Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете

Последняя в этом сезоне эстафета на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место завершилась для наших биатлонисток без наград. Девушки в очередной раз не смогли порадовать болельщиков, которых не пустили на трибуны из-за коронавируса. Подарка не дождался и глава СБР Владимир Драчев, который сегодня отмечает день рождения.

С чем Россия подходила к последней эстафете

В зачете женских эстафет в Кубке мира россиянки занимали лишь седьмую позицию. Наши спортсменки поднималась на пьедестал только один раз - на этапе в Хохфильцене.

В женском спринте в четверг биатлонистки из России также показали довольно неутешительные результаты. Первой из наших пришла к финишу Юрлова-Перхт. Она заняла 11-е место. На 16-ой строчке оказалась Куклина. Старых финишировала 40-й, а Резцова была вообще 63-й.

Во этой время эстафеты российскую четверку представляли Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова. В сравнении с чемпионатом мира в составе сборной России только одно изменение: вместо Мироновой бежала Резцова. Она получила от тренеров карт-бланш доверия, хотя весь ЧМ была в запасе. Однако в связи с болезнью Светланы Мироновой у штаба особо не было выбора. На провалившую спринт 23-летнюю спортсменку возложили роль финишера последней эстафеты. Ставить Ульяну Кайшеву (86-е место), которая впервые в текущем сезоне бежала на Кубке мира было бы вовсе странным решением.

В биатлоне выступают многие, но побеждают все равно норвежки

Главным же фаворитом гонки была, безусловно, норвежская сборная. Их команда выиграла все женские эстафеты в нынешнем сезоне. Сегодня скандинавская четвёрка должна была брать и последнюю гонку. Так норвежские биатлонистки и сделали.

В число сильнейших также включали и сборные Швейцарии, Швеции и Франции.

Лучший ход к первой смене - у Юрловой-Перхт

Первой россиянкой в эстафете побежала Екатерина Юрлова-Перхт. Наша биатлонистка выдала отличный старт и впервые минуты держалась в первой пятёрке. Она шла за спиной у немки Каролин Хорхлер. Лидировала в начале итальянка Лиза Виттоцци. Шведка Скоттхейм также выбилась в число первых, но шли к огневому рубежа девушки плотно.

Стрелять в Нове-Место биатлонисткам было довольно непросто. Попадать по мишеням спортсменкам мешали сильный ветер и дождь со снегом. На рубеже из-за тишины на трибунах было слышно тяжелое дыхание участниц.

Первой с рубежа ушла белоруска Анна Сола. Далее - Финляндия (+1,8), Украина (+3,7), Австрия (+6,7). Юрлова-Перхт, к сожалению, допустила два промаха. Она отстрелялась 14-й (+17,4).

После стрельбы итальянка Виттоцци продолжала лидировать и пыталась оторваться. Но в спину ей дышала украинка Анастасия Меркушина. Чуть поодаль шла представительница Финляндии Суви Минккинен. Белоруска Анна Сола откатилась на четвёртое место (+7,3). А Юрлова-Перхт поднажала и стала десятой (+11,0). Россиянка прибавляла и на отметке в 3,7 км была уже на шестом месте. Всего десять секунд отделяли её от украинки и итальянки. На подходе ко второму рубежу Юрлова-Перхт - уже четвёртая!

Порывы ветра заставляли спортсменок ошибаться - вторую стрельбу смазали все. Быстрее всех отработала Виттоцци, но допустила один промах. Меркушина отработала из семи, как и Юрлова-Перхт. Первой с рубежа ушла Лиза, далее Анастасия (+5,6). Россиянка - третья (+10,8).

Норвежка Кноттен лишь четвёртая с одним дополнительным патроном (+17,5). Далее Швеция (+19,9) и Франция (+20,3). А белоруска Сола вообще уехала на два штрафных круга.

После рубежа Юрлова-Перхт гналась за Меркушиной. Отставание от лидера гонки Виттоцци - 13 секунд. На четвёртую позицию выбралась француженка Симон (+20,9). А Кноттен проигрывала итальянке почти полминуты, что стало неожиданностью. За 300 метров до конца этапа Юрлова-Перхт все-таки достала Меркушину. Россия вышла на второе место к первой смене этапа, продемонстрировав лучший ход!

Старых свою гонку смазала

У нас дальше работала Ирина Старых, Италию представляла Федерика Санфилиппо, Украину - Юлия Джима, Францию -Жюстин Бреза, Норвегию - Иди Лиен.

Старых с Джимой сразу стали отыгрывать отставание от Санфилиппо. Украинская спортсменка снова была впереди россиянки. Подключилась к их дуэли и Бреза. Затем француженка обошла Старых.

На третьем рубеже все лидеры отстрелялись хорошо, кроме Санфилиппо. Итальянка не попала по мишени три раза! Первой ушла с рубежа Джима. Далее Старых (+4,2) и Бреза (+7,0). На четвёртую позицию выбралась чешка Маркета Давидова (+16,7). Пятая - норвежка Лиен (+25,6).

Далее француженка наращивала темп и почти достала Джиму! Между ними было всего две секунды. А вот Старых отстала от лидера на пять.

Четвёртый рубеж - и неудача россиянки. Ирина плохо стреляла и ушла на круг, опустившись на шестое место (+36,6). А вот украинка Джима отработала из семи и сохранила лидерство. Следом - Швеция (+8,6), Польша (+18,6), Германия (+22,0).

Джима нарастила отрыв от Магнуссон, к которой приблизилась полячка Моника Хойниш-Старега. А потом биатлонистка из Польши стала второй. Старых- пятой.

Куклина выдохлась на последнем круге

После у России бежала Лариса Куклина, у Украины — Валентина Семеренко, у Швеции — Эльвира Эберг, у Польши — Анна Мака, у Германии — Франциска Пройс, у Норвегии — Ингрид Ландмарк Тандреволд, у Франции — Хлоэ Шевалье.

Вот тут норвежки вспомнили, зачем вышли на старт. За 900 метров Тандреволд отыграла восемь секунд у лидирующей украинки и переместилась на пятое место, обогнав Куклину! На отметке 1,7 км Ингрид уже четвертая. Куклина - шестая. (+28,4).

Пятый рубеж россиянка отработала отлично и ушла уже третьей (+16,7). Впереди - Украина и Германия (+10,8). Семеренко и Пройс также закрыли все пять мишеней. Тандреволд допустила один промах. А вот шведка Эберг-младшая ушла на круг и откатилась со второго на восьмое место. Полячка Мака - на шестое.

Лидирующая Семеренко убежала от Пройс и Куклиной. Ларису почти догнали Тандреволд с Шевалье.

На следующем рубеже они отработали на ноль и вырвались вперёд! У Куклиной - один промах. А Семеренко использовала сразу три доппатрона, Пройс ушла на штрафной круг!

На отметке 4.9 км Куклина сильно отстала от лидирующей Тандреволд уже на десять секунд. Очень тяжело Ларисе дался последний круг.

За 300 метров до финиша Семеренко, Тандреволд и Шевалье шли вровень.

Резцова не дотянула Россию до медали

Последней у нас шла Кристина Резцова, у Норвегии — Тириль Экхофф, у Франции — Анаис Бескон, у Германии — Денизе Херрман, у Украины — Елена Пидгрушная.

Первая отметка — 0,9 км. Резцова проигрывает лидеру уже 16,6 секунды. А вот Херрман почти достала Кристину. Что ж, это было ожидаемо.

Экхофф шла уверенно. До 18 секунд выросло отставание россиянки от лидера.

На седьмом рубеже Пидгрушная идеально отработала и ушла первой с рубежа. Экхофф с Бескон — из шести. Резцова с Херрман — из семи, но Кристина ушла с рубежа раньше Денизе.

Бескон с Экхофф быстро достали Пидгрушную и шли вместе. А Херрман раздавила Резцову. К очередному рубежу она подходила с отставанием почти в 40 секунд.

На последней стойке Экхофф отработала из пяти и ушла к победе, оставив соперниц разбираться между собой. Норвегия завоевала седьмую победу к ряду в эстафете. Причём полурезервным составом. У Бескон один промах, она стала второй.

В концовке было жарко. Резцова собралась и отработала из семи, выйдя на третье место. Но всего на три секунды от Резцовой отставала Пидгрушная, на 12 — Херрман.

Резцова продолжала идти третьей, но сил 23-летней спортсменке на последний круг не хватило. Пидгрушная, и Херрман прошли Кристину. Финишировала россиянка пятой. В итоге Россия вновь без медалей.

Кубок мира. 7-й этап. Нове-Место (Чехия)

Эстафета 4х6 км. Женщины

Стрельба Ход Финиш 1 Норвегия 0+8 (0+4 0+2 0+1 0+1) 1 (1:00.22,6) 1:09.14,8 2 Франция 1+10 (0+5 1+3 0+0 0+2) 2 (+1,6) +28,7 3 Германия 1+14 (0+4 0+2 1+3 0+5) 3 (+2,2) +57,0 4 Украина 1+12 (0+3 0+2 0+4 1+3) 4 (+20,2) +58,5 5 Россия 1+12 (0+4 1+3 0+1 0+4) 5 (+47,4) +1.11,7

Сборная России по этапам

1 (лежа) Место 2 (стоя) Место Ход Финиш 1 Юрлова-Перхт 0+2 14 (+17,4) 0+2 3 (+10,8) 1 (-1,2) 2 (+10,7) 2 Старых 0+0 2 (+4,2) 1+3 6 (+36,6) 8 (+18,1) 5 (+27,8) 3 Куклина 0+0 3 (+16,7) 0+1 3 (+3,5) 7 (+29,8) 4 (+12,5) 4 Резцова 0+2 4 (+34,9) 0+2 3 (+45,6) 8 (+56,9) 5 (+1.11,7)

Расписание оставшихся гонок этапа в Нове-Место

7 марта, суббота

19.00 (мск). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

8 марта, воскресенье

13.45. Масс-старт 12,5 км. Женщины

15.45. Масс-старт 15 км. Мужчины