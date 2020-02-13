Сергей Тарасов: В успех в смешанной эстафете не верю

Вице-президент СБР, олимпийский чемпион Сергей Тарасов в преддверии чемпионата мира дал эмоциональное интервью «Советскому спорту», в котором рассказал о недостаточном финансировании биатлона, предъявил претензии Министерству спорта и дал прогноз на чемпионат мира.

«ПОЧЕМУ ЗА ВСЕ ПЛАТИТ СБР, А МИНСПОРТА НИ ПРИ ЧЕМ?»

– Владимир Драчев на недавней пресс-конференции назвал причины неудач наших биатлонистов. Теперь причины устранены - лыжи, патроны и смазочные материалы заменили, стволы на некоторых винтовках тоже поменяли. Названные президентом СБР проблемы нам действительно мешали показывать хорошие результаты?

– Конечно, эти проблемы с патронами, винтовками, лыжами, парафинами в этом сезоне явно просматривались. Хорошо, что федерация лыжных гонок нам помогла с лыжами, со шлифт-машиной, но это все не от хорошей жизни, а от недостатка финансирования Союза биатлонистов России. Вот и приходится выкручиваться.

Не понимаю, почему за все должно платить новое руководство СБР? Все эти допинговые дела, когда были? А все эти спортсмены-нарушители числились на ставках в Министерстве спорта. Они приносили медали, а чиновники Минспорта и Центра спортивной подготовки получали за это награды и премии. А теперь всю ответственность переложили на Союз биатлонистов России.

– То есть, Министерство спорта тоже должно разделить финансовое бремя по выплате штрафов Международному союзу биатлонистов за наших нарушителей?

– Если следовать логике – должно. А так – мы должны искать дополнительное финансирование. Биатлон – медалеемкий вид спорта, на чемпионате мира разыгрывается 12 комплектов медалей, 11 комплектов – на Олимпийских играх. Почему же тогда в наш футбол вбухиваются такие огромные деньги, а биатлон должен выживать? Я уж не говорю про зарплаты футболистов. Союз биатлонистов России – общественная организация, она не может потянуть все расходы. Да и по популярности биатлон сейчас может вполне посоперничать с футболом.

– Но вроде бы наша биатлонная сборная хорошо экипирована, с инвентарем тоже нет проблем…

– Дело не только в экипировке. Хорошо, что лыжники помогли со шлифт-машиной, а Министерство спорта в стороне. Зато медали они требуют. Вы думаете, у нас выстроилась очередь из тренеров в сборную команду? Нет никакой очереди! Не рвутся тренеры в сборную на такую зарплату. А вот ответственность, нервное напряжение и нагрузки на тренерский штаб ложатся громадные.

– Неожиданно. Мне казалось, что все мечтают тренировать сборную России…

– Новое руководство СБР после своего прихода предложило присылать заявки на заполнение вакансий в тренерском штабе сборной. Не слишком много было желающих. Мы и сами собеседования проводили с региональными тренерами. Но для многих выгоднее работать в своих регионах.

«В УСПЕХ В СМЕШАННОЙ ЭСТАФЕТЕ НЕ ВЕРЮ»

– Перейдем к чемпионату мира. Наша сборная готовилась в итальянском Риднау, там высота в районе 1200 метров. Но местный стадион расположен ниже, чем стадион в Антхольтце, где будет проходить чемпионат мира. Разница составляет около двухсот метров. Хотя принято готовиться к важным соревнованиям на более высокой точке. Я задал этот вопрос Драчеву, он ответил, что таково было решение тренерского штаба. Что вы думаете по этому поводу?

– На месте тренеров, я бы поднялся на более высокую отметку, чем в Антхольце. Мы всегда так готовились к Олимпиадам и чемпионатам мира. Но я не вхожу в тренерский штаб. В прошлой нашей с вами беседе я говорил о другой проблеме – у сборной мало времени на подготовку. Примерно пяти дней нам не хватает. И еще говорил: считаю, что основе сборной не нужно было ехать в Поклюку, а провести качественный сбор в высокогорье. Тогда бы времени точно хватило на восстановление, чтобы организм смог переварить спуск с высоты и отойти от нагрузок.

– Анфиса Резцова с вами не согласилась. Сказала, что если и пропускать этап, то не в Поклюке, а предыдущий в Рупольдинге.

– И чем она мотивирует?

– Тем, что спортсмены будут долго находиться без соревновательной практики, а это плохо.

– А то, что они едва живые бегали в Поклюке, было видно, что психологическая и физическая нагрузки накопились, это нормально? Некоторые стали пропускать гонки из-за болезни, потому что просто уже не тянули.

– По составу у вас есть вопросы? Хотя обойма у нас не велика, одни и те же лица.

– Тренерам виднее, они работают со спортсменами каждый день. Были какие-то разговоры насчет Антона Бабикова. Опытный парень, с его опытом мог бы помочь в эстафете. Есть Кирилл Стрельцов, но он первый сезон на таком уровне бегает, как парень поведет себя в высокогорье, не понятно. Тем более, Бабиков хорошо выступил на Кубке России. Но здесь тоже, с какой стороны посмотреть. Уровень российских соревнований не сравним с чемпионатом мира. Поэтому трудно оценить готовность Бабикова.

– У мужчин мы можем рассчитывать только на Александра Логинова?

– В индивидуальных гонках, да. Ну еще на Матвея Елисеева и Женю Гараничева. Антхольц – это его место, он всегда здесь неплохо выступает. Поэтому Гараничева тоже со счетов не сбрасывал бы.

– Еще были разговоры по поводу Саида Каримуллы Халили. Тренерский штаб рассматривает его кандидатуру на чемпионат мира.

– Рассматривает, но пока решения по нему нет. Но думаю, с таким ходом Халили рано на чемпионат мира. А вот в перспективе, с прицелом на Олимпийские игры парня можно готовить. Но сейчас для него выступление на чемпионате Европы достаточно высокий уровень.

– Многие задавали логичный вопрос: почему наши лыжники вышли в мировые лидеры, а биатлонисты так слабо бегут? Может, с техникой проблемы? И не стоит ли организовать совместные сборы с биатлонистами?

– Не стал бы сейчас делать какие-то выводы. Нужно дождаться окончания сезона, все внимательно проанализировать. И заслушать тренерский штаб. Возможно, у тренеров есть объяснение. Но ведь начали-то сезон неплохо, а после Анси сдулись.

– Владимир Драчев говорил о трех медалях на чемпионате мира. Как думаете, реально, учитывая результаты последних этапов Кубка мира?

– Посмотрим. Есть надежда на эстафеты – мужскую и женскую. В смешанную я не верю: соперники выставят сильнейших. Опять же, надеемся на Логинова. И не забываем Гараничева, о чем я говорил выше. При хорошей стрельбе он вполне может зацепиться за подиум.