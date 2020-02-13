Смешать, но не взбалтывать. Стартует чемпионат мира - Советский спорт
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13 февраля 2020 11:30БиатлонТигай Лев

Смешать, но не взбалтывать. Стартует чемпионат мира

В четверг в Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону.

Первой гонкой ЧМ-2020 по традиции станет смешанная эстафета: два женских этапа по 6 километров и два мужских по 7,5. Старт – в 16.45 по московскому времени.

«Смешанка» бессменно открывает программу чемпионатов мира, начиная с Ханты-Мансийска-2011. И там же в 2005-м состоялся первый розыгрыш медалей ЧМ в данной дисциплине. Причем произошло это в рамках заключительного этапа Кубка мира, через неделю после окончания первенства планеты, которое в том году принимал австрийский Хохфильцен. Непосредственно же в расписании ЧМ «двуполая» эстафета появилась двумя годами позднее. Дело было, как и сейчас, в Антхольце, и если до этого титул оба раза завоевывала Россия, то с Италии – как отрезало, за 13 лет наши не выигрывали золото никогда.

КТО КАК ВЫСТУПАЛ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

В уже прошедшей части Кубка мира-2019/20 смешанная эстафета присутствовала дважды: на стартовом этапе в Швеции и на последнем в Словении. Сборная России в обоих случаях финишировала четвертой, и, несмотря на кажущуюся близость к пьедесталу, о настоящей борьбе за медали речи, к сожалению, не шло ни там, ни сям. В ноябрьском Эстерсунде Екатерина Юрлова-Перхт на первом же этапе схлопотала штрафной круг, а в январской Поклюке, где начинали мужчины, уже Матвей Елисеев с Александром Логиновым привезли партнершам к середине дистанции отставание в полторы минуты. Кстати, на прошлогоднем чемпионате мира сборная России тоже заработала в смешанной эстафете деревянную медаль.

Когда любая медаль – за счастье. Чего ждать от сборной России на ЧМ-2020

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ГОНКИ

Если на этапах КМ «смешанки» проводятся по две в день (включая спринтерскую-одиночную), и тренерам приходится выбирать, кого куда ставить, то на чемпионате мира эта проблема отсутствует. Посему ведущие страны заявили на стартовую гонку всех сильнейших, а значит, фаворитами будут доминирующие в сезоне Норвегия и Франция.

В российской сборной Логинова с Елисеевым определили в состав заранее, еще несколько дней назад. Зато с женскими этапами наши определились только вчера, остановив свой выбор на самых опытных – Юрловой-Перхт и Ирине Старых. Их задача понятна: в соперничестве со звездами первой величины вроде Экхофф, Оберг и Вирер не сильно отстать ногами и не брать дополнительные патроны на огневых рубежах. Чтобы не проиграть пресловутую минуту и сохранить сильной половине квартета осязаемые шансы на пьедестал. Если Джеймс Бонд предпочитал свои коктейли взбалтывать, а не смешивать, то для России эту смешанную эстафету, наоборот, важно не взболтать и не расплескать.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В прямом эфире смешанную эстафету транслируют основной канал «Матч ТВ», а также Eurosport.

СОСТАВЫ ВЕДУЩИХ КОМАНД НА СМЕШАННУЮ ЭСТАФЕТУ В ПОРЯДКЕ ЭТАПОВ

Россия: Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев, Александр Логинов
Норвегия: Марте Улсбю, Тирилль Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе
Франция: Жюли Симон, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад, Кентен Фийон-Майе
Германия: Франциска Пройсс, Денизе Херрманн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
Швеция: Линн Перссон, Ханна Оберг, Еспер Нелин, Себастьян Самуэльссон
Италия: Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА НА ПРЕДЫДУЩЕМ ЧМ
7.03.2019. Эстерсунд (Швеция)

1

СМЕШАННЫЕ ЭСТАФЕТЫ В КУБКЕ МИРА-2019/2020
30.11.2019. Эстерсунд (Швеция)
2
25.01.2020. Поклюка (Словения)
3

РАСПИСАНИЕ ЧМ-2020

13 февраля, четверг
16.45 (мск). Смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км

14 февраля, пятница
16.45. Спринт 7,5 км. Женщины

15 февраля, суббота
16.45. Спринт 10 км. Мужчины

16 февраля, воскресенье
15.00. Гонка преследования 10 км. Женщины
17.15. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

18 февраля, вторник
16.15. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

19 февраля, среда
16.15. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

20 февраля, четверг
17.15. Одиночная смешанная эстафета

22 февраля, суббота
13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины
16.45. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

23 февраля, воскресенье
14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины

Смешать, но не взбалтывать. Стартует чемпионат мира В четверг в Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону. 13.02.2020 11:30 Биатлон Тигай Лев
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