Бе дома – Фуркад в пляс. Француз начал год с победы в спринте

В прошлом сезоне сборная России взяла в Оберхофе три золота из шести возможных, а здешний мужской спринт стал лучшей гонкой в карьере Александра Логинова. Тогда у него получилось все: точная и быстрая стрельба плюс высочайший темп на лыжне. В результате Логинов привез на финише 25 секунд Йоханнесу Бе и 47 - Мартену Фуркаду, уничтожив последнего в очной дуэли на втором огневом рубеже, куда они пришли одновременно.
Жеребьевка нынешнего спринта тоже выдала Логинову с Фуркадом близкие стартовые номера, но все-таки не соседние, как в 2019-м: россиянин сегодня ушел на трассу 11-м, француз - 14-м. А Бе-младший- никаким: грозный норвежец, как и предупреждал, пропускает посленовогодние этапы. Он остался дома, чтобы присутствовать при рождении своего первого ребенка.
МЕДАЛИ ЛОГИНОВА ЛИШИЛ ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ
Таким образомБе, полностью доминировавший в первой трети сезона и выигравший в декабре пять личных гонок из семи, подарил преследователям глоток свободы. Норвежец может отсутствовать до конца января, а значит несколько золотых медалей стали вакантными – как и лидерство в общем зачете Кубка мира. Логинов перед Оберхофом шел там шестым, хотя от фуркадова четвертого места его отделяли всего два очка. Да и проигрыш в сотню с хвостиком «вот-вот папаше» Бепугающим не выглядел. За две-три гонки это отыгрывается вполне.
Капризная оберхофская погода после вчерашнего ливня смилостивилась над биатлонистами. Правда, организаторам все равно пришлось сократить круг с 3,3 километра до 2,5 (стреляли после первого и третьего) из-за нехватки снега, а в середине гонки дождь зарядил опять, но к тому моменту все было уже ясно. Фуркад, как в лучшие годы, и превзошел всех по скорости на лыжне, и закрыл все мишени, одержав безоговорочную победу. Как только рядом не оказалось Бе, у семикратного обладателя Кубка мира из Франции словно выросли крылья.
Шансов побороться с таким Фуркадом у Логинова,признаем, не было. А вот заработать гарантированную медаль ему помешал обидный промах последним, десятым выстрелом. Для попадания Александру не хватило каких-то миллиметров. Матвей Елисеев, напротив, был точен на обоих рубежах, но слишком затянул «стойку», на чем потерял секунд 10-15. После финиша Елисеев упал и долго не мог подняться на ноги от усталости. Логинова он все-таки опередил, однако оба в итоге остались вне пьедестала. Совсем рядом, четвертым-пятым – и тем не менее.
БЕ-СТАРШИЙ ЗАБЫЛ ПРО ШТРАФНОЙ КРУГ
Обиднее всех было, наверное,Тарьею Бе. После второй стрельбы он ушел на дистанцию со вторым временем, но… забыл пробежать штрафной круг. И дошло это до норвежца далеко не сразу. Пришлось возвращаться на стадион, уворачиваясь от встречных биатлонистов и забираясь в подъем, который только что был для скандинавского бедолаги спуском. Это обошлось Бе-старшему в минуту с лишним –и вместо борьбы за подиум получилось 24-е место.
В общем зачете Тарьей – по-прежнему второй. Однако на пятки ему уже вовсю наступает Фуркад (разница – 3 очка), да и Логинов недалеко (25). Хотя гонок преследования в Оберхофе на сей раз не будет, в воскресенье и мужчины, и женщины побегут масс-старт. Ну, а завтра - эстафеты. Погоду в субботу обещают хорошую: похолодание и без осадков.
Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия)
Спринт 10 км. Мужчины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Мартен Фуркад (Франция)
0 (0+0)
1 (23.37,2)
25.27,2
2
Эмильен Жакелен (Франция)
1 (0+1)
4 (+17,7)
+25,5
3
Йоханнес Кюн (Германия)
1 (0+1)
2 (+13,1)
+33,0
4
Матвей Елисеев (Россия)
0 (0+0)
7 (+29,8)
+41,1
5
Александр Логинов (Россия)
1 (0+1)
10 (+31,8)
+47,8
…28
Евгений Гараничев (Россия)
2 (1+1)
30 (+1.13,1)
+2.03,9
…38
Эдуард Латыпов (Россия)
2 (1+1)
51 (+1.41,1)
+2.25,6
…51
Никита Поршнев (Россия)
4 (1+3)
21 (+1.01,4)
+2.45,5
…61
Карим Халили (Россия)
3 (2+1)
61 (+1.55,7)
+3.10,4
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (стоя)
Елисеев
6 (+9,0)
4 (+32,7)
Логинов
7 (+11,0)
6 (+38,6)
Гараничев
52 (+46,2)
34 (+1.44,4)
Латыпов
31 (+33,4)
39 (+1.55,6)
Поршнев
54 (+49,8)
60 (+2.22,1)
Халили
87 (+1.17,2)
64 (+2.33,0)
Общий зачет Кубка мира
1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 374
2. Тарьей Бе (Норвегия) - 330
3. Мартен Фуркад (Франция) – 327
4. Эмильен Жакелен (Франция) - 311
5. Александр Логинов (Россия) - 305
...10. Матвей Елисеев (Россия) - 226
Оставшиеся гонки этапа
11 января, суббота
14.00 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины
16.15. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
12 января, воскресенье
14.45. Масс-старт 12,5 км. Женщины
16.30. Масс-старт 15 км. Мужчины