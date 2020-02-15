Устюгов и Слепцова оспорят дисквалификации в спортивном арбитражном суде Спортсмены дисквалифицированы на два года.

Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова оспорят дисквалификации в спортивном арбитражном суде (CAS).

«У них есть 21 день, чтобы оспорить решения. Они воспользуются этим правом», - цитирует ТАСС главу Союза биатлонистов России Владимира Драчева.

Напомним, сегодня IBU официально объявил о дисквалификации Слепцовой и Устюгова. У спортсменов (или других сторон, имеющих право на апелляцию) есть 21 день для обжалования решений в Спортивном арбитражном суде (CAS). В том случае, если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Устюгова, Россия потеряет золото Олимпиады в Сочи в мужской эстафете и лишится первого места в общекомандном зачете Игр-2014.