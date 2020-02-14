Миронова - лучшая из наших… в стрельбе. И худшая по скорости

Словосочетание «не наша гонка» к женскому спринту подходит лучше, чем к чему-либо другому из программы ЧМ-2020. Самая беговая дистанция: в среднем по 750 метров на каждый выстрел – совсем, как в марафонской «индивидуалке», где за промах наказывают целой минутой, а не щадящим штрафным кругом, требующим двадцати с лишним дополнительных секунд. То, как неважно обстоят дела с лыжными скоростями у прекрасной половины сборной России, в очередной раз показала открывшая вчера чемпионат смешанная эстафета: что Ирина Старых, что Екатерина Юрлова-Перхт проиграли ногами лучшим по этому показателю более полуминуты и к середине гонки, когда на трассу ушли мужчины, шансов на пьедестал у нас уже не было.

Хотя Юрлова в четверг вообще-то выглядела неплохо. Для себя - так даже здорово: опередила «ходом» Доротею Вирер (ей-богу, не вру), да и тогдашнему лидеру Кубка мира Тириль Экхофф уступила символические десять секунд. И сегодня Катя тоже бежала очень прилично. Опять вровень с Вирер и многими другими - например, с американкой Сьюзен Данкли, которая отстреляла «на ноль» и после второго огневого рубежа лидировала с приличным запасом среди всех участниц.

Последний круг на 1600-метровом среднегорье Данкли все-таки подкосил: вместо 12 секунд запаса относительно норвежки Марте Улсбю получилось 7 секунд итогового проигрыша. Кстати, без промахов из сто одной участницы спринта обошлись только четыре, в чем виновата не только «безкислородная» высота, но и непредсказуемый, порывистый в разные стороны ветер. Та же Экхофф схлопотала шесть штрафных кругов, еле-еле попала в число 60 участниц гонки преследования и вновь отдала Вирер лидерство в общем зачете КМ.

Но вернемся к нашим. Ограничься Юрлова сегодня одним промахом вместо трех, это сто процентов была бы медаль, но… К сожалению, никому в квартете российских биатлонисток не удалось пройти чисто даже один огневой рубеж. Меньше всего промахов в нашей сборной, как ни странно, допустила Светлана Миронова, которая, как известно, считается лучшей российской спринтершей и славится лыжным «ходом». Проблема в одном: сегодня этот ход был… самым медленным среди россиянок. Включая Ирину Старых с ее заштатным 91-м стартовым номером. Уп-с…

В общем, опять куча-мала, все вверх дном и все такое прочее. В воскресной гонке преследования Юрлова стартует в 40 секундах позади третьего номера. При четырех огневых рубежах это оставляет кое-какие шансы, пусть они, конечно, и невелики. Зато с остальными нашими - полная беда. Разве что у Ларисы Куклиной могут возникнуть варианты в ее коронной индивидуальной гонке во вторник, а вот Старых и Миронова – это уже полный кирдык. На этом чемпионате они явно неконкурентоспособны. Что ж, значит, тренерам есть смысл при первом удобном случае проверить в деле Кристину Резцову - в спринте она была назначена «пятой-лишней».

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Спринт 7,5 км. Женщины

Стрельба Ход Финиш 1 Марте Улсбю (Норвегия) 1 (0+1) 2 (+18,6) 21.13,1 2 Сьюзен Данкли (США) 0 (0+0) 15 (+53,6) +6,8 3 Люси Харватова (Чехия) 1 (1+0) 19 (+57,2) +21,3 4 Алена Пидгрушная (Украина) 1 (1+0) 14 (+51,0) +25,6 5 Денизе Херрманн (Германия) 3 (2+1) 1 (18.25,1) +30,5 …7 Доротея Вирер (Италия) 2 (1+1) 10 (+45,7) +39,0 …21 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 3 (1+2) 13 (+50,0) +1.03,6 …38 Светлана Миронова (Россия) 2 (1+1) 40 (+1.17,6) +1.34,1 …40 Кайса Макарайнен (Финляндия) 4 (2+2) 5 (+34,5) +1.34,9 …48 Лариса Куклина (Россия) 4 (1+3) 29 (+1.02,8) +1.49,6 …53 Ирина Старых (Россия) 4 (2+2) 26 (+1.00,9) +1.57,1 …59 Тириль Экхофф (Норвегия) 6 (2+4) 6 (+35,4) +2.08,0

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа) 2 (стоя) Юрлова-Перхт 20 (+26,5) 24 (+1.01,0) Миронова 45 (+47,8) 36 (+1.14,3) Куклина 32 (+37,9) 56 (+1.40,7) Старых 60 (+1.05,4) 61 (+1.55,1)

Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) - 545

2. Тириль Экхофф (Норвегия) - 524

3. Ханна Оберг (Швеция) - 479

4. Денизе Херрманн (Германия) - 459

5. Марте Улсбю (Норвегия) - 441

…19. Светлана Миронова (Россия) - 231

…25. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 195

…28. Лариса Куклина (Россия) - 179