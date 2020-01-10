Бе дома – Фуркад в пляс. Француз начал год с победы в спринте

В прошлом сезоне сборная России взяла в Оберхофе три золота из шести возможных, а здешний мужской спринт стал лучшей гонкой в карьере Александра Логинова. Тогда у него получилось все: точная и быстрая стрельба плюс высочайший темп на лыжне. В результате Логинов привез на финише 25 секунд Йоханнесу Бе и 47 - Мартену Фуркаду, уничтожив последнего в очной дуэли на втором огневом рубеже, куда они пришли одновременно.

Жеребьевка нынешнего спринта тоже выдала Логинову с Фуркадом близкие стартовые номера, но все-таки не соседние, как в 2019-м: россиянин сегодня ушел на трассу 11-м, француз - 14-м. А Бе-младший- никаким: грозный норвежец, как и предупреждал, пропускает посленовогодние этапы. Он остался дома, чтобы присутствовать при рождении своего первого ребенка.

МЕДАЛИ ЛОГИНОВА ЛИШИЛ ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ

Таким образомБе, полностью доминировавший в первой трети сезона и выигравший в декабре пять личных гонок из семи, подарил преследователям глоток свободы. Норвежец может отсутствовать до конца января, а значит несколько золотых медалей стали вакантными – как и лидерство в общем зачете Кубка мира. Логинов перед Оберхофом шел там шестым, хотя от фуркадова четвертого места его отделяли всего два очка. Да и проигрыш в сотню с хвостиком «вот-вот папаше» Бепугающим не выглядел. За две-три гонки это отыгрывается вполне.

Капризная оберхофская погода после вчерашнего ливня смилостивилась над биатлонистами. Правда, организаторам все равно пришлось сократить круг с 3,3 километра до 2,5 (стреляли после первого и третьего) из-за нехватки снега, а в середине гонки дождь зарядил опять, но к тому моменту все было уже ясно. Фуркад, как в лучшие годы, и превзошел всех по скорости на лыжне, и закрыл все мишени, одержав безоговорочную победу. Как только рядом не оказалось Бе, у семикратного обладателя Кубка мира из Франции словно выросли крылья.

Шансов побороться с таким Фуркадом у Логинова,признаем, не было. А вот заработать гарантированную медаль ему помешал обидный промах последним, десятым выстрелом. Для попадания Александру не хватило каких-то миллиметров. Матвей Елисеев, напротив, был точен на обоих рубежах, но слишком затянул «стойку», на чем потерял секунд 10-15. После финиша Елисеев упал и долго не мог подняться на ноги от усталости. Логинова он все-таки опередил, однако оба в итоге остались вне пьедестала. Совсем рядом, четвертым-пятым – и тем не менее.

БЕ-СТАРШИЙ ЗАБЫЛ ПРО ШТРАФНОЙ КРУГ

Обиднее всех было, наверное,Тарьею Бе. После второй стрельбы он ушел на дистанцию со вторым временем, но… забыл пробежать штрафной круг. И дошло это до норвежца далеко не сразу. Пришлось возвращаться на стадион, уворачиваясь от встречных биатлонистов и забираясь в подъем, который только что был для скандинавского бедолаги спуском. Это обошлось Бе-старшему в минуту с лишним –и вместо борьбы за подиум получилось 24-е место.

В общем зачете Тарьей – по-прежнему второй. Однако на пятки ему уже вовсю наступает Фуркад (разница – 3 очка), да и Логинов недалеко (25). Хотя гонок преследования в Оберхофе на сей раз не будет, в воскресенье и мужчины, и женщины побегут масс-старт. Ну, а завтра - эстафеты. Погоду в субботу обещают хорошую: похолодание и без осадков.

Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия)

Спринт 10 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Мартен Фуркад (Франция) 0 (0+0) 1 (23.37,2) 25.27,2 2 Эмильен Жакелен (Франция) 1 (0+1) 4 (+17,7) +25,5 3 Йоханнес Кюн (Германия) 1 (0+1) 2 (+13,1) +33,0 4 Матвей Елисеев (Россия) 0 (0+0) 7 (+29,8) +41,1 5 Александр Логинов (Россия) 1 (0+1) 10 (+31,8) +47,8 …28 Евгений Гараничев (Россия) 2 (1+1) 30 (+1.13,1) +2.03,9 …38 Эдуард Латыпов (Россия) 2 (1+1) 51 (+1.41,1) +2.25,6 …51 Никита Поршнев (Россия) 4 (1+3) 21 (+1.01,4) +2.45,5 …61 Карим Халили (Россия) 3 (2+1) 61 (+1.55,7) +3.10,4

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа) 2 (стоя) Елисеев 6 (+9,0) 4 (+32,7) Логинов 7 (+11,0) 6 (+38,6) Гараничев 52 (+46,2) 34 (+1.44,4) Латыпов 31 (+33,4) 39 (+1.55,6) Поршнев 54 (+49,8) 60 (+2.22,1) Халили 87 (+1.17,2) 64 (+2.33,0)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 374

2. Тарьей Бе (Норвегия) - 330

3. Мартен Фуркад (Франция) – 327

4. Эмильен Жакелен (Франция) - 311

5. Александр Логинов (Россия) - 305

...10. Матвей Елисеев (Россия) - 226

Оставшиеся гонки этапа

11 января, суббота

14.00 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины

16.15. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

12 января, воскресенье

14.45. Масс-старт 12,5 км. Женщины

16.30. Масс-старт 15 км. Мужчины