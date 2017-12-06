- Будучи спортсменом, мне кажется, что я бы согласился выступить, поскольку потратил на это четыре года своей жизни и поскольку я очень амбициозен.

На этих Играх российские спортсмены будут соревноваться как «Олимпийцы из России». МОК нашел решение, они не просто нейтральные спортсмены. Лично я на таких условиях поеду в Пхенчхан, - цитирует Фуркада ТАСС.

Напомним, ранее МОК допустил россиян к участию, но только под олимпийским флагом.

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