Устюгов и Слепцова оспорят дисквалификации в спортивном арбитражном суде

Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова оспорят дисквалификации в спортивном арбитражном суде (CAS).
«У них есть 21 день, чтобы оспорить решения. Они воспользуются этим правом», - цитирует ТАСС главу Союза биатлонистов России Владимира Драчева.
Напомним, сегодня IBU официально объявил о дисквалификации Слепцовой и Устюгова. У спортсменов (или других сторон, имеющих право на апелляцию) есть 21 день для обжалования решений в Спортивном арбитражном суде (CAS). В том случае, если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Устюгова, Россия потеряет золото Олимпиады в Сочи в мужской эстафете и лишится первого места в общекомандном зачете Игр-2014.
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