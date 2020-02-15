Это должен быть день Логинова. Сегодня на ЧМ-2020 – мужской спринт - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 февраля 2020 09:24БиатлонТигай Лев

Это должен быть день Логинова. Сегодня на ЧМ-2020 – мужской спринт

В субботу на чемпионате мира в Антхольце состоится первая личная гонка у мужчин. В число претендентов на победу в спринте входит россиянин Александр Логинов.

КТО КАК ВЫСТУПАЛ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Мужской спринт – единственная дистанция, где сразу два представителя России входят в число лидеров малого зачета Кубка мира-2019/20: Александр Логинов сейчас идет там третьим, Матвей Елисеев - шестым. В декабре и январе они трижды забегали вместе в число участников цветочной церемонии награждения, располагаясь в итоговом протоколе спринта на соседних, третьем-четвертом или четвертом-пятом местах. Оба россиянина показывали отменную стрельбу: по три из пяти гонок «на ноль» и только один промах в остальных случаях. Кроме того, Логинов ни разу не опускался в спринте ниже 11-го места и не проигрывал победителю 45 секунд или больше.

Как российские участники спринта на ЧМ бежали эту дистанцию в Кубке мира-2019/20

Логинов

Елисеев

Гараничев

Поршнев

1.12.2019

Эстерсунд

4 (+27,1)

1 (0+1)

3 (+19,9)

0 (0+0)

29 (+1.35,9)

1 (0+1)

37 (+1.51,8)

2 (0+2)

13.12.2019

Хохфильцен

3 (+14,6)

0 (0+0)

4 (+20,6)

0 (0+0)

44 (+1.40,8)

2 (1+1)

34 (+1.30,9)

1 (0+1)

19.12.2019

Анси

11 (+44,8)

0 (0+0)

28 (+1.16,4)

1 (1+0)

29 (+1.17,6)

0 (0+0)

24 (+1.12,1)

0 (0+0)

10.01.2020

Оберхоф

5 (+47,8)

1 (0+1)

4 (+41,1)

0 (0+0)

28 (+2.03,9)

2 (1+1)

51 (+2.45,5)

4 (1+3)

16.01.2020

Рупольдинг

11 (+44,4)

0 (0+0)

17 (+51,0)

1 (0+1)

53 (+1.52,1)

2 (0+2)

70 (+2.12,7)

2 (0+2)

Зачет Кубка мира. Спринт. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) - 220
2. Симон Дестье (Франция) - 193
3. Александр Логинов (Россия) - 191
…6. Матвей Елисеев (Россия) - 171
…8. Йоханнес Бе (Норвегия) - 163
…38. Евгений Гараничев (Россия) – 37
…45. Никита Поршнев (Россия) – 28
…53. Эдуард Латыпов (Россия) - 19

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ГОНКИ

Судя по смешанной эстафете, к чемпионату мира Логинов подошел в блестящей форме. По времени, затраченному на свой этап, он занял второе место среди всех биатлонистов, уступив семь секунд французу Кентену Фийону-Майе, но превзойдя всех остальных. Причем Мартен Фуркад и Йоханнес Бе проиграли Логинову как лыжным «ходом» (правда, немного – четыре и шесть секунд соответственно), так и на огневых рубежах. Александр не только закрыл все десять мишеней, но и потратил на это меньше всех мужчин - лишь 48 секунд.

В общем, если Логинов в субботу сделает все так же, как в четверг, это точно должна быть медаль – не исключено, что даже золотая. Ведь здесь он стартует наравне со всеми, а не с отставанием в полторы минуты, которые в четверг привезли ему Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт и Елисеев. Последний позавчера на третьем эстафетном этапе прошел два круга в одном темпе с Фуркадом, Тарьеем Бе и другими соперниками, но на последний отрезок Матвея в очередной раз не хватило. Это тревожный симптом, поскольку в «смешанке» длина мужского круга, вопреки обыкновению, была той же, что и у женщин, - всего два километра. А сегодня будет больше трех.

Кроме Елисеева и Логинова Россию в сегодняшней гонке представляют Евгений Гараничев и Никита Поршнев, которого тренеры после долгих раздумий все-таки предпочли Эдуарду Латыпову. При жеребьевке Поршнев получил четвертый стартовый номер и уйдет на трассу через полминуты после Бе-младшего. Логинову достался №43 - тот самый, что накануне не принес удачи Светлане Мироновой.

Синоптики на субботу обещают чуть ли не идеальную погоду: около плюс трех градусов тепла, без осадков и слабый ветер. Кроме наших будем следить и за погоней в общем зачете КМ: сейчас его прежний лидер Бе-младший, пропустивший два из трех январских этапов из-за рождения сына, отстает от Фуркада на 119 очков. Это немало, но пока еще не безнадежно.

Стартовые номера

3 – Йоханнес Бе (Норвегия)
4 – Никита Поршнев (Россия)
5 – Симон Дестье (Франция)
7 – Йоханнес Дале (Норвегия)
8 – Кентен Фийон-Майе (Франция)
18 – Мартен Фуркад (Франция)
20 – Бенедикт Долль (Германия)
22 – Арнд Пайффер (Германия)
23 – Тарьей Бе (Норвегия)
32 – Юлиан Эберхард (Австрия)
40 – Ветле Кристиансен (Норвегия)
43 – Александр Логинов (Россия)
58 – Евгений Гараничев (Россия)
59 – Эмильен Жакелен (Франция)
67 – Матвей Елисеев (Россия)
85 – Тимофей Лапшин (Корея)
100 – Яков Фак (Словения)

Где смотреть

В прямом эфире гонку в России транслируют Первый канал и Eurosport.

