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«Правовая неграмотность и подмена понятий». Губерниев - о полномочиях Ростовцева в СБР

Специалист является трехкратным чемпионом мира.
11 января 2023 16:20
автор: Александр Поволоцкий

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на кадровое назначение в Союзе биатлонистов России.

Напомним, что вице-президентом организации назначен Павел Ростовцев. Кроме того, на специалиста возложен функционал главного тренера сборной России.

Ранее журналист критиковал руководство СБР за возможное назначение Ростовцева наставником национальной команды.

«Попытка обмануть государство в лице Минспорта и ЦСП со стороны СБР провалилась.….Полномочия главного тренера у вице-президента СБР абсолютно не легитимны…. Типичная правовая неграмотность и подмена понятий!», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

источник: «Советский спорт»
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«Правовая неграмотность и подмена понятий». Губерниев - о полномочиях Ростовцева в СБР
Специалист является трехкратным чемпионом мира.
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