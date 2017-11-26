«Сейчас приходит много информации по этому поводу. Я даже не открываю спортивные сайты, чтобы не читать эти новости. Только зайду в интернет, и везде высвечивается, что кого-то дисквалифицировали. Это, конечно же, все очень нервирует и хочется от этого абстрагироваться», - сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

«Выступлю ли я под нейтральным флагом? Это сложный вопрос. До этого момента должно много чего произойти. Поживем – увидим», - добавил биатлонист.