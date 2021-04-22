Подмосковье обходит флагманов. Опубликован итоговый региональный рейтинг СБР

Именно этот рейтинг отражает динамику развития биатлона в субъектах РФ и именно в нем произошли довольно заметные изменения – традиционных флагманов отечественного биатлона (Ханты-Мансийск, Тюменскую область) подвинуло Подмосковье, которое еще – 5-6 лет назад считалось биатлонным захолустьем.

Почему региональный рейтинг – предмет достойный специального изучения и анализа? Несколько наглядных примеров – кто сейчас в числе ведущих биатлонистов страны? Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова… Где эти спортсмены выросли и взяли в руки винтовки? Александр Логинов из Саратова – это все знают. Село Камышла (Самарская область) также известно уже всем биатлонным болельщикам – постарался Дмитрий Губерниев. Светлана Миронова до 2011 года жила и занималась в Томске и в Екатеринбург переехала в 17-летнем возрасте…

Посмотрим в региональный рейтинг – где там расположились Тюменская и Свердловская области, где Башкирия и где Саратовская и Томская области (области Самарской на карте СБР уже несколько лет нет – поскольку региональная федерация биатлона приказала долго жить)? Такова текущая ситуация в российском биатлоне – спортсмены переезжают туда, где, как им кажется, больше возможностей раскрыться и проявить себя - некоторые, вон, даже за границу. Поделать с этим никто, по большому счету, ничего не может – да и надо ли? Парники и сады – решают совершенно разные задачи и совершенно по разному устроены – обижаться на то что саженцы перекочевывают из одного места в другое совершенно бессмысленно и даже глупо. Однако, и то и другое – звенья одной цепи и урожай в одинаковой степени зависит и от состояния садов и от состояния теплиц и парников.

Вот именно об этом – региональный рейтинг СБР.

В качестве дополнительной информации к таблице очков - несколько неофициальных медальных таблиц, на которые традиционно ориентируется большинство болельщиков и спортивных руководителей большинства регионов. Пойдем по порядку.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ…

Информация о соревнованиях юношей и девушек редко попадает в новостные ленты даже специализированных ресурсов, а если попадает, то, главным образом, в связи с первенствами мира или проведением соревнований на каких-то статусных аренах.

Между тем именно категория юношей и девушек – наиболее объективный показатель развития биатлона в регионах. Объективный хотя бы по той причине, что отражает успехи субъектов в развитии самых основ, в способности дать перспективным юным спортсменам достойное «начальное образование», стать той самой «первой ступенью», которая выводит начинающего биатлониста на уровень «перспективного».

Что очень важно – в юношеском возрасте переезды спортсменов из региона в регион практически исключены и, стало быть, кто что вырастил, тот с тем на первенство страны и приехал. И если выдавать в связи с этим «авансы» конкретным спортсменам (и даже тренерам), возможно, еще рано, то работа региональных школ и секций отчетливо видна.

Вот мнение вице-президента СБР, куратора юношеского сектора – Юрия Векшина.

- Юношеской биатлон - исходная точка развития биатлона в России. В этом году только в Первенствах России всех возрастов приняли участие свыше 600 участников из более 30 регионов. Отличные результаты начали показывать ранее считавшиеся «небиатлонными» регионы – такие как Якутия, Татарстан, Иваново… даже Бурятия вновь начала принимать участие в соревнованиях. Появляются очень хорошо функционально подготовленные и просто талантливые юноши и девушки. Нужно продолжать развивать юношеский биатлон и готовить достойную смену взрослым спортсменам

В подтверждение слов Юрия Дмитриевича приводим некоторую статистику, выводы из которой предлагаем сделать самостоятельно.

Неофициальный медальный зачет по итогам Первенства России по биатлону среди юношей и девушек 2020/2021

Возраст 13-14 лет (первенство прошло в Смоленске – в этом возрасте спортсмены соревнуются с применением пневматического оружия)

Московская область 3-2-0

Смоленская область 1-1-0

Кировская область 1-0-0

Ивановская область 1-0-0

Москва 0-1-4

Республика Мордовия 0-1-2

Красноярский край 0-1-0

Возраст 15-16 лет (Саранск/Уфа – с этого возраста биатлонисты переходят на малый калибр)

Тюменская область 3-1-3

Свердловская область 3-0-2

Москва 2-1-2

Алтайский край 1-4-1

Ульяновская область 1-1-1

Республика Саха-Якутия 1-1-0

Республика Башкортостан 1-0-1

Московская область 0-3-2

Красноярский край 0-0-1

Возраст 17-18 лет (Ижевск)

Алтайский край 3-1-1

ХМАО-Югра 2-2-1

Новосибирская область 1-1-1

Московская область 1-1-0

Красноярский край 1-0-0

Свердловская область 0-1-1

Санкт-Петербург 0-1-1

Тюменская область 0-1-0

Москва 0-0-2

Камчатский край 0-0-1

Сводная таблица первенств России среди юношей и девушек

Московская область 4-6-2

Алтайский край 4-5-2

Тюменская область 3-2-3

Свердловская область 3-1-3

ХМАО-Югра 3-2-1

Москва 2-1-4

Новосибирская область 1-1-1

Ульяновская область 1-1-1

Красноярский край 1-1-1

Республика Саха-Якутия 1-1-0

Смоленская область 1-1-0

Республика Башкортостан 1-0-1

Кировская область 1-0-0

Ивановская область 1-0-0

Республика Мордовия 0-1-2

Санкт-Петербург 0-1-1

Камчатский край 0-0-1

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ

Если юноши и девушки – показатель работы спортшкол, то по итогам юниорских соревнований мы можем делать выводы о работе тренеров «высшего звена» - тех, кто готовит резерв для главной национальной команды.

В этом возрасте спортсмены уже начинают активно перемещаться из своих родных регионов в места перспективного, с их (или их родителей) точки зрения, роста. В этом же возрасте начинаются двойные зачеты, а в командных дисциплинах – смешанные команды из представителей разных регионов.

Медальная таблица составлена таким образом, что в ней учтены все регионы, которые упоминались в топ-3 итоговых протоколов первенства России. Возможно, это не самый объективный подход, но нельзя не принимать во внимание и тот факт, что регионы, чей юниор так или иначе отметился на пьедестале всероссийских соревнований занесут это себе в актив и, наверное, справедливо поступят.

Итоги первенства России среди юниоров (Чайковский, Ижевск, Саранск, Тюмень, Уват)

Тюменская область 7-5-2

Красноярский край 4-2-1

Республика Мордовия 3-2-3

Новосибирская область 2-0-3

ХМАО-Югра 1-5-4

Санкт-Петербург 1-2-2

Москва 1-1-1

Республика Удмуртия 1-1-1

Московская область 0-1-1

Пермский край 0-1-0

Смоленская область 0-0-2

Мурманская область 0-0-1

ВИДИМАЯ ЧАСТЬ АЙСБЕРГА

Итоги чемпионата страны – информация, которую изучает большинство простых болельщиков и почти все специалисты и спортивные руководители. Оно и понятно – именно эти результаты составляют видимую часть айсберга под названием «российский биатлон» а по их итогам во многом утверждается финансирование региональных команд, тренерские ставки и так далее. Неудивительно, что именно в этой возрастном сегменте переходы спортсмена из региона в регион (а нередко и переезд в другую страну) становятся предметом громких обсуждений, а двойные зачеты еще совсем недавно были практически правилом.

Однако, и успех здесь часто очень короток. Скажем, первое место в медальном зачете занимает Республика Мордовия, но заметную часть наград завоевала Наталья Ушкина, которая уже весной переезжает в Румынию. Как будут обстоять дела на этом «участке фронта» и Мордовии?

В том, что касается завоеванных регионами медалей – информация перед вами.

Итоги чемпионата России (Чайковский, Ижевск, Тюмень, Уват, Ханты-Мансийск)

Республика Мордовия 5-3-3

Тюменская область 5-2-1

ХМАО-Югра 4-2-3

Республика Башкортостан 2-3-1

ЯНАО 2-2-0

Новосибирская область 2-1-4

Республика Удмуртия 1-4-1

Московская область 1-2-2

Москва 1-2-2

Пермский край 1-1-1

Кемеровская область 1-0-1

Ульяновская область 1-0-0

Свердловская область 0-1-3

Санкт-Петербург 0-1-1

Вологодская область 0-1-1

Томская область 0-0-1

Алтайский край 0-0-1

Саратовская область 0-0-1

Забайкальский край 0-0-1

Подытоживая результаты – за счет чего Московская область сумела достичь преимущества в региональном рейтинге? В первую очередь - за счет стремительного роста общего количества занимающихся биатлоном в регионе и в первую очередь – среди детей, юношей и девушек. Еще 7 лет назад на первенстве области собиралось два десятка участников всех возрастов, а теперь их под четыре сотни и для того чтобы провести первенство области приходится прибегать к отбору. Кто-то посчитает это экстенсивным методом развития. Тут уместно задать вопрос – кто сказал что такой метод в спорте плох? На взгляд подмосковных тренеров и руководителей только он и позволяет обеспечить ту самую массовость, которая и позволяет выбирать действительно сильнейших (не говоря уже о государственной программе популяризации и пропаганды спорта). Именно благодаря этому методу растут, наряду с Подмосковьем, и Смоленская область, и Алтайский край и еще несколько новых для нашего биатлона регионов.