Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосяк

«КОМАНДА ПОПАЛА В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ЯМУ»

Проблемы начались после этапа в Анси – дальше все пошло наперекосяк. Гонки там проходили при плюс десяти градусах, именно для нас, россиян, эти условия совсем не подходят. Вдобавок там и с лыжами не повезло. Я примерял на себя эту ситуацию: если б я выступал в таких условиях, думаю, тоже потом бы в такую же психологическую яму, как и наши ребята. После французского этапа произошел какой-то надлом в команде.

Затем не угадали с предновогодним и новогодним сбором перед Оберхофом.

Насколько я знаю со слов тренеров, планировали провести сбор в Хохфильцене, а поехали в австрийский Обертиллиах. Не угадали с высотой. Поэтому команда подошла в не лучшем психологическом и физическом состоянии к этапу в Оберхофе. Там неудачи продолжились, что еще больше усугубило ситуацию.

«В ПОКЛЮКУ НУЖНО БЫЛО ВЕСТИ ВТОРОЙ СОСТАВ»

Если б в Рупольдинге удалось кому-то зацепиться за медаль, это немного разгрузило бы команду психологически. А так – неудачи накапливались, как снежный ком, давили на ребят все больше. Из-за этого не совсем уверенная стрельба, потеря в скорости – результата опять нет. Ситуация усугублялась. В Поклюке неудачи продолжились. Повторю, ситуацию отчасти могла бы разгрузить медаль, а лучше – две. Но вновь все пошло, как прежде. Кто-то задается вопросом: со времени этапа в Анси прошел месяц, после этого состоялись три этапа, биатлонисты провели сбор, неужели ребята не пришли в себя? По моему мнению, после Анси так и не пришли.

На мой взгляд, учитывая состояние, в котором сейчас ребята находятся, нужно было в Поклюку вести второй состав. А первый отправить на сбор и спокойно там готовиться к чемпионату мира, приходить в себя. Хуже бы точно не было. Главный старт сезона – чемпионат мира. И если один из этапов Кубка мира наши основные биатлонисты пропустят ради подготовки к главному старту, ничего страшного не произойдет. Основа пришла бы в себя психологически и физически, а второй состав получил бы важный опыт больших соревнований. Конечно, было бы много критики: мол, ухудшим положение в Кубке наций и т.д., но критику можно ради такого случая можно и потерпеть.

«БОЮСЬ, НЕ ХВАТИТ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ»

Только в понедельник команда выедет в Италию в Риднау на заключительный сбор. К вечеру ребята доберутся до места, разместятся, поужинают – и спать. Тренировки начнутся только во вторник. До чемпионата мира всего две с половиной недели (ЧМ-2020 пройдет в Антерсельве с 12 по 23 февраля. – Прим. ред.). Времени в обрез, каждый день на счету. В мое время мы на протяжении десяти лет готовились к чемпионату мира или Олимпийским играм по одной схеме. Первую неделю на сборе в горах, часто это была Антерсельва, проделывали огромный тренировочный объем, на второй неделе немного сбавляли нагрузки, а за пять дней до начала соревнований объемы сбрасывали.

Мы знаем, что у Анатолия Хованцева большой опыт подведения команды к главным стартам, но опасаюсь, что нам может не хватить буквально двух-трех дней для полноценной подготовки к главному старту года.