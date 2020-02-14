Миронова - лучшая из наших… в стрельбе. И худшая по скорости - Советский спорт
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14 февраля 2020 19:25БиатлонТигай Лев

Миронова - лучшая из наших… в стрельбе. И худшая по скорости

На чемпионате мира в итальянском Антхольце женский спринт выиграла Марте Улсбю из Норвегии. Лучшая из российских биатлонисток Екатерина Юрлова-Перхт заняла 21-е место.

Словосочетание «не наша гонка» к женскому спринту подходит лучше, чем к чему-либо другому из программы ЧМ-2020. Самая беговая дистанция: в среднем по 750 метров на каждый выстрел – совсем, как в марафонской «индивидуалке», где за промах наказывают целой минутой, а не щадящим штрафным кругом, требующим двадцати с лишним дополнительных секунд. То, как неважно обстоят дела с лыжными скоростями у прекрасной половины сборной России, в очередной раз показала открывшая вчера чемпионат смешанная эстафета: что Ирина Старых, что Екатерина Юрлова-Перхт проиграли ногами лучшим по этому показателю более полуминуты и к середине гонки, когда на трассу ушли мужчины, шансов на пьедестал у нас уже не было.

Хотя Юрлова в четверг вообще-то выглядела неплохо. Для себя - так даже здорово: опередила «ходом» Доротею Вирер (ей-богу, не вру), да и тогдашнему лидеру Кубка мира Тириль Экхофф уступила символические десять секунд. И сегодня Катя тоже бежала очень прилично. Опять вровень с Вирер и многими другими - например, с американкой Сьюзен Данкли, которая отстреляла «на ноль» и после второго огневого рубежа лидировала с приличным запасом среди всех участниц.

Последний круг на 1600-метровом среднегорье Данкли все-таки подкосил: вместо 12 секунд запаса относительно норвежки Марте Улсбю получилось 7 секунд итогового проигрыша. Кстати, без промахов из сто одной участницы спринта обошлись только четыре, в чем виновата не только «безкислородная» высота, но и непредсказуемый, порывистый в разные стороны ветер. Та же Экхофф схлопотала шесть штрафных кругов, еле-еле попала в число 60 участниц гонки преследования и вновь отдала Вирер лидерство в общем зачете КМ.

Но вернемся к нашим. Ограничься Юрлова сегодня одним промахом вместо трех, это сто процентов была бы медаль, но… К сожалению, никому в квартете российских биатлонисток не удалось пройти чисто даже один огневой рубеж. Меньше всего промахов в нашей сборной, как ни странно, допустила Светлана Миронова, которая, как известно, считается лучшей российской спринтершей и славится лыжным «ходом». Проблема в одном: сегодня этот ход был… самым медленным среди россиянок. Включая Ирину Старых с ее заштатным 91-м стартовым номером. Уп-с…

В общем, опять куча-мала, все вверх дном и все такое прочее. В воскресной гонке преследования Юрлова стартует в 40 секундах позади третьего номера. При четырех огневых рубежах это оставляет кое-какие шансы, пусть они, конечно, и невелики. Зато с остальными нашими - полная беда. Разве что у Ларисы Куклиной могут возникнуть варианты в ее коронной индивидуальной гонке во вторник, а вот Старых и Миронова – это уже полный кирдык. На этом чемпионате они явно неконкурентоспособны. Что ж, значит, тренерам есть смысл при первом удобном случае проверить в деле Кристину Резцову - в спринте она была назначена «пятой-лишней».

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Спринт 7,5 км. Женщины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Марте Улсбю (Норвегия)

1 (0+1)

2 (+18,6)

21.13,1

2

Сьюзен Данкли (США)

0 (0+0)

15 (+53,6)

+6,8

3

Люси Харватова (Чехия)

1 (1+0)

19 (+57,2)

+21,3

4

Алена Пидгрушная (Украина)

1 (1+0)

14 (+51,0)

+25,6

5

Денизе Херрманн (Германия)

3 (2+1)

1 (18.25,1)

+30,5

7

Доротея Вирер (Италия)

2 (1+1)

10 (+45,7)

+39,0

21

Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

3 (1+2)

13 (+50,0)

+1.03,6

38

Светлана Миронова (Россия)

2 (1+1)

40 (+1.17,6)

+1.34,1

40

Кайса Макарайнен (Финляндия)

4 (2+2)

5 (+34,5)

+1.34,9

48

Лариса Куклина (Россия)

4 (1+3)

29 (+1.02,8)

+1.49,6

53

Ирина Старых (Россия)

4 (2+2)

26 (+1.00,9)

+1.57,1

59

Тириль Экхофф (Норвегия)

6 (2+4)

6 (+35,4)

+2.08,0

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (стоя)

Юрлова-Перхт

20 (+26,5)

24 (+1.01,0)

Миронова

45 (+47,8)

36 (+1.14,3)

Куклина

32 (+37,9)

56 (+1.40,7)

Старых

60 (+1.05,4)

61 (+1.55,1)

Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) - 545
2. Тириль Экхофф (Норвегия) - 524
3. Ханна Оберг (Швеция) - 479
4. Денизе Херрманн (Германия) - 459
5. Марте Улсбю (Норвегия) - 441
…19. Светлана Миронова (Россия) - 231
…25. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 195
…28. Лариса Куклина (Россия) - 179

Когда любая медаль – за счастье. Чего ждать от сборной России на ЧМ-2020 В четверг смешанной эстафетой открывается чемпионат мира в итальянском Антхольце. 12.02.2020 20:30 Биатлон Тигай Лев
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