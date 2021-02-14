Александр Тихонов: Бабикова брали на эстафету, зачем его мучают? Нужно освободить его от гонок

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвел предварительные итоги ЧМ и дал совет нашим тренерам, что делать с эстафетной мужской командой.

- Единственная наша надежда – Логинов, но и тот пока не впечатляет.

- Чемпионат мира еще не закончился, Саша сейчас вроде бы на ноге. Проблема в том, что Саша ушел в себя, ни с кем не разговаривает. А нужно, наоборот, с улыбкой встречать трудности и всякие проблемы, и справляться с ними. В пошлом году Саша справлялся с трудностями и сейчас нужно делать так же.

- Со стрельбой проблемы не только у Логинова…

- Да, это проблема. Ошибки были допущены при подготовке.

- Елисеев очень неудачно выступил в спринте, Например, проиграл Самуэльссону, который стартовал на минуту позже Матвея. Это тревожит…

- Елисеев готовился индивидуально, нельзя этого делать. Кто его там готовил - жена с отцом? Нет единоначалия, нет Александра, имею в виду Суворова, нет дисциплины. Или, не буду скромничать, нет Александра Тихонова.

Где президент СБР, почему его не слышно и не видно? Я в свое время мог отменить тренировки, если видел, что они идут во вред команде. Всегда мог вмещаться. А сейчас что?