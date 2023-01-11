«Правовая неграмотность и подмена понятий». Губерниев - о полномочиях Ростовцева в СБР

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на кадровое назначение в Союзе биатлонистов России.
Напомним, что вице-президентом организации назначен Павел Ростовцев. Кроме того, на специалиста возложен функционал главного тренера сборной России.
Ранее журналист критиковал руководство СБР за возможное назначение Ростовцева наставником национальной команды.
«Попытка обмануть государство в лице Минспорта и ЦСП со стороны СБР провалилась.….Полномочия главного тренера у вице-президента СБР абсолютно не легитимны…. Типичная правовая неграмотность и подмена понятий!», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.
источник: «Советский спорт»