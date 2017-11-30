Напомним, сегодня спортсмен из РФ занял девятую позицию в индивидуальной гонке.

«Я никакого результата от себя не ожидал. Надо было показать то, что наработал в подготовительный период. Первая гонка сезона показала, к чему стремиться и в чем нужно прибавлять. Когда бежал, понимал, что сезон длинный и надо в каждой гонке показывать максимум. Может быть, сегодня не получилось показать максимум, тем более на финишном круге ноги уже немного меня не слушались. Надеюсь, дальше будет лучше», – сказал Логинов в эфире программы «Все на матч».