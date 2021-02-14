Александр Тихонов: Бабикова брали на эстафету, зачем его мучают? Нужно освободить его от гонок

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвел предварительные итоги ЧМ и дал совет нашим тренерам, что делать с эстафетной мужской командой.
- Единственная наша надежда – Логинов, но и тот пока не впечатляет.
- Чемпионат мира еще не закончился, Саша сейчас вроде бы на ноге. Проблема в том, что Саша ушел в себя, ни с кем не разговаривает. А нужно, наоборот, с улыбкой встречать трудности и всякие проблемы, и справляться с ними. В пошлом году Саша справлялся с трудностями и сейчас нужно делать так же.
- Со стрельбой проблемы не только у Логинова…
- Да, это проблема. Ошибки были допущены при подготовке.
- Елисеев очень неудачно выступил в спринте, Например, проиграл Самуэльссону, который стартовал на минуту позже Матвея. Это тревожит…
- Елисеев готовился индивидуально, нельзя этого делать. Кто его там готовил - жена с отцом? Нет единоначалия, нет Александра, имею в виду Суворова, нет дисциплины. Или, не буду скромничать, нет Александра Тихонова.
Где президент СБР, почему его не слышно и не видно? Я в свое время мог отменить тренировки, если видел, что они идут во вред команде. Всегда мог вмещаться. А сейчас что?
- Все надеялись на мужскую эстафету. Но как выступает Бабиков, похоже, и этим надеждам не суждено сбыться. У нас на сегодня нет четвертого участника эстафетной команды.
- Бабикова брали исключительно на эстафету. Зачем они его мучают, зачем он стартует, тратит силы? Сколько можно его проверять?
Нужно Бабикову дать отдохнуть до самой эстафеты, чтоб вообще не вставал на лыжи и не брал в руки винтовку. Пусть наши тренеры думают. Может, прочтут мое интервью и сделают, как надо.
- Если ставить Бабикова на эстафету, то на первый этап или на второй?
- На первый, Елисеева нельзя ставить на первый, он там задохнется. Его – на второй. Эстафета только 20 февраля, если Бабикову дадут отдохнуть три дня, он восстановится.
Чемпионат мира. Поклюка (Словения)
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
- 1. Эмильен Жаклен (Франция) – 31.22,1 (0 промахов)
- 2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – отставание 7,3 (0).
- 3. Йоханнес Бё (Норвегия) — +8,1 (2)…
- 7. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.35,1 (2)…
- 16. Александр Логинов (Россия) – +2.28,6 (4).
- 17. Матвей Елисеев (Россия) — +2.45,1 (3)…
- 56. Антон Бабиков (Россия) — +6.39,8 (6).
Женщины. Гонка преследования, 10 км
- 1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 30.38,1 (2 промаха).
- 2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – отставание +17,3 (1).
- 3. Анаис Шевалье (Фрация) — +33,0 (2)…
- 23. Ирина Казакевич (Россия) — +2.45,7 (3)...
- 29. Ульяна Кайшева (Россия) — +3.08,0 (3)...
- 40. Евгения Павлова (Россия) -+3.40,6 (3).