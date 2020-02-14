Миронова - лучшая из наших… в стрельбе. И худшая по скорости

Словосочетание «не наша гонка» к женскому спринту подходит лучше, чем к чему-либо другому из программы ЧМ-2020. Самая беговая дистанция: в среднем по 750 метров на каждый выстрел – совсем, как в марафонской «индивидуалке», где за промах наказывают целой минутой, а не щадящим штрафным кругом, требующим двадцати с лишним дополнительных секунд. То, как неважно обстоят дела с лыжными скоростями у прекрасной половины сборной России, в очередной раз показала открывшая вчера чемпионат смешанная эстафета: что Ирина Старых, что Екатерина Юрлова-Перхт проиграли ногами лучшим по этому показателю более полуминуты и к середине гонки, когда на трассу ушли мужчины, шансов на пьедестал у нас уже не было.
Хотя Юрлова в четверг вообще-то выглядела неплохо. Для себя - так даже здорово: опередила «ходом» Доротею Вирер (ей-богу, не вру), да и тогдашнему лидеру Кубка мира Тириль Экхофф уступила символические десять секунд. И сегодня Катя тоже бежала очень прилично. Опять вровень с Вирер и многими другими - например, с американкой Сьюзен Данкли, которая отстреляла «на ноль» и после второго огневого рубежа лидировала с приличным запасом среди всех участниц.
Последний круг на 1600-метровом среднегорье Данкли все-таки подкосил: вместо 12 секунд запаса относительно норвежки Марте Улсбю получилось 7 секунд итогового проигрыша. Кстати, без промахов из сто одной участницы спринта обошлись только четыре, в чем виновата не только «безкислородная» высота, но и непредсказуемый, порывистый в разные стороны ветер. Та же Экхофф схлопотала шесть штрафных кругов, еле-еле попала в число 60 участниц гонки преследования и вновь отдала Вирер лидерство в общем зачете КМ.
Но вернемся к нашим. Ограничься Юрлова сегодня одним промахом вместо трех, это сто процентов была бы медаль, но… К сожалению, никому в квартете российских биатлонисток не удалось пройти чисто даже один огневой рубеж. Меньше всего промахов в нашей сборной, как ни странно, допустила Светлана Миронова, которая, как известно, считается лучшей российской спринтершей и славится лыжным «ходом». Проблема в одном: сегодня этот ход был… самым медленным среди россиянок. Включая Ирину Старых с ее заштатным 91-м стартовым номером. Уп-с…
В общем, опять куча-мала, все вверх дном и все такое прочее. В воскресной гонке преследования Юрлова стартует в 40 секундах позади третьего номера. При четырех огневых рубежах это оставляет кое-какие шансы, пусть они, конечно, и невелики. Зато с остальными нашими - полная беда. Разве что у Ларисы Куклиной могут возникнуть варианты в ее коронной индивидуальной гонке во вторник, а вот Старых и Миронова – это уже полный кирдык. На этом чемпионате они явно неконкурентоспособны. Что ж, значит, тренерам есть смысл при первом удобном случае проверить в деле Кристину Резцову - в спринте она была назначена «пятой-лишней».
Чемпионат мира. Антхольц (Италия)
Спринт 7,5 км. Женщины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Марте Улсбю (Норвегия)
1 (0+1)
2 (+18,6)
21.13,1
2
Сьюзен Данкли (США)
0 (0+0)
15 (+53,6)
+6,8
3
Люси Харватова (Чехия)
1 (1+0)
19 (+57,2)
+21,3
4
Алена Пидгрушная (Украина)
1 (1+0)
14 (+51,0)
+25,6
5
Денизе Херрманн (Германия)
3 (2+1)
1 (18.25,1)
+30,5
…7
Доротея Вирер (Италия)
2 (1+1)
10 (+45,7)
+39,0
…21
Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
3 (1+2)
13 (+50,0)
+1.03,6
…38
Светлана Миронова (Россия)
2 (1+1)
40 (+1.17,6)
+1.34,1
…40
Кайса Макарайнен (Финляндия)
4 (2+2)
5 (+34,5)
+1.34,9
…48
Лариса Куклина (Россия)
4 (1+3)
29 (+1.02,8)
+1.49,6
…53
Ирина Старых (Россия)
4 (2+2)
26 (+1.00,9)
+1.57,1
…59
Тириль Экхофф (Норвегия)
6 (2+4)
6 (+35,4)
+2.08,0
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (стоя)
Юрлова-Перхт
20 (+26,5)
24 (+1.01,0)
Миронова
45 (+47,8)
36 (+1.14,3)
Куклина
32 (+37,9)
56 (+1.40,7)
Старых
60 (+1.05,4)
61 (+1.55,1)
Общий зачет Кубка мира
1. Доротея Вирер (Италия) - 545
2. Тириль Экхофф (Норвегия) - 524
3. Ханна Оберг (Швеция) - 479
4. Денизе Херрманн (Германия) - 459
5. Марте Улсбю (Норвегия) - 441
…19. Светлана Миронова (Россия) - 231
…25. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 195
…28. Лариса Куклина (Россия) - 179