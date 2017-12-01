Тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс – об выступлении спортсменов в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде.

– Для наших спортсменов это хороший результат, – приводит слова Гросса официальный сайт СБР. – Мы есть в двадцатке – это хорошо. Что касается трассы – да, мы видим, что потеряли там много времени. Но для начала мы должны пообщаться со спортсменами, провести анализ. Какое было скольжение, оценить состояние рук, ног, организма в целом. Тогда мы поймем, что сможем сделать к следующим гонкам.

Я доволен результатами всех спортсменов. Каждый из них боролся. В такой гонке важно оценивать выступление команды в целом.