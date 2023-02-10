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Немецкая биатлонистка Херрман-Вик выиграла спринт на чемпионате мира в Оберхофе

Хозяйка соревнований не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.
10 февраля 2023 17:57
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 10 февраля, в немецком Оберхофе состоялся женский спринт на 7,5 километров в рамках чемпионата мира по биатлону.

Так, лучшее выступление показала хозяйка соревнований Дениз Херрман-Вик. Она преодолела всю дистанцию за 21 минуту 19,7 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второй финишировала двукратная олимпийская чемпионка из Швеции Ханна Эберг (отставание – 2,2 секунды, 0 промахов), а замкнула первую тройку еще одна шведская биатлонистка, Линн Перссон (+26,2; 0).

Напомним, ЧМ по биатлону завершится 19 февраля. Российские спортсмены не выступают на соревнованиях в Оберхофе по решению Международного союза биатлонистов (IBU).

источник: «Советский спорт»
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