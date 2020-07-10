«Отставка Драчева стала полной неожиданностью». Член Правления СБР – о ситуации перед конференцией

Но я хочу подчеркнуть, что неправильно думать, будто Правление СБР активно выступало против Драчева. Этого не было. Мы лишь пытались объяснить, почему заняли такую позицию. Сейчас Владимир Петрович снялся, и я хочу поблагодарить его за эту работу. Работа президента СБР - весьма неблагодарная и тяжелая.

- Вам наверняка известны общие настроения в регионах. Если б Драчев не подал в отставку, кто бы набрал больше голосов делегатов завтрашней конференции – он или его соперник Виктор Майгуров? - Настроения в регионах разные. С теми, с кем Владимир Петрович активно работал, встречался, чем-то помогал, те регионы ему за это были благодарны.

- Как он работал с регионами? Во время пандемии ездить никуда нельзя было. - Не знаю, ездил ли он лично. Но для этого и ездить не обязательно – есть телефон, всевозможные мессенджеры, электронная почта. Это нормальная практика – человек активно вел свою предвыборную кампанию.

- Вряд ли он сам принял такое решение без совета «старших товарищей». Как думаете, кто «посоветовал» Драчеву подать в отставку? - Даже гадать не буду. Потому что не имею ни малейшего понятия.

- Ожидали, что Драчев подаст в отставку накануне конференции? - Для меня такое решение Драчева стало полной неожиданностью. Мы знали, как Владимир Петрович готовится к конференции, как он активно работает с регионами. И вдруг – сошел с дистанции.

- Сегодня министр спорта Олег Матицын поблагодарил Драчева за работу.

- Это абсолютно правильно.

- Вы сказали, что Правление не было настроено огульно критиковать Драчева, а лишь хотело вскрыть недостатки в его работе.

- Совершенно верно.

«СИТУАЦИЯ ОБОСТРИЛАСЬ ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА»

- Почему Правление тянуло так долго с критикой, если давно видело эти недостатки?

- Ну почему тянуло? Полтора года мы работали в одном направлении, не было каких-то больших противоречий. Ситуация обострилась после Нового года.

- Это из-за затянувшегося периода поражений сборной команды России на этапах Кубка мира?

- Не из-за этого. СБР - общественная организация, она требует особого подхода. В СБР перестали поступать денежные средства, людям в федерации перестали платить зарплату. А для многих из них это единственный источник дохода. Стало накапливаться непонимание. Затем произошел внутренний конфликт с исполнительным директором СБР Сергеем Голиковым. А потом Драчев просто перестал выполнять решения Правления, за которые сам же голосовал. Я сторонник компромиссов, не люблю шараханий из стороны в сторону, а здесь не получалось найти компромисс с президентом не только у меня, но и у остальных членов Правления

- Приведите хотя бы пару примеров, когда Драчев не выполнил решения Правления СБР. А то за время пандемии многое позабылось.

- Когда у Драчева совсем разладились отношения с исполнительным директором Голиковым, стало понятно, что дальше так работать нельзя. А ведь Голиков человек Драчева, он его привел в СБР. Правление проголосовало за временное отстранение Голикова от работы, и назначение временно исполняющим обязанности Голикова Виктора Майгурова для проведения независимого аудита. Все вроде бы логично, Драчев за это решение проголосовал. А через неделю сам же отказался выполнять решение Правления. Сказал, что ничего подписывать не будет, что против назначения Майгурова на должность исполнительного директора, и найдет другого человека.

«ГАЗПРОМ» ПРИОСТАНОВИЛ ПЕРЕВОД ТРАНШЕЙ»

- Драчева критиковали за то, что он плохо работал со спонсорами. Как сейчас уже без Драчева новое руководство собирается привлекать финансовые средства в СБР?

- На данный момент наш основной партнер «Газпром» приостановил все свои транши до того момента, пока в СБР не будет наведен порядок. Сейчас будет создан попечительский совет, который согласился возглавить министр строительства и ЖКХ Владимир Владимирович Якушев. Все знают его, как большого поклонника биатлона. Он поможет в поисках новых спонсоров. Знаю, что уже Виктор Майгуров кого-то подтянул.

- На сегодня остался только один претендент на пост главы СБР. Завтрашнее голосование на конференции превращается в формальность. Не напоминает вам это брежневские времена, когда люди дружно голосовали за одного кандидата в депутаты?

- Все устали от скандалов. Да, конкурента у Майгурова нет, но люди понимают, что безвластие еще хуже. Поэтому задачи завтрашней конференции - выборы нового Правления и ревизионной комиссии.