Мужской спринт на предыдущем чемпионате мира

9.03.2019. Эстерсунд (Швеция)

Стрельба

Финиш

1

Йоханнес Бе (Норвегия)

1 (0+1)

24.37,6

2

Александр Логинов (Россия)

0 (0+0)

+13,7

3

Кентен Фийон-Майе (Франция)

0 (0+0)

+16,5

6

Мартен Фуркад (Франция)

0 (0+0)

+32,5

19

Евгений Гараничев (Россия)

1 (1+0)

+1.23,0

33

Дмитрий Малышко (Россия)

2 (2+0)

+1.50,9

51

Матвей Елисеев (Россия)

1 (1+0)

+2.20,2

РАСПИСАНИЕ ОСТАВШИХСЯ ГОНОК ЧМ-2020

15 февраля, суббота

16.45 (мск). Спринт 10 км. Мужчины

16 февраля, воскресенье

15.00. Гонка преследования 10 км. Женщины
17.15. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

18 февраля, вторник

16.15. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

19 февраля, среда

16.15. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

20 февраля, четверг

17.15. Одиночная смешанная эстафета

22 февраля, суббота

13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины
16.45. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

23 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины

Сергей Толчинский: ЦСКА находится в небольшой яме Поражение красно-синих как следствие подготовки к плей-офф? 13.02.2020 22:30 Хоккей Кузютина Елена
Армен Маргарян: Под Мусаева расчистили дорогу, а для Щетинина написали программу Начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» о причинах продажи Нобоа и Краневиттера, уходе Чистякова и возвращении Васютина и Кругового. 14.02.2020 11:09 Футбол
Александр Дюков: Вряд ли Кокорина пытали на глазах у связанных родственников Президент РФС подвел итоги очередного исполкома, на котором было принято несколько важных решений – в частности, утверждена реформа Кубка России. 13.02.2020 19:00 Футбол Григорьевская Юлия
Камил Гаджиев: В футболе - за «Спартак», в хоккее - за «Динамо» Гостем редакции «Советского спорта» стал глава компании Fight Nights Камил Гаджиев. 14.02.2020 17:59 ММА Галимзянов Данил
Сергей Тарасов: В успех в смешанной эстафете не верю Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о предстоящем ЧМ-202 по биатлону 13.02.2020 12:30 Биатлон Волохов Юрий
Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian Open После поражения Анастасии Павлюченковой в основной сетке Australian Open не осталось других россиян. Самое время подвести итоги – кто из наших теннисистов прыгнул выше головы, кто порадовал, а кто неприятно удивил. 29.01.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
«С такой игрой Ови впору не о Гретцки думать, а об антирекорде Ничушкина» Семь причин кризиса команды Овечкина. 12.02.2020 13:00 Хоккей Славин Виталий
Они завоевали сердца топ-игроков. 10 самых красивых избранниц футболистов В День всех влюбленных предлагаем полюбоваться самыми обворожительными женщинами, которые подарили свою любовь известным спортсменам. 14.02.2020 21:20 Футбол Иванова Дарья
Борис Майоров: Президент КХЛ должен быть узнаваемым и признаваемым Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы. 12.02.2020 23:00 Хоккей Домрачев Владислав
Анфиса Резцова: Реально выиграть медали только в эстафетах Накануне чемпионата мира по биатлону в гостях у «Советского спорта» побывала трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. 12.02.2020 11:00 Биатлон Волохов Юрий, Тигай Лев, Чикирис Олег
Новости
10:20 Хоккей Форвард «Питтсбурга» Цукер признан первой звездой дня в НХЛ
10:17 Футбол «Реал» рассматривает Камавингу в качестве замены Каземиро
10:09 Хоккей Сидни Кросби: Все будет еще лучше, «Питтсбург» находится на правильном пути
10:09 Футбол Микель Артета: Следующие две-три недели определят, сумеем ли мы побороться за еврокубки
09:52 Футбол Эрнесто Вальверде: Фаворитом чемпионата Испании является «Реал»
09:41 ММА Токов проведет бой с бразильцем Агиларом на Bellator 241
09:22 Футбол «Уфа» сыграет с ЦСКА на сборе в Испании
09:10 Хоккей Главный тренер «Каролины» - о шайбе Свечникова: Этот гол - для различных обзоров (видео)
08:58 Футбол Эрлинг Холанд: Я всегда мечтал стать одним из лучших игроков в мире
08:42 Хоккей Свечников стал седьмым игроком в истории НХЛ, забросившим больше 40 шайб в возрасте до 21 года
08:30 Конькобежный спорт Кулижников - после победы на дистанции 500 м на ЧМ: Сегодня бегал с болью в руке
08:12 Фристайл Россиянка Демидова выиграла Кубок мира в дисциплине хафпайп
07:49 Хоккей Александр Георгиев: Против «Коламбуса» «Рейнджерс» отлично сыграли в обороне
07:37 Теннис Рублев проиграл Краиновичу в четвертьфинале турнира в Роттердаме
07:02 Конькобежный спорт Голикова выиграла серебро на дистанции 500 м на ЧМ, у Фаткулиной - бронзой
06:53 Конькобежный спорт Кулижников стал чемпионом мира на дистанции 500 м, Мурашов - второй
06:34 Хоккей «Рейнджерс» выиграли у «Коламбуса», Георгиев отразил 36 бросков (видео)
06:23 Хоккей Шайба Свечникова помогла «Каролине» переиграть «Нью-Джерси» (видео)
06:10 Хоккей «Питтсбург» Малкина обыграл «Монреаль» Ковальчука (видео)
01:45 Хоккей Патрик Херсли: В этом сезоне «Спартак» хорошо играет против топ-клубов
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Ремонт мостового перехода через Волжскую ГЭС возобновится 15 февраля
СУСК разработает меры против торговли детьми в роддомах Нижегородской области
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика