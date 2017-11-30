Александр Логинов: На финишном круге ноги меня уже не слушались. Надеюсь, дальше будет лучше
Российский биатлонист Александр Логинов поделился эмоциями после выступления на этапе Кубка мира.
Напомним, сегодня спортсмен из РФ занял девятую позицию в индивидуальной гонке.
«Я никакого результата от себя не ожидал. Надо было показать то, что наработал в подготовительный период. Первая гонка сезона показала, к чему стремиться и в чем нужно прибавлять. Когда бежал, понимал, что сезон длинный и надо в каждой гонке показывать максимум. Может быть, сегодня не получилось показать максимум, тем более на финишном круге ноги уже немного меня не слушались. Надеюсь, дальше будет лучше», – сказал Логинов в эфире программы «Все на матч».