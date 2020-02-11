По схеме «3-3» и с Логиновым в воротах. Какой будет мужская сборная России на ЧМ - Советский спорт
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11 февраля 2020 16:00БиатлонТигай Лев

По схеме «3-3» и с Логиновым в воротах. Какой будет мужская сборная России на ЧМ

Представляем нашу мужскую сборную, которая выступит на чемпионате мира в Антхольце.

Общая схема комплектования у сильного пола та же, что у прекрасного: шесть человек в основном составе и седьмой (Карим Халили) может быть вызван на чемпионат мира в случае необходимости. Однако на этом сходство заканчивается. Если в женской команде преобладают спортсменки опытные и в то же время не хватающие звезд с мирового биатлонного небосклона, то мужскую сборную так и тянет поделить пополам: матерое-титулованное трио с одной стороны и зеленое-необстрелянное – с другой.

Старые знакомые и Резцова на свежачка. Какой будет женская сборная России на ЧМ

От молодежи чудес никто не ждет. Пусть Никита Поршнев успел отметиться на прошлогоднем ЧМ, даже заскочив там на пьедестал вместе с партнерами по эстафетному квартету, сейчас он почти такой же новичок, как Кирилл Стрельцов, с чьего дебюта в Кубка мира не прошло и месяца. Эдуард Латыпов тоже будет дебютировать на первенстве планеты, хотя его статус все-таки повыше и бежать в Антхольце ему, видимо, предстоит почаще. В конце концов, должен же кто-то заполнять последнюю, четвертую вакансию в нашей квоте на личные гонки?

ПОРА МЕНЯТЬ ДЕРЕВО НА МЕТАЛЛ

Кроме того, у Латыпова на чемпионате есть и серьезная, главная задача: тренеры явно рассчитывают на него в качестве эстафетчика. При всем нашем безмедалье нынешнего сезона, именно в этой дисциплине россияне выступали стабильней всего (три четвертых места) и имеют наибольшие шансы на подиум ЧМ. Самое время прерывать полосу невезения и менять дерево на металл.

Вместе с Латыповым эстафетную задачу по идее должны решать три ведущих биатлониста страны: Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. Последний, правда, не раз подводил команду в прежние годы именно на чемпионатах мира. Но январский эксперимент в Рупольдинге, когда Гараничева переставили на первый этап, принес обнадеживающие результаты. Надеюсь, в Антхольце Евгению тоже будет некогда вспоминать о своих комплексах в стартовой толчее, и работу «забойщика» он сделает как положено.

Не стал бы сбрасывать Гараничева со счетов и в личных гонках. Прежде всего потому, что пик его формы обычно приходится на вторую половину сезона у опытных биатлонистов эта динамика редко меняется. Понятно, что Гараничев, которому в день старта ЧМ-2020 исполнится 32, нынче не столь быстроног, как в лучшие годы, но, скажем, в марафонской «индивидуалке» он вполне способен преподнести сюрприз.

Угадывать, как выступит Елисеев занятие совершенно бесперспективное. После мощного декабрьского начала москвича в новом году сильно лихорадило, его форма скакала вверх-вниз, как взбесившийся кенгуру. Кроме того, в среднегорном Антхольце гренадер (185 см роста) Елисеев до сих пор не показывал ничего внятного: лучший результат в карьере 29-е место. Отработал бы парень без срывов свой эстафетный этап уже было бы хорошо. Хотя буду только рад, если мой «матвеевский пессимизм» окажется ошибочным. Здесь многое должно проясниться в субботу, на которую запланирован его любимый спринт.

1

КАКОЙ ИЗ ЛОГИНОВЫХ НАСТОЯЩИЙ?

Ну, и, наконец, Логинов. Наш вратарь в том смысле, что полкоманды. Хотя тут надо сделать важную оговорку: полкомандой он был в прошлом сезоне и, соответственно, на прошлогоднем ЧМ.

Тогда в Эстерсунде за Россию бежал второй биатлонист мира со всеми вытекающими из этого последствиями. Любая гонка, в которой Логинов не промахивался, автоматически ставила его на пьедестал и включала в борьбу за золото. А в эстафете он, будучи финишером, вытащил сборную с восьмого места на третье, что было воспринято всеми, как нечто «само собой» мол, звезда есть звезда.

