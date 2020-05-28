«Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне

«ЖЕНА КУПИЛА МАСКИ ДО ЭПИДЕМИИ»

– Начнем с актуального – где самоизолировались?

– В своем таунхаусе в Одинцове. Места всем хватает, детям есть, где развернуться. Плюс на дачу ездим. Поэтому карантин нам больших проблем не создал. Не представляю, как люди в своих квартирах переносят самоизоляцию.

– Согласно приказу губернатора Московской области, ношение масок и перчаток на улице обязательно.

– Мы средствами защиты запаслись. Жена еще до объявления карантина купила пачку масок.

– Предвидела эпидемию?

– Конечно, нет. Мы пользуемся масками для профилактики. Например, когда с детьми в поликлинику идем, надеваем маски. В поликлинике или больнице лучше соблюдать меры предосторожности.

– Вы сказали, что недавно вернулись с тренировки. Вы же закончили карьеру. К каким соревнованиям готовитесь?

– Тренируюсь исключительно для себя. Рядом лесок – в нем бегаю. Людей там нет, так что ни с кем в контакт не вступаю.

– Прочитал, что вы старший лейтенант полиции. Эти сведения не устарели?

– Немного устарели – уже капитан. Работаю в спортивном клубе университета МВД России.

– Сейчас свободного времени много. Люди его коротают за просмотром сериалов. Что-то интересное посмотрели, может, посоветуете?

– Дети мультики смотрят, я больше делами по хозяйству занимаюсь. Делаю то, до чего руки раньше не доходили. Так что, сериалы не смотрю.

«КАМИНСКИЙ – ТРЕНЕР ТВОРЧЕСКИЙ»

– Переходим к горячей теме. Вашего тренера Юрия Каминского рекомендовали на пост старшего тренера мужской сборной по биатлону. Порадовались за него?

– Конечно, порадовался. Юрий Михайлович был еще моим учителем физкультуры в школе. С ним мы прошли большой путь до золотой олимпийской медали.

– Какую характеристику дадите Каминскому – он жесткий человек или наоборот, душевный?

– Ни в коем случае не жесткий, душевный. И еще, он творческий тренер. Порой, ему что-то говоришь, а он не слышит – погружен в свои мысли. Постоянно думает, как улучшить тренировки, придумать что-то новое.

– Созванивались после этой новости?

– Да, вчера. Так получилось, что позвонил Юрию Михайловичу в полночь. Его первый вопрос: «Чего не спишь?» Это у него профессиональная привычка – спортсмен должен в такое время спать.

– Что ответили?

– Как я могу спать, когда такие новости?

«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ, ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЯЛЬБЕ СОКРАТИЛА СПРИНТЕРСКУЮ ГРУППУ»

– Как он принял новый вызов?

– Конечно, дело для него новое. Но Юрий Михайлович, как я уже говорил, тренер творческий, очень скрупулезно подходит в работе. Сейчас вникнет во все детали, как лучше совместить стрельбу с бегом.

– У него есть какие-то свои методики? Что вам вспоминается по совместной работе?

– Юрий Михайлович впитывает в себя много информации – всегда плотно общается с аналитиками, спортсменами. Нет такого: я все знаю и нужно делать только так, а не иначе.

– Его задача – улучшить бег нашим биатлонистам?

– Как я понимаю, в первую очередь, будет заниматься беговой подготовкой спортсменов. От тренера требуется результат. А результат в биатлоне складывается из хорошей стрельбы и хорошего хода.

– В лыжах у спринтеров дистанции не больше двух километров. У биатлонистов самая короткая дистанция в эстафете – 7,5 км. Подойдут ли методики Каминского для биатлонистов?

– Все его методики работают. Да, в лыжах дистанция у спринтеров короче, но после небольшого перерыва на отдых, вновь выходишь на трассу.

– Как отнеслись к решению президента федерации лыжных гонок Елены Вяльбе, когда она аннулировала спринтерскую группу в сборной, и Каминский остался без работы?

– При Юрии Михайловиче результаты у спринтеров была получше. Но я не собираюсь никого осуждать. Это тенденция последнего времени, во многих сборных убирают спринтерские группы. Время покажет, было ли это решение верным.