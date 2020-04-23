И все-таки - революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР

Сегодня на сайте СБР появилось сообщение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России. Сроки проведения не оглашаются. По оценкам, организация такого мероприятия потребует не менее двух месяцев. Хотя учитывая, как активно взялись за дело те, кто выступает против Драчева во главе федерации, не исключено, что члены СБР соберутся и раньше, даже несмотря на пандемию. Возможно, общение пройдет в режиме видеоконференции.

Скорость, с которой происходят события в СБР, действительно впечатляет. Прошло три недели после появления письма ветеранов, в котором перечисляются ошибки нынешнего руководства, а президенту предлагают уйти в отставку, и вот уже появляется информация о созыве конференции. Когда маховик биатлонного бунта только начинал раскручиваться, Дмитрий Губерниев назвал происходящее в федерации «ГКЧП», таким образом предвосхищая фиаско «восстания» (путч 1991 года, если кто не помнит, провалился). Мы оказались более прозорливыми, сравнив события начала апреля с революцией 1905 года (тогда ни на одном заседании Правления СБР не был поднят вопрос о созыве внеочередной конференции и казалось, что Драчеву удалось усмирить бунтовщиков). Еще мы предсказали, что не за горами и 1917-й, и оказались правы. Но даже мы не могли представить, что события будут развиваться так стремительно! Видимо, тот, кто управляет процессом (а заодно и федерацией, и это явно не Владимир Драчев) серьезно взялся за дело.

О том, что именно так всё закончится, стало понятно после заявления Олега Матыцина, который недвусмысленно дал понять, какой сценарий поддерживает. В интервью агентству ТАСС министр спорта предложил провести конференцию, обсудить возникшие проблемы «и уже легитимным большинством , с участием всех заинтересованных сторон, определить дальнейшие шаги по выходу из кризиса...».

Есть ли шанс у Драчева сохранить свой пост на внеочередных выборах (если он, конечно, выставит свою кандидатуру)? Наверное, да. Все-таки славное спортивное прошлое все еще говорит за него. Шанс этот совсем небольшой, поскольку против нынешнего президента СБР - бесславное чиновничье настоящее с провалами в работе по всем направлениям. Но даже если представить маловероятное и Драчев сохранит свой пост, на благо российскому биатлону это не пойдет. Надо будет менять почти все руководство СБР, искать дополнительные источники финансирования, которые не смогли найти за два предыдущих года и т.д.

Наилучшим выходом для российского биатлона в этой ситуации была бы добровольная отставка. Владимир Петрович, помните знаменитое ельцинское «Я устал, я ухожу»? Не доводите до «гражданской войны» в рамках одной федерации. Отрекитесь и спите спокойно.