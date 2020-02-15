Это должен быть день Логинова. Сегодня на ЧМ-2020 – мужской спринт

КТО КАК ВЫСТУПАЛ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Мужской спринт – единственная дистанция, где сразу два представителя России входят в число лидеров малого зачета Кубка мира-2019/20: Александр Логинов сейчас идет там третьим, Матвей Елисеев - шестым. В декабре и январе они трижды забегали вместе в число участников цветочной церемонии награждения, располагаясь в итоговом протоколе спринта на соседних, третьем-четвертом или четвертом-пятом местах. Оба россиянина показывали отменную стрельбу: по три из пяти гонок «на ноль» и только один промах в остальных случаях. Кроме того, Логинов ни разу не опускался в спринте ниже 11-го места и не проигрывал победителю 45 секунд или больше.

Как российские участники спринта на ЧМ бежали эту дистанцию в Кубке мира-2019/20

Логинов Елисеев Гараничев Поршнев 1.12.2019 Эстерсунд 4 (+27,1) 1 (0+1) 3 (+19,9) 0 (0+0) 29 (+1.35,9) 1 (0+1) 37 (+1.51,8) 2 (0+2) 13.12.2019 Хохфильцен 3 (+14,6) 0 (0+0) 4 (+20,6) 0 (0+0) 44 (+1.40,8) 2 (1+1) 34 (+1.30,9) 1 (0+1) 19.12.2019 Анси 11 (+44,8) 0 (0+0) 28 (+1.16,4) 1 (1+0) 29 (+1.17,6) 0 (0+0) 24 (+1.12,1) 0 (0+0) 10.01.2020 Оберхоф 5 (+47,8) 1 (0+1) 4 (+41,1) 0 (0+0) 28 (+2.03,9) 2 (1+1) 51 (+2.45,5) 4 (1+3) 16.01.2020 Рупольдинг 11 (+44,4) 0 (0+0) 17 (+51,0) 1 (0+1) 53 (+1.52,1) 2 (0+2) 70 (+2.12,7) 2 (0+2)

Зачет Кубка мира. Спринт. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) - 220

2. Симон Дестье (Франция) - 193

3. Александр Логинов (Россия) - 191

…6. Матвей Елисеев (Россия) - 171

…8. Йоханнес Бе (Норвегия) - 163

…38. Евгений Гараничев (Россия) – 37

…45. Никита Поршнев (Россия) – 28

…53. Эдуард Латыпов (Россия) - 19

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ГОНКИ

Судя по смешанной эстафете, к чемпионату мира Логинов подошел в блестящей форме. По времени, затраченному на свой этап, он занял второе место среди всех биатлонистов, уступив семь секунд французу Кентену Фийону-Майе, но превзойдя всех остальных. Причем Мартен Фуркад и Йоханнес Бе проиграли Логинову как лыжным «ходом» (правда, немного – четыре и шесть секунд соответственно), так и на огневых рубежах. Александр не только закрыл все десять мишеней, но и потратил на это меньше всех мужчин - лишь 48 секунд.

В общем, если Логинов в субботу сделает все так же, как в четверг, это точно должна быть медаль – не исключено, что даже золотая. Ведь здесь он стартует наравне со всеми, а не с отставанием в полторы минуты, которые в четверг привезли ему Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт и Елисеев. Последний позавчера на третьем эстафетном этапе прошел два круга в одном темпе с Фуркадом, Тарьеем Бе и другими соперниками, но на последний отрезок Матвея в очередной раз не хватило. Это тревожный симптом, поскольку в «смешанке» длина мужского круга, вопреки обыкновению, была той же, что и у женщин, - всего два километра. А сегодня будет больше трех.

Кроме Елисеева и Логинова Россию в сегодняшней гонке представляют Евгений Гараничев и Никита Поршнев, которого тренеры после долгих раздумий все-таки предпочли Эдуарду Латыпову. При жеребьевке Поршнев получил четвертый стартовый номер и уйдет на трассу через полминуты после Бе-младшего. Логинову достался №43 - тот самый, что накануне не принес удачи Светлане Мироновой.

Синоптики на субботу обещают чуть ли не идеальную погоду: около плюс трех градусов тепла, без осадков и слабый ветер. Кроме наших будем следить и за погоней в общем зачете КМ: сейчас его прежний лидер Бе-младший, пропустивший два из трех январских этапов из-за рождения сына, отстает от Фуркада на 119 очков. Это немало, но пока еще не безнадежно.

Стартовые номера

3 – Йоханнес Бе (Норвегия)

4 – Никита Поршнев (Россия)

5 – Симон Дестье (Франция)

7 – Йоханнес Дале (Норвегия)

8 – Кентен Фийон-Майе (Франция)

18 – Мартен Фуркад (Франция)

20 – Бенедикт Долль (Германия)

22 – Арнд Пайффер (Германия)

23 – Тарьей Бе (Норвегия)

32 – Юлиан Эберхард (Австрия)

40 – Ветле Кристиансен (Норвегия)

43 – Александр Логинов (Россия)

58 – Евгений Гараничев (Россия)

59 – Эмильен Жакелен (Франция)

67 – Матвей Елисеев (Россия)

85 – Тимофей Лапшин (Корея)

100 – Яков Фак (Словения)

Где смотреть

В прямом эфире гонку в России транслируют Первый канал и Eurosport.

Мужской спринт на предыдущем чемпионате мира

9.03.2019. Эстерсунд (Швеция)

Стрельба Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (0+1) 24.37,6 2 Александр Логинов (Россия) 0 (0+0) +13,7 3 Кентен Фийон-Майе (Франция) 0 (0+0) +16,5 …6 Мартен Фуркад (Франция) 0 (0+0) +32,5 …19 Евгений Гараничев (Россия) 1 (1+0) +1.23,0 …33 Дмитрий Малышко (Россия) 2 (2+0) +1.50,9 …51 Матвей Елисеев (Россия) 1 (1+0) +2.20,2

РАСПИСАНИЕ ОСТАВШИХСЯ ГОНОК ЧМ-2020

15 февраля, суббота

16.45 (мск). Спринт 10 км. Мужчины

16 февраля, воскресенье

15.00. Гонка преследования 10 км. Женщины

17.15. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

18 февраля, вторник

16.15. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

19 февраля, среда

16.15. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

20 февраля, четверг

17.15. Одиночная смешанная эстафета

22 февраля, суббота

13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

16.45. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

23 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины