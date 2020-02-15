У Устюгова и России отобрали победу. Мы потеряем первое таблицы Игр в Сочи - Советский спорт
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15 февраля 2020 13:00БиатлонМысин Николай

У Устюгова и России отобрали победу. Мы потеряем первое таблицы Игр в Сочи

Российский биатлонист дисквалифицирован за допинг.

Биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован по итогам выступлений в сезоне 2013-2014. Для России это значит потерю золота домашних Игр в эстафете, а с ним – и первого места в медальном зачете.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Та гонка отлично врезалась в память российских болельщиков. На в целом успешной Олимпиаде результаты биатлонистов нас особо не радовали. В личных гонках девушки остались с одним серебром (Ольги Вилухиной в спринте), мужчины завоевали лишь бронзу в индивидуалке (постарался Евгений Гараничев). Но в последние дни все резко улучшилось! Сначала женщины стали вторыми в эстафете, уступив лишь соперницам из Украины. А в субботу, в предпоследний день Игр, четверка в составе Алексея Волкова, Евгения Устюгова, Дмитрия Малышко и Антона Шипулина принесла нам вожделенное золото! Кто бы думал тогда, что по итогам долгих разбирательств и затянувшейся истории с допинг-скандалами мы потеряем обе эти медали…

Международный союз биатлонистов подтвердил дисквалификации Устюгова и Слепцовой

При этом изначально наши мужчины-биатлонисты не попали в «общий завал», когда на основании доклада Макларена в 2017 году Россию лишили сразу вороха наград Сочи. Дело в отношении Устюгова возбудили позже – в 2018-м. Под подозрение попали и Светлана Слепцова, и еще два спортсмена – Александр Печенкин и Александр Чернышов. Оба они были дисквалифицированы еще в июне прошлого года. Теперь, в субботу 15 февраля, стало известно о том, что наказание понесет и Слепцова. И Устюгов.

При этом, в случае со Светланой это никак не повлияет на достижения сборной на крупных турнирах. Аннулированы будут результаты спортсменки в период с 22 марта 2013 по март 2014 года. За это время она лишь раз выступила на Кубке мира (в Анси) и ничего особо не выиграла. Медали же чемпионата Европы-2017 и летнего ЧМ-2017 (в том же году Слепцова закончила карьеру) оставят при ней.

А вот случай с Устюговым обойдется гораздо дороже. Поскольку он признан виновным в употреблении допинга (оксандролона), вместе со всеми его результатами из протоколов будут удалены и результаты эстафетных гонок, в который Евгений принял участие. В том числе – и золотой гонки в Сочи.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

В первоначальном итоговом зачете Игр-2014 Россия уверенно и с отрывом заняла первое место. Показатели – 13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых наград и 33 в сумме. Что стало нашим лучшим результатом в истории! Однако разразившийся вскоре скандал серьезно перетряхнул таблицу медалей.

В 2017 году на основании доклада Макларена МОК лишил Россию целого списка призеров. Под «раздачу» попали с десяток спортсменов – бобслеист Александр Зубков (два золота), лыжники Александр Легков (одно золото) и Максим Вылегжанин (два серебра), скелетонисты Александр Третьяков (одно золото) и Елена Никитина (1 бронза), биатлонистки Ольга Вилухина (2 серебра – в эстафете и в спринте), Яна Романова и Ольга Зайцева (по 1 серебру за эстафету), конькобежка Ольга Фаткулина (одно серебро). Итого – минус три золота (поскольку победа в лыжном марафоне отошла нашему же Илье Черноусову, изначально ставшему третьим), минус шесть серебра и минус две бронзы! Россия сразу «рухнула» на третье место, пропустив вперед Норвегию и Канаду. И это было очень обидно.

Однако вал апелляций в CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне) в преддверии Игр-2018 в Пхенчхане неожиданно принес результат! В Корею наших отстраненных спортсменов все равно не пустили, но отстоять свое имя и вернуть медали в Сочи многим из них удалось. Не всем – дисквалификации Зубкова и биатлонисток оставили в силе. А вот аннулирование результатов лыжников, скелетонистов и конькобежки Фаткулиной было признано несправедливым. В итоге Россия с показателем 11-9-9 вернулась на первое место в таблице той Олимпиады, опередив Норвегию (11-5-10) по количеству серебра.

Теперь мы снова это место потеряем. И вновь опустимся на третье. Поскольку результаты Канады (10-10-5) окажутся лучше, чем у сборной России (10-9-9).

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ЧТО ДАЛЬШЕ?

Конечно, точка в деле Устюгова еще не поставлена. Спортсмен уже подал иск к Международному союзу биатлонистов (IBU) в государственный суд Австрии. Кроме того, у него есть 21 день (начиная с 13 февраля), чтобы обратиться и в CAS. В деле Евгения пока больше вопросов, чем ответов. Не до конца понятна доказательная база обвинения. Речь идет и о расхождениях в паспорте крови в период 2010-2014 годов. И о расхождениях в злополучной базе данных Московской лаборатории.

Устюгов и Слепцова оспорят дисквалификации в спортивном арбитражном суде

Изначально IBU, открыв дело в отношении россиянина в 2018 году, признало его невиновным. Однако, почему-то, возобновило разбирательство вновь. На основании чего была установлена вина биатлониста, пока не ясно – ждем официальных разъяснений (если они будут). Но не исключено, что Устюгову каким-то образом удастся доказать несправедливость наказания. При условии, что он действительно не употреблял запрещенных веществ.

Так что, возможно, таблица медалей Сочи еще далека от финального варианта.

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