«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 мая 2020 22:00БиатлонЧикирис Олег

«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева

Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением.

Вот полный текст письма, которое имеется в распоряжении редакции:

«С 2018 года мной взят четкий курс на формирование спортивных кадров, начиная с юношеского, юниорского составов, абсолютно исключающий использование в процессе работы каких-либо запрещенных методов. За истекший период мной проведена работа со многими регионами, губернаторами, в целях усиления региональных центров, «селекции» на местах, что, на мой взгляд, является одним из важнейших пунктов работы Президента СБР.

В свете последних событий, происходящих вокруг «Союза Биатлонистов России», занимаю следующую позицию по ряду ключевых вопросов, а именно:

1. В случае необходимости не возражаю против проведения внеочередной конференции, однако не считаю целесообразным обязывать региональные федерации изыскивать дополнительные средства для оплаты дороги и проживания в этот сложный для всех экономический период. Отношусь к этой идее как к «пиру во время чумы». (Если найдутся заинтересованные стороны для оплаты проезда и проживания, возникает лишь один вопрос – где были эти люди в те моменты, когда СБР, в результате различных штрафных санкций, возникших еще до моего прихода в СБР, так нуждалась и нуждается в любых дополнительных средствах). Если проведение внеочередной конференции является единственно правильным решением, считаю целесообразным заслушать отчет каждого члена Правления о проделанной работе, посещения/организации ими различных мероприятий по линии СБР, их предложений по развитию СБР. Вынужден констатировать факт, что мне, как Председателю Правления, в рабочем порядке (без конференции), члены Правления эту информацию предоставлять отказываются, аргументируя своей не подотчетностью мне (дважды, один раз письменно, я просил об этом). По моему субъективному мнению, это является деструктивным показателем в текущей деятельности СБР. Выражаю готовность предоставить свой отчет о проделанной работе, как в рамках внеочередной конференции, так и в рабочем порядке, без ее проведения. Считаю, что аналогичный отчет о работе, предложения по развитию СБР на ближайший период, целесообразно запросить у каждого члена Правления СБР в рабочем порядке, не дожидаясь конференции, либо на внеочередной конференции СБР.

2. Пока страна находится в режиме самоизоляции, (что делает крайне сложным детальный анализ деятельности тренерского штаба и Руководства СБР в целом) нецелесообразно и непрофессионально делать поспешные выводы об изменении в составе тренерского штаба. При этом я совершенно убежден, что изменения допустимы, необходима детальная работа над ошибками с помощью «скальпеля», без применения грубых методов «отбойного молотка», что, к сожалению, становится не самой доброй традицией в СБР. Как всем нам известно, у побед много «родителей», у поражения – один. Я не боюсь брать на себя ответственность за все решения, неудачи, но при этом убежден, что решения по организации текущей работы, необходимо оставить за мной. В противном случае, «ответственность без полномочий, как и полномочия без ответственности» лишь размывают эффективность деятельности любой организации.

3. Мной был предложен новый для СБР, экспериментальный метод формирования команд, с разделением на группы, равным финансированием, назначением ответственных тренеров и фактическим упразднением должности Главного тренера. Методика подготовки каждой группы должна разрабатываться и защищаться тренерами перед Правлением СБР. Данный метод был предложен мной на одном из онлайн заседаний Правления, но категорически отклонен большинством голосов. Помимо этого располагаю иным мнением и на предмет формирования аппарата СБР, но и данный факт не учитывается большинством голосов Правления.

4. Высоко оцениваю профессиональные навыки тренеров предлагаемых большинством голосов Правления СБР, однако, учитывая сложную ситуацию, в которой находится СБР в глазах международного сообщества, постоянные провокации по отношению к нашей сборной, не считаю возможным привлечение кого-либо из них на должность Главного тренера. Работа данных специалистов может лишь усилить провокации по отношению к спортсменам, усложнить процесс восстановления СБР в правах. Убежден, что данный вопрос мало рассматривать лишь под призмой правовой плоскости («не пойман, не вор»), как пытаются преподнести члены Правления. В основе наших действий должно лежать моральное отношение СБР, Министерства спорта РФ, нашей страны даже к намекам на возможную причастность к допингу тех или иных функционеров, демонстрируя всему мировому сообществу желание искоренить это явление на корню. Но даже с учетом вышеизложенного, учитывая не очень глубокое понимание этих процессов отдельными функционерами СБР, я буду готов рассмотреть вопрос по предложению кандидатуры Польховского в Министерство спорта РФ на должность тренера одной из групп спортсменов, но лишь в том случае, если весь коллектив СБР, в частности, члены Совета СБР, посчитают такое назначение целесообразным.

5. При подборе новых/старых кадров в тренерский состав сборной страны, считаю важнейшим фактором своей работы учет мнения спортсменов членов сборных команд России, защищающих честь флага, вокруг которых должна складываться исключительно рабочая атмосфера. Выражаю полную нетерпимость к втягиванию спортсменов в интриги, к попыткам дешевого пиара на именах лидеров сборной страны.

Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию

Учитывая Ваш правовой статус, положение в соответствии с Уставом СБР, прошу выразить свою позицию к указанным мной 5 пунктам письма».

Мы связались с руководителем Федерации биатлона Омской области Яной Романовой и тоже попросили высказать свое мнение о письме, работе Совета СБР, а также о последних событиях в Союзе биатлонистов России.

Когда я получила это письмо, была в недоумении, что с ним делать, сказала Яна. Мы, конечно, проведем заседание Правления нашей федерации, обсудим все пункты письма. Кстати, по Уставу Союза биатлонистов России Совет СБР должен собираться один раз в год. Владимир Петрович был выбран два года назад, и хотя бы в прошлом году можно было провести заседание и все вопросы, которые он поднял сейчас, обсудить. Однако это случилось только сейчас. Мое мнение: полноценного диалога до этого момента с регионами не было. На словах говорилось много о том, что работа с регионами ведется. Однако, чтобы вот так собраться и обсудить насущные вопросы, рабочие моменты, такого не было.

На ваш взгляд, насколько актуально проведение сейчас внеочередной отчетно-выборной конференции?
Думаю, в нынешней ситуации без нее уже не обойтись. Да и сам Владимир Петрович в первом пункте своего письма говорит, что не против проведения конференции. Такое решение приняло Правление СБР, значит надо ее провести. И на ней можно уже будет решить накопившиеся вопросы.

Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Многие футболисты АПЛ не хотят возвращаться к тренировкам из-за коронавируса «Аэрофлот» может не продлить спонсорский контракт с ЦСКА на 2021 год Бывшего игрока сборной Колумбии арестовали за торговлю наркотиками
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 16:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Денис Канаков: Изначально ставил на победу Гэтжи Российский боец легкого дивизиона Денис Канаков поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 16:00 ММА Усачев Владислав
«Реал», «Ливерпуль» и «МЮ» отказались от футболистов на четверть миллиарда евро Финансовый кризис, вызванный коронавирусом, заставляет суперклубы меньше тратить и рассчитывать на обмены. Представляем обзор трансферных слухов. 12.05.2020 11:00 Футбол Зибрак Артем
Иногда они возвращаются. Краткий справочник по рестарту футбольных чемпионатов в Европе Футбольная жизнь в Старом Свете постепенно оживает. Мы собрали последнюю информацию о планах лиг по возобновлению своих турниров. 11.05.2020 21:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Когда Буффон был молодым, а Уткин призывал платить налоги 21 год назад в «Лужниках» состоялся финал Кубка УЕФА – первый по-настоящему большой международный футбольный матч в истории России. 12.05.2020 17:00 Футбол Безъязычный Алексей
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Новости
22:11 ММА Хабиб опубликовал фото с тренировки: Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего
21:52 Футбол Многие футболисты АПЛ не хотят возвращаться к тренировкам из-за коронавируса
21:49 Фигурное катание «Я иду на поправку, у мужа ситуация сложнее». Татьяна Навка о лечении от коронавируса
21:29 Футбол «Аэрофлот» может не продлить спонсорский контракт с ЦСКА на 2021 год
21:20 ММА Дана Уайт: Ожидаю, что бой между Нурмагомедовым и Гэтжи состоится этим летом
20:57 Легкая атлетика Легкоатлеты теперь будут платить от 100 до 250 долларов за оформление нейтрального статуса
20:39 Футбол Рангник требует от «Милана» 80 млн евро на трансферы и омоложения команды
20:19 Футбол Бывшего игрока сборной Колумбии арестовали за торговлю наркотиками
20:04 Фигурное катание Мария Бутырская: Мы не узнаем, что произошло с Сашей Трусовой и Этери Тутберидзе
19:53 Хоккей Источник: «Барыс» не ведет переговоров с Ржигой, команду может возглавить Михайлис
19:50 Футбол Леонид Федун – из больницы: Честно, чувствую себя не очень
19:34 Легкая атлетика Легкоатлетический сезон возобновится 11 августа и продлится до середины октября
19:02 Футбол Чемпионат Италии снова остановят, если после рестарта хотя бы в одном клубе найдут коронавирус
18:44 Формула-1 Источник: Риккардо уже подписал контракт с «Маклареном»
18:26 Футбол Тренеры «Сельты» довольны формой Смолова после карантина
18:14 Формула-1 В ближайшие 48 часов «Феррари» объявит о переходе Сайнса
18:07 Футбол Вылетевший в лигу 2 «Амьен» собирается судиться с LFP из-за досрочного завершения сезона
17:58 Хоккей «Сочи» расторг контракт с капитаном команды Щитовым
17:31 Хоккей Александр Бурмистров: Не надо открывать зарплаты спортсменов, мы не виноваты, что нам столько платят
17:26 Футбол Президент «Барселоны» одобрил трансфер Миранчука из «Локомотива»
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Первый пациент с коронавирусом умер в Ессентуках
В Башкирии снимут режим самоизоляции, несмотря на 1,5 тысячи заболевших коронавирусом
Полная изоляция, день сорок второй. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Омске разрешили работать еще 18 отраслям
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика