно.

Условия для всех одинаковые. Пришлось справляться с тем, что есть. Но выше головы не прыгнуть, вздохнул Александр.

Проблемы с лыжами имеются. Но не такие значительные, чтобы столько проигрывать, сказал в эфире «Матч ТВ» сервисмен нашей сборной Сергей Шатохин.

Может и так. Но однозначно, с ними надо что-то делать. Вдруг в январе, на немецких этапах, опять пойдет дождь?

Безымянный

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 374
2. Тарьей Бе (Норвегия) – 313
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 281
4. Мартен Фуркад (Франция) – 267
5. Симон Дестье (Франция) – 266
6. Александр Логинов (Россия) – 265
...12. Матвей Елисеев (Россия) – 183

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