Пробиваем дно. Женский спринт закончился катастрофой

- Мне настолько стыдно... - говорила со слезами на глазах Лариса Куклина после сегодняшней гонки в эфире «Матч ТВ». - Видимо, психологически сдалась. Ведь ожидала совсем другой результат: на вкатке в сезон показывала хорошую скорость, что случилось потом, не понимаю. А сейчас - полнейшее разочарование. Никто не думал, что будет такой провал. Хочу забыть этот сезон и вычеркнуть его из жизни. Так бегать нельзя. Это ужас.

Думаю, под этими словами Ларисы могут подписаться все россиянки. Это действительно был ужас. Ульяна Кайшева и Светлана Миронова вторили Куклиной, говорили: не понимают, что происходит и с бегом, и со стрельбой. Старший тренер женской сборной Михаил Шашилов после гонки принес извинения болельщикам. Было за что.

13, 24, 32, 53, 54, 68 - такие «кислые» места заняли в спринте российские биатлонистки на предыдущем этапе Кубка мира в том же Нове-Место. Миронова, ставшая 24-й, тогда удивила заявлением, что, по ее мнению, наступил спад. Многие тогда задавались вопросом, если это спад, то что было раньше? Никто даже подумать не мог, насколько права Светлана. Нет, то была не черная полоса, черная наступила сейчас.

Сравнивайте:

25, 42, 52, 58, 65, 81 - это результаты российской шестерки в спринте сегодняшнем. Цифры для рубрики «без комментариев». Все комментарии дала уже Куклина.