Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что согласился бы выступать на Олимпиаде на месте российских спортсменов.

- Будучи спортсменом, мне кажется, что я бы согласился выступить, поскольку потратил на это четыре года своей жизни и поскольку я очень амбициозен.

На этих Играх российские спортсмены будут соревноваться как «Олимпийцы из России». МОК нашел решение, они не просто нейтральные спортсмены. Лично я на таких условиях поеду в Пхенчхан, - цитирует Фуркада ТАСС.

Напомним, ранее МОК допустил россиян к участию, но только под олимпийским флагом.