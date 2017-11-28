- Я считаю, что Следственный комитет должен был это сделать еще год назад и реагировать на первые обвинения российских спортсменов. А сейчас СК идет по следам тех решений, которые уже приняты. Нам теперь надо доказывать, что спортсмены невиновны. И пусть даже мы докажем свою невиновность в суде, но это может произойти и через год, и через два. А может так получиться, что Олимпийские игры уже пройдут без наших спортсменов.

Мы упустили какое-то общее звено, чтобы сработать на опережение. Мы должны были это предугадать, и я сам слышал, что некоторые наши друзья об этом предупреждали и советовали занять более жесткую позицию, но, на мой взгляд, мы упустили время, - передает слова Драчева «Газета.Ru».

В понедельник, 27 ноября, российские биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Как сообщает официальный сайт МОК, Вилухина и Романова дисквалифицированы пожизненно. Их результаты на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы.

Ранее информатор WADA Григорий Родченков обвинил 34 российских футболистов в применении допинга.