Но готов ли к подобным «подвигам по расписанию» сегодняшний Логинов? Шесть прошедших этапов Кубка мира-2019/20 этого, мягко говоря, не подтверждают. Со стрельбой-то даже лучше стало по общему проценту попаданий и он, и Елисеев с Гараничевым входят в число лидеров мирового сезона. Зато прежняя логиновская скорость прорезается, увы, лишь изредка, с четвертого раза на пятый. А так его все время что-нибудь тормозит то старая травма, то лыжи, то просто не лучшее физическое состояние.

26 января в последней гонке перед ЧМ Логинов наворотил в Поклюке «забор» из четырех промахов (по одному на каждый огневой рубеж), показал скромный 13-й лыжный «ход» и финишировал в масс-старте 20-м, позади не только Елисеева, но и Стрельцова. После чего у тренеров было две с половиной недели, чтобы привести лидера нашей сборной в форму, подобающую данному статусу. Успели или нет – и можно ли это успеть за такой срок в принципе?

Ответа мы с вами пока не знаем, хотя ждать его осталось недолго. Какие-то считанные часы.

МУЖСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧМ-2020

Александр ЛОГИНОВ

1

Дата рождения: 31.01.1992 (28 лет)
Участия в ЧМ: 2 (2017, 19)
Гонки ЧМ: 8
Медали ЧМ: 3 (0+1+2)
В т. ч. в личных гонках: 1 (0+1+0)

Гонки КМ-2019/20: 17
Медали КМ-2019/20: 2 (0+1+1)
В т. ч. в личных гонках: 2 (0+1+1)

Место в общем зачете КМ: 6 (415 очков)
Точность стрельбы: 88%
В т. ч. лежа: 92%
В т. ч. стоя: 84%

Матвей ЕЛИСЕЕВ

1

Дата рождения: 31.03.1993 (26 лет)
Участия в ЧМ: 1 (2019)
Гонки ЧМ: 4
Медали ЧМ: 1 (0+0+1)
В т. ч. в личных гонках: 0
Лучшее место в личных гонках: 35

Гонки КМ-2019/20: 18
Медали КМ-2019/20: 1 (0+0+1)
В т. ч. в личных гонках: 1 (0+0+1)

Место в общем зачете КМ: 12 (332)
Точность стрельбы: 89%
В т. ч. лежа: 87%
В т. ч. стоя: 90%

Евгений ГАРАНИЧЕВ

1

Дата рождения: 13.02.1988 (31 год)
Участия в ЧМ: 6 (2012, 13, 15, 16, 17, 19)
Гонки ЧМ: 27
Медали ЧМ: 0
Лучшее место на ЧМ: 4
В т. ч. в личных гонках: 6

Гонки КМ-2019/20: 12
Медали КМ-2019/20: 0
Лучшее место в КМ-2019/20: 4
В т. ч. в личных гонках: 11

Место в общем зачете КМ: 33 (104)
Точность стрельбы: 88%
В т. ч. лежа: 94%
В т. ч. стоя: 82%

Эдуард ЛАТЫПОВ

1

Дата рождения: 21.03.1994 (25 лет)
Участия в ЧМ: 0

Гонки КМ-2019/20: 14
Медали КМ-2019/20: 0
Лучшее место в КМ-2019/20: 4
В т. ч. в личных гонках: 24

Место в общем зачете КМ: 52 (39)
Точность стрельбы: 84%
В т. ч. лежа: 85%
В т. ч. стоя: 82%

Никита ПОРШНЕВ

1

Дата рождения: 5.03.1996 (23 года)
Участия в ЧМ: 1 (2019)
Гонки ЧМ: 2
Медали ЧМ: 1 (0+0+1)
В т. ч. в личных гонках: 0
Лучшее место в личных гонках: 36

Гонки КМ-2019/20: 11
Медали КМ-2019/20: 0
Лучшее место в КМ-2019/20: 4
В т. ч. в личных гонках: 18

Место в общем зачете КМ: 38 (68)
Точность стрельбы: 82%
В т. ч. лежа: 87%
В т. ч. стоя: 77%

Кирилл СТРЕЛЬЦОВ

1

Дата рождения: 27.02.1996 (23 года)
Участия в ЧМ: 0

Гонки КМ-2019/20: 2
Медали КМ-2019/20: 0
Лучшее место в КМ-2019/20: 17
В т. ч. в личных гонках: 17

Место в общем зачете КМ: 49 (46)
Точность стрельбы: 97%
В т. ч. лежа: 95%
В т. ч. стоя: 100%

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