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Пробиваем дно. Женский спринт закончился катастрофой
12 марта 21:55
автор: Олег Чикирис

Пробиваем дно. Женский спринт закончился катастрофой

Понять и простить - все, что остается российским биатлонным болельщикам.

- Мне настолько стыдно... - говорила со слезами на глазах Лариса Куклина после сегодняшней гонки в эфире «Матч ТВ». - Видимо, психологически сдалась. Ведь ожидала совсем другой результат: на вкатке в сезон показывала хорошую скорость, что случилось потом, не понимаю. А сейчас - полнейшее разочарование. Никто не думал, что будет такой провал. Хочу забыть этот сезон и вычеркнуть его из жизни. Так бегать нельзя. Это ужас.

Думаю, под этими словами Ларисы могут подписаться все россиянки. Это действительно был ужас. Ульяна Кайшева и Светлана Миронова вторили Куклиной, говорили: не понимают, что происходит и с бегом, и со стрельбой. Старший тренер женской сборной Михаил Шашилов после гонки принес извинения болельщикам. Было за что.

13, 24, 32, 53, 54, 68 - такие «кислые» места заняли в спринте российские биатлонистки на предыдущем этапе Кубка мира в том же Нове-Место. Миронова, ставшая 24-й, тогда удивила заявлением, что, по ее мнению, наступил спад. Многие тогда задавались вопросом, если это спад, то что было раньше? Никто даже подумать не мог, насколько права Светлана. Нет, то была не черная полоса, черная наступила сейчас.

Сравнивайте:

25, 42, 52, 58, 65, 81 - это результаты российской шестерки в спринте сегодняшнем. Цифры для рубрики «без комментариев». Все комментарии дала уже Куклина.

Что делать? Во-первых, тренерский штаб женской команды должен уйти в отставку в полном составе. Нужно уже сейчас думать, кто их заменит. Что касается биатлонисток основного состава, то все они надломлены психологически, поэтому на последний этап Кубка мира в шведский Эстерсунд лучше послать молодежь: хуже они точно не выступят, зато получат ценный опыт. Ну и надо делать выводы, чтобы этот ужас, наконец, закончился.

Из других сегодняшних событий можно выделить шестую подряд победу в спринте великолепной Тириль Экхофф. Опять, кстати, с промахом. Серебряная медалистка Дениза Херманн и бронзовая - Доротея Вирер - стреляли точно.

Еще одно событие со знаком минус сегодня - падение прямо на трассу временной мачты освещения во время раскатки перед спринтом. Металлическая конструкция едва не придавила одну из спортсменок. Что-то подобное пять лет назад случилось в Ханты-Мансийске, когда рухнула не временная, а огромная стационарная мачта. По сравнению с ней сооружение в Нове-Место не мачта, а мачточка. Но упади она на человека, летального исхода вряд ли можно было бы избежать.

Наконец, надо упомянуть об интригующей борьбе за пятое место в Кубке наций между Россией и Белоруссией. Место это дает возможность выставлять команде максимальное количество спорстменок - шесть. Накануне спринта россиянки опережали соперниц на 53 очка. Динара Алимбекова, Анна Сола и Ирина Кривко набрали сегодня на троих 51. В нашей сборной очки набрала лишь Татьяна Акимова - 16. Таким образом, отставание сократилось втрое - до мизерных 18 очков. Судя по последним результатам, очень слабо верится, что россиянкам удастся его удержать.

А может и не нужно удерживать? Меньше спортсменок - меньше расстройств и переживаний.

Кубок мира. 9-й этап. Нове-Место (Чехия)

Спринт 7,5 км. Женщины

Сборная России после огневых рубежей

Общий зачет Кубка мира

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 983

2. Марте Улсбю (Норвегия) - 870

3. Ханна Оберг (Швеция) – 815

4. Франциска Пройс (Германия) - 755

5. Доротея Вирер (Италия) – 734

…19. Светлана Миронова (Россия) – 382

…23. Ульяна Кайшева (Россия) – 295

…35. Евгения Павлова (Россия) – 208

…37. Ирина Казакевич (Россия) - 204

…42. Лариса Куклина (Россия) - 148

Кубок наций

1. Норвегия – 7069

2. Швеция – 6973

3. Германия – 6865

4. Франция – 6820

5. Россия – 6263

6. Белоруссия – 6217

7. Украина – 6078

8. Австрия – 5918

Расписание до конца этапа

13 марта, суббота

16.45 (мск). Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

19.30. Гонка преследования 10 км. Женщины

14 марта, воскресенье

12.25. Смешанная эстафета 4х6 км

15.45. Одиночная смешанная эстафета

источник: «Советский спорт»
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