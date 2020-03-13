Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей

В финском Контиолахти состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км в рамках восьмого этапа Кубка мира. И для России – это очередной безмедальный старт, увы.

Перевес в пользу немцев

Перед женским соревнованием была интрига: за победу намеревались бороться, как минимум, несколько биатлонисток. В числе основных фаворитов – Тириль Экхофф из Норвегии, Дениз Херманн из Германии и лидировавшая на Кубке мира Доротея Вирер из Италии, которая набрала 776 очков. Тем не менее надо было брать в расчет тот факт, что финский этап проводится в концовке сезона, когда у биатлонисток накапливается усталость.

Так, Вирер, которая возглавляет спринтерский зачет, в последнее время немного сдала. Итальянка завоевала четыре победы. Примечательно, что Экхофф, которая шла на втором месте с 707 очками, выиграла семь раз.

Однако в сегодняшнем спринте перевес был в пользу еще одного очевидного фаворита – Херманн. Немка стабильно быстра на лыжне, но имеет проблемы со стрельбой (особенно из положения стоя). Херманн шла в тотале четвертой и набрала 660 очков. Дениз является действующей победительницей спринта в Нове-Место. Также она выигрывала индивидуальную гонку в Поклюке.

Серебро в спринтерской гонке взяла еще одна немка – Франциска Пройс. Бронзу завоевала норвежка Экхофф. Ранее она дважды выигрывала спринт в нынешнем сезоне.

Седьмое место – лучший результат россиянок

Первой из россиянок на дистанцию вышла Ирина Старых, получившая 30-й стартовый номер. Затем в борьбу вступили Светлана Миронова (38-й), Лариса Куклина (44-й), Екатерина Юрлова-Перхт (58-й) и Кристина Резцова (88-й).

В этой гонке шанс на медаль России подарила Куклина. Благодаря безупречной стрельбе она уходила третьей со второго огневого рубежа. Однако на заключительном круге силы ее покинули. Она проиграла соперницам полминуты. А вот ее партнеры по команде мазали. Юрлова провалила второй рубеж – три штрафных круга. Старых ошибалась последним выстрелом на «лежке». Миронова показала лучший результат ходом среди россиянок, но также зарабатывала штрафные круги. У Резцовой со стрельбой было еще хуже. Кристина допустила четыре промаха подряд. Она пришла к финишу только 64-й и не пробилась в гонку преследования.

После гонки IBU провел совещание с представителями команд, на котором было принято решение, что субботние гонки преследования станут последними стартами в нынешнем сезоне. Воскресные эстафеты проводится не будут, а запланированный десятый этап в Холменколлене был отменен еще раньше.

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

8-й этап

Женщины

Спринт 7,5 км

Сборная России после огневых рубежей



Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) – 781

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 755

3. Дениз Херрманн (Германия) – 720

4. Ханна Оберг (Швеция) – 718

5. Марте Улсбю (Норвегия) – 597

…18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 344

…20. Лариса Куклина (Россия) – 307

…23. Светлана Миронова (Россия) – 270

Расписание оставшихся гонок этапа в Контиолахти

14 марта, суббота

15.45 (мск). Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

17.45. Гонка преследования 10 км. Женщины