Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада - Советский спорт
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14 марта 2020 12:39БиатлонТигай Лев

Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере.

Коронавирус тут ни при чем. Отмена девятого, финального этапа, который должен был пройти в Норвегии, скорее, сыграла даже на руку Фуркаду - увеличила его шансы остаться первым в общем зачете КМ. С другой стороны, это лидерство стало формальным еще до Контиолахти. Если бы гонки в Финляндии тоже решили не проводить совсем, и сезон завершился бы в прошлый уик-энд, Большой хрустальный глобус достался бы Йоханнесу Бе - после того, как у всех биатлонистов вычли бы, согласно правилам, по два худших результата.

С МОЛОДЫМИ БОРОТЬСЯ ВСЕ ТРУДНЕЕ

Думаю, именно погоня норвежца подтолкнула Фуркада к окончательному решению. Уж слишком залихватской она получилась. Пропустить целых два этапа в январе, бросив все ради рождения сына, а потом вернуться и все-таки отнять Кубок обратно на самом флажке – это, знаете ли, чересчур. Как ни старался француз, его перевес в 133 очка растаял меньше, чем за два месяца. Поневоле руками разведешь: ну, ничего нельзя поделать с этим проклятым рыжим!

В сборной Франции времена фуркадовской гегемонии тоже, считай, позади. На последний этап эстафеты Мартена теперь не ставят, и многие считают «номером один» в команде не его, а Кентена Фийона-Майе. Рядом с Фуркадом выросла мощная группа биатлонистов экстра-класса: сразу четверо французов входят в топ-6 нынешнего КМ. Что во многом - его заслуга. Как и полный стадион на домашних этапах в Анси, где до Мартена трибуны стояли полупустыми, а сейчас яблоку негде упасть. Это он заразил свою страну биатлоном, это за ним тянулась вчерашняя молодежь. Теперь, когда Франция стала грозной силой, дело сделано. Можно и на покой.

Хотя при желании 31-летний Фуркад запросто мог бы бегать еще долго. Если не как Бьорндален (тот завершил карьеру аж в 44), то до Олимпиады 2026 года - вполне. Не захотел. Не вдохновил его пример Уле-Эйнара, который ушел тогда, когда уже в сборную перестал попадать. Получилось у Мартена от норвежца – и до норвежца. Одного он в свое время сам сместил с трона биатлонного короля, нынче же пришел другой, молодой и уже французу сказали «подвинься».

ПОБЕДНЫЙ ВИРУС

Нет, не обошлось здесь все-таки без коронавируса, только не в буквальном смысле, а в переносном – вируса королевского, победного, желания всегда и везде быть первым и никаким другим. Гулять вокруг да около пьедестала, все больше отдаляясь от него с каждым годом, Фуркаду неинтересно. И так уж навыигрывал такую гору всего, что сравнивать можно разве что с Бьорндаленом. Они вдвоем возвышаются над историей биатлона, словно две скалы. Бе до таких высот еще пылить и пылить надо.

Что же о нем запомнится?

Конечно, невероятная серия из семи подряд Кубков мира. Ее не то, что в скором будущем, - за века вряд ли кто-нибудь повторит.

Еще неповторимая «лягушачья» манера, с которой Фуркад даже не забегал, а запрыгивал в подъемы, обгоняя соперников, как стоячих, одного за другим.

Ну, и победный взмах руки на заключительном огневом рубеже, когда он, закрыв пять мишеней из пяти, рассекал воздух кулаком прежде, чем убежать на финишный «круг почета».

Адью, мушкетер. Мы тебя не забудем...

Хотя шанс увидеть «жест Фуркада» еще один, последний раз у нас с вами есть. Сегодня, где-то в начале пятого по московскому времени. Мужская гонка преследования в Контиолахти стартует в 15.45, и Мартен уйдет на трассу вторым, через 21 секунду после Бе-младшего. Чтобы отстоять Кубок мира французу мало выиграть – нужен еще провал норвежца на пятое место или дальше, во что верится с трудом. Но в биатлоне, как известно, всякие чудеса случаются. И потом, даже если Фуркад не возьмет «глобус», а просто первым пересечет финишную черту, это будет красивым окончанием его блистательного пути.

Я сегодня точно болею за него. А вы?

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Мартен ФУРКАД

Родился 14 сентября 1988 года в Сере (Франция)

В Кубке мира выступает с сезона-2007/08. Единственный биатлонист в истории, семь раз выигрывавший Кубок мира в общем зачете, причем сделал это подряд: с 2012 по 2018 годы. 26-кратный обладатель малых Кубков мира. Всего провел в КМ 346 гонок и одержал 97 побед, в том числе 82 - на индивидуальных дистанциях.

Пятикратный олимпийский чемпион. Выиграл два олимпийских золота на Играх-2014 в Сочи, а затем еще три – в Пхенчхане-2018.

13-кратный чемпион мира. Первое золото ЧМ завоевал в 2011 году, последнее - в 2020-м.

13 марта 2020 года объявил, что завершает карьеру по окончании сезона-2019/20.

Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:39 Биатлон Тигай Лев
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