Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли - Советский спорт
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07 марта 2020 20:38БиатлонЧикирис Олег

Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли

Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые.

Сказать, что озвученный нашими тренерами состав эстафеты удивил значит не сказать ничего: забойщик - проваливший спринт Матвей Елисеев, второй - не дружащий с эстафетами Евгений Гараничев, третий - человек-загадка Эдуард Латыпов, четвертый - зеленый новичок Саид Каримулла Халили. Лидер сборной Александр Логинов взял накануне Международного женского дня выходной. С другой стороны, быть может это и к лучшему - надеяться на “дядю” не приходится, один бежит и стреляет за всех и все - за одного.

В отсутствие зрителей обращаешь внимание на другие звуки - дыхание спортсменов, скрип палок, подсказ тренеров. Хотя некоторые болельщики все же сумели преодолеть преграды и добрались до биатлонного стадиона, чтобы хоть одним глазком взглянуть на соревнования.

Елисеев два раза мажет уже на первом рубеже, впрочем, без ошибок мало кто обходится. Гигонна просто проваливает стартовый этап, притом что французы, по идее, наряду с норвежцами - безоговорочные фавориты даже в отсутствие Мартена Фуркада. Зато в ударе швед Самуэльсон, вторые - белорусы, норвежцы только третьи.

Впрочем, уже на втором этапе скандинавы восстанавливают статус-кво, выходя на первое место. У нас Гараничев отлично стреляет, а вот бежит просто ужасно. По итогам этапа ходом проигрывает даже румыну! При передаче эстафеты россияне - восьмые, уступая лидерам более 46 секунд.

Из российских биатлонистов лишь Эдуард Латыпов не провалил спринт. В эстафете он тоже бежит выше всяких похвал - в одни ноги с Бё-старшим. Три промаха на “лежке” не внушают оптимизма в борьбе за медаль, а вот чистая стрельба на “стойке” сохраняют надежду - пятое место с 16 секундами отставания от второго места!

На последнем круге Эдуарду удается еще ближе подобраться к призовым местам, подобравшись ко второму месту на расстояние шести секунд. Лучший ход на этапе, на 11 секунд быстрее Бё! Эх, теперь бы не подвел Халили!..

Уже на первой стрельбе Карим показывает товар лицом - стреляет безошибочно и уходит с огневого рубежа вторым! Правда, пятерка соперников буквально дышит в спину. Выдержит ли 21-летний вчерашний юниор? Шестерка претендентов на медали подкатывает к огневому рубежу через минуту после того, как с него уходит к золоту Йоханнес Бё. Напряжение буквально висит в воздухе. И что же Халили? Сдюжил ли? Еще как! Стреляет без промаха и он опять второй! Однако украинец Пидручный и швед Пансилуома висят на хвосте, чуть поодаль - немец Долль.

Карим бьется до конца, однако молодость в этот раз уступает опыту. Вторым финиширует Пансилуома, третьим - Пидручный, Халили - лишь четвертый. И все-таки эта деревянная медаль с отблеском драгоценного металла на третьем и четвертом этапах. Надежда есть, следим и болеем за Латыпова и Халили.

Кубок мира. 7-й этап. Нове-Место (Чехия)

Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Норвегия

0+5 (0+2 0+2 0+1 0+0)

1 (1:02.38,4)

1:10.25,3

2

Украина

0+5 (0+2 0+1 0+1 0+1)

5 (+1.00,7)

+38,2

3

Швеция

1+8 (0+1 1+3 0+3 0+1)

3 (+10,4)

+43,3

4

Россия

0+7 (0+2 0+2 0+3 0+0)

4 (+47,2)

+46,9

5

Германия

1+10 (0+2 1+6 0+0 0+2)

2 (+2,2)

+57,2

15

Франция

1+12 (0+3 1+4 0+2 0+3)

8 (+1.22,1)

+4.47,1

Сборная России по этапам

1 (лежа)

Место

2 (стоя)

Место

Ход

Финиш

1

Елисеев

0+2

12 (+16,0)

0+0

4 (+9,4)

8 (+23,3)

6 (+18,0)

2

Гараничев

0+0

5 (+26,9)

0+2

8 (+34,2)

20 (+39,5)

8 (+46,8)

3

Латыпов

0+3

9 (+1.07,2)

0+0

6 (+52,9)

1 (-8,6)

6 (+48,7)

4

Халили

0+0

2 (+1.05,6)

0+0

2 (+1.13,7)

3 (+16,3)

4 (+46,9)

Расписание оставшихся гонок этапа в Нове-Место

8 марта, воскресенье

13.45 (мск). Масс-старт 12,5 км. Женщины
15.45. Масс-старт 15 км. Мужчины

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