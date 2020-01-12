Первые… с конца. Миронова и Куклина стали последними в масс-старте - Советский спорт
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12 января 2020 16:45БиатлонМысин Николай

Первые… с конца. Миронова и Куклина стали последними в масс-старте

Допустив на двоих 21 промах (!), россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина в Оберхофе дружно замкнули протокол гонки с общего с старта.

УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ

Каким бы неудачным ни был день, следующий может стать еще… хуже. Разумеется, всегда хочется верить в лучшее, но реальность частенько бывает суровой. Россиянки в Оберхофе провалились. Сначала – в спринте, где лучшая из наших, Светлана Миронова, осталась 19-й. Потом – в эстафете, где только чистая стрельба Ларисы Куклиной позволила нашей команде подняться на седьмую позицию. И, наконец, в масс-старте тоже. Куда, в отсутствие Екатерины Юрловой-Перхт, пропустившей этап из-за болезни, попали всего две наших девушки – собственно, Миронова и Куклина.

И, разумеется, поначалу у нас были большие надежды!

У Светланы – быстрые ноги. У Ларисы – элитный навык снайпера. А гонки с общего старта часто бывают непредсказуемыми. Тем более, в непростых погодных условиях. В Оберхофе же после субботнего штиля поднялся сильный, шквалистый ветер – флажки на стрельбище метались во все стороны, грозясь вот-вот сорваться и улететь… Понятно, что ошибки будут. У всех. Просто у кого-то их наберется меньше. Так, может, повезет как раз россиянкам?

«Ха-ха-ха!» – как будто рассмеялись боги биатлона в лицо нашим болельщикам. И уже на первом рубеже обе девушки заходят на три штрафных круга. Лишь восьмерым удается закрыть пять мишеней (лидирует в этот момент Тириль Экхофф). Проваливаются, кстати, многие. В том числе – француженки Жюстин Бреза и Жулия Симон, швейцарка Лена Хэки, чешка Маркета Давыдова… У Симон так и вовсе четыре промазанных выстрела – она и уходит на второй круг последней. Технически, в этот момент еще не все потеряно. Да, Лариса со Светланой – в самом конце пелотона. Но шансы отыграться еще есть. Ведь та же Хэки в итоге будет восьмой – с теми же тремя промахами на первой лежке (к которым добавит еще аж 5 по ходу гонки)!

Вот только у нее получилось справиться с обстоятельствами. А у Мироновой и Куклиной – нет.

ОБИДНЫЙ ДУБЛЬ

В конечном счете, все становится понятно уже после второго рубежа. Россиянки почти синхронно делают по четыре ошибки и… дальше, в общем, можно не бежать. Экхофф и Ирина Кривко уже чуть ли не выходят на первую стойку, когда Лариса и Светлана лишь заканчивают штрафные круги. Как промежуточный итог – последние позиции, 29-я и 30-я. И отставание – внимание! – 3.45 у Куклиной, 4.13 – у Мироновой. Уже не важно, как дальше сложится стрельба (а сложится она все так же неудачно). Понятно, что такой вот дубль – с конца – россиянкам уже обеспечен. Ни скорости, ни запредельной мотивации в таких условиях что-то серьезно изменить у них уже нет.

И если Кайса Мякяряйнен, накануне отпраздновавшая свой 37-й день рождения (!), действительно справляется и с ветром, и со стрельбой, допустив всего один промах (хотя тот еще «снайпер», как нам всем прекрасно известно), у россиянок это не выходит. Поэтому финка – первая. А Миронова и Куклина дружно замкнули пелотон. Проиграв ей почти 5,5 минуты!

– Если бы я знала, что произошло, я бы вам сказала, – призналась Лариса в эфире «Матч ТВ» после финиша. – Не справилась с ветром. На 30-й установке другая роза ветров. Там сильные завихрения, и я не смогла сориентироваться. Но это чисто мой непрофессионализм. Грубейшая ошибка. Столько лет бегать и выступать и растеряться в такой ситуации… Это недопустимо.

– Это, конечно, полнейший провал, – резюмировал тренер команды по стрельбы Леонид Гурьев. У которого, кстати, тоже в субботу был день рождения. Только подарков от россиянок он не дождался. – Для меня такая стрельба Ларисы стала полнейшей неожиданностью. На тренировках к девушкам претензий нет – по 20-25 раз стреляли и ни одного промаха! Но в гонке совсем другая работа. Плюс есть вопросы к новым патронам. Я их как только получил, сразу сказал: «Что-то с ними не то». Попробуем исправить ситуацию к Рупольдингу.

Ж

Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) – 390
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 381
3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 305
4. Жюли Симон (Франция) – 285
5. Денизе Херрманн (Германия) – 273
…14. Светлана Миронова (Россия) – 206
…21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 145
…28. Лариса Куклина (Россия) – 124